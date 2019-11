Confira os destaques do 17º Festival Internacional de Cinema Infantil em São Paulo

Os destaques da 17ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil, que exibe mais de 70 produções nacionais e estrangeiras

+ De hoje (8) até 2ª (11), a 17ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) apresenta, nas salas do Cinemark Eldorado, mais de 70 títulos nacionais e estrangeiros voltados especialmente para os pequenos. Neste ano, o cartunista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, será homenageado com a exibição de ‘Turma da Mônica – Laços’ (9/11, 15h30; foto acima), de Daniel Rezende, e com uma sessão da animação ‘A Princesa e o Robô’ (9/11, 13h30), lançada em 1984 e dirigida pelo próprio Mauricio. Todas as sessões do festival incluem ainda a exibição de episódios dos esquetes ‘Mônica Toy’, sucesso na internet.

+ Na lista de títulos da Pré-estreia Brasil, a animação ‘Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma – O Filme’ será exibida em primeira mão (10/11, 17h30). De Ale McHaddo, o longa acompanha a saga de uma fatia de pão que chega à cidade em busca de fama e tenta superar o trauma de ter sido largada na embalagem. Outra opção é ‘Miúda e o Guarda-chuva’, de Amadeu Alban, Paula Lice e Victor Cayres, sobre a jornada de descobertas de uma menina (9/11, 14h30).

+ Um dos destaques do Programa Internacional é ‘Binti’, uma parceria entre Bélgica e Holanda, em ‘live action’, da diretora Frederike Migom (9/11, 16h30; 10/11, 12h30). O longa-metragem aborda a situação dos refugiados na Europa a partir de uma garota chamada Binti e sua família. Já a animação norueguesa ‘Klara Superstar’, de Lise I. Osvoll, retrata uma vaquinha chamada Klara que vive na cidade e sonha em ser famosa (9/11, 13h; 10/11, 14h30).

+ O programa Se Você Ainda Não Viu reúne filmes lançados este ano – entre eles, ‘Toy Story 4’, de Josh Cooley (8/11, 18h30; 10/11, 10h30), e ‘Aladdin’, de Guy Ritchie (10/11, 10h45), ambos em sessão 3D. Também serão exibidos longas-metragens como ‘Asterix e o Segredo da Poção Mágica’ (10/11, 13h), dirigido por Alexandre Astier e Louis Clichy, e ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’ (10/11, 10h45), animação de Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman.

+ Todo ano, o festival apresenta a Sessão Acessibilidade, adaptada para crianças com deficiências visuais ou auditivas, com recursos como linguagem de libras, legenda descritiva e audiodescrição. Nesta edição, será exibido o alemão ‘Do Meu Tamanho’, de Evi Goldbrunner e Joachim Dollhopf (8/11, 10h45), sobre um menino órfão que decide procurar o pai biológico. A entrada, neste caso, é gratuita – os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes.

ONDE: Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros.

QUANDO: Hoje (8) a 2ª (11).

QUANTO: R$ 20. Inf.: www.fici.com.br