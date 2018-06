Festival DGTL está entre as dicas de baladas para o fim de semana em São Paulo

+ Criado em Amsterdam, o Festival DGTL recebe nomes da cena eletrônica nacional e estrangeira, como o norueguês Prins Thomas, com influências da disco music; o alemão Ben Klock; e os brasileiros Zopelar e Max Underson. Fábrica 169. R. Alexandre Mackenzie, 619, Jaguaré. Sáb. (5), 19h30/8h30. R$ 340/R$ 420. Vendas pelo site: bit.ly/DGTL2018

1007 em uma Galáxia Muito Distante

Inspirada no Dia de Star Wars, comemoração anual da franquia, a festa recebe decoração temática, personagens que distribuem ‘shots’ de bebidas pelas pistas e entrada por R$ 25 para quem for fantasiado. No setlist, ritmos como pop, twerk, funk e hip hop. R. Augusta, 430, Consolação. Hoje (4), 22h/5h. R$ 40. Inf.: bit.ly/1007SW

Baile do Rooftop

Na pista interna, ritmos como rock, brasilidades e groove. Na parte externa, onde fica o terraço da festa, os DJs residentes agitam com deep house, soul, reggaeton e outros estilos. Terraço 775. R. Domingos de Morais, 775, V. Mariana, 99911-6678. Sáb. (5), 14h/22h. R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Batekoo

Nesta edição, a cantora angolana Titica apresenta sucessos como ‘Reza Madame’ e ‘Procura o Brinco’. Teatro Mars. R. João Passalaqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Hoje (4), 23h. R$ 15/ R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

MPA #36

Em uma batalha de estilos musicais, a festa toca o melhor do trap, funk e hip hop, com hits de artistas como Rihanna, Diplo e Kendrick Lamar. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Hoje (4), 23h/6h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/36MPA

Wannabe 90’s – Jurassic Hits!

A balada ‘retorna’ aos anos 1990 com sucessos de Madonna, Spice Girls, Michael Jackson e outros nomes do pop, rock e black que fizeram sucesso naquela década. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (5), 22h/5h. R$ 20. Inf.: bit.ly/AlbWanna