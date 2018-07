Festival do Japão comemora 110 anos de imigração com shows, atrações culturais e pratos típicos

Em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, o 21º Festival do Japão reúne atrações culturais até domingo (22)

Com a proposta de preservar elementos da tradição e cultura japonesas, o Festival do Japão chega à 21ª edição com três dias de apresentações musicais, grupos de danças folclóricas (foto), demonstrações de artes marciais, atrações para idosos e praça gastronômica com culinária típica de várias partes do país.

O evento ocupa um espaço de 45 mil metros quadrados, divididos em estandes, palco e arenas culturais. Por lá, estarão marcas, bandas e artistas, além de uma programação especial dedicada aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil – no sábado (21), das 10h às 19h, o local recebe diversas apresentações artísticas, que incluem show do cantor japonês Kazufumi Miyasawa (18h), de grupos de dançarinos e também de coristas. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, 3277-6108. Hoje (20), 12h/21h; sáb. (21), 9h/21h; dom. (22), 10h/18h. R$ 22/R$ 28. Inf.: festivaldojapao.com.br

+ Quitutes típicos das 47 províncias japonesas serão servidos na Praça de Gastronomia, com receitas mais populares entre os paulistanos (como variações de tempurá, lámen, temaki e yakissoba) e itens como o nikuman, um tipo de pão recheado, e o oshiruko, caldo doce de feijão com bolinho de arroz.

+ Artes marciais, música e danças típicas compõem o Palco Verde e Amarelo. No sábado (21), às 12h30, a Associação da Província de Kagawa no Brasil demonstra golpes de kendo, uma luta com espadas de bambu. No domingo (22), às 17h15, a banda Uchiná apresenta canções folclóricas japonesas.

+ Cerca de 50 cantores, bandas e artistas de várias nacionalidades se apresentam na Arena 110 Anos durante os três dias, como o brasileiro Ossamá Sato, que conduz um show de ilusionismo hoje (20), às 16h30. O Akiba Cosplay Summit, um concurso anual de cosplay, ocorre no domingo (22), às 17h10.

+ Dividido em três setores, o Espaço da Terceira Idade recebe palestras sobre saúde, apresentações interativas de esportes e estandes com serviços para os idosos. Dinâmicas de gateball, jogo coletivo com tacos e bola criado no Japão, ocorrem hoje (20), às 12h, e ainda no sábado (21) e no domingo (22), às 10h.