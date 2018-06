Festival indiano, novos drinques e pratos estão entre as dicas de restaurantes na capital paulista

Na 3ª (16), o Fôrno realiza a primeira edição do projeto Fôrno Downtown Nights, no qual recebe um chef convidado no jantar. Na estreia, Ravi Leite, do Hi Pokee, fará pratos como a ‘Fresh Fish Pizza’ (R$ 29; foto), com peixe trilha, tapenade, tomate cereja e rúcula. R. Cunha Horta, 70, V. Buarque, 2645-9499. 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

A partir de 2ª (15) até 20/1, a chef Shanti realiza a Semana da Índia, no Condessa Bistrô. Servido apenas no jantar, o menu especial (foto) inclui ‘Pakora de Legumes’ (R$ 56), pão indiano com chutneys (R$ 27), creme de espinafre com queijo feta (R$ 58) e ‘Chacuti de Cordeiro’ (R$ 98), com batatas e couve-flor ao açafrão e coco. R. Bueno Brandão, 66 G, 3845-9607. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h15/17h15 e 19h/23h; dom., 12h15/17h15).

Criado pela mixologista Talita Simões para a nova carta de drinques do Modern Mamma Osteria, o ‘Era Uma Vez’ (R$ 29; foto), à base de gim, laranja e abacaxi, vem com redução de alfazema para adicionar à parte. R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, 3078- 2263. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 18h/0h; dom., 12h/17h).

Aberto do café da manhã ao jantar, o Factørio também investe na seleção servida no bar. Entre as pedidas – que levam a assinatura da barista Priscila Okino – está o ‘Espresso Martini’ (R$ 29; foto), feito com vodca Stolichnaya, licor de café e expresso. R. Amauri, 244, Jd. Europa, 3079-7246. 8h/0h (dom., 8h/18h).

O ‘Cowboy Steak’ (R$ 148; foto à esq.), corte alto do lombo bovino com cerca de 650 g, está entre as novas sugestões do Cortés Asador. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301. 12h/15h15 e 18h30/22h15 (6ª, até 23h15; sáb., 12h/23h15; dom., 12h/22h15).

Já o Templo da Carne realiza o Festival Tomahawk, em que serve o corte com cerca de 500 g de contrafilé bovino (R$ 142; foto à dir.), no almoço e no jantar, até o fim das peças. A pedida dá direito a uma taça de vinho chileno. R. 13 de Maio, 668, Bela Vista, 3288-7045. 11h/0h (dom., 11h/18h).

Assado por 12 horas no forno a lenha e finalizado na churrasqueira, o ‘Steak 60’ (R$ 260) é a dica do Rubaiyat. O corte com 600 g serve até três pessoas e vem com batata gratinada e cogumelos à provençal. Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Jd. Paulistano, 3165-8888. 12h/16h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).