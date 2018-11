Festival dedicado à diversidade está entre as dicas de passeios na capital

+ A 26ª edição do Festival Mix Brasil, evento dedicado à diversidade e à cultura LGBT, traz a exibição de 110 filmes nacionais e internacionais, além de atrações que incluem teatro, música, literatura, dança, games e debates. A abertura do evento, que ocupa vários pontos da cidade, será na 5ª (15) – às 17h, por exemplo, tem show do cantor Johnny Hooker (foto) no palco externo do Auditório Ibirapuera (Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075).

No mesmo dia, às 14h, tem início a mostra de games BIG Diversity, no Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002). Ainda na 5ª (15), haverá exibição de filmes ligados ao tema no CCSP, no CineSesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500) e no Spcine Olido (Av. S. João, 473, Centro, 95640-8564), em diferentes horários. Grátis. Até 25/11. Inf.: www.mixbrasil.org.br

Feira Miolo(s)

O poeta Sebastião Nunes é o homenageado da 5ª edição da feira de arte impressa, que terá uma exposição sobre a carreira do artista, além de palestras, sempre apresentadas no auditório. Às 14h, Marrytsa Melo conduz A Arte do Livro e o Livro de Artista: Entre Perspectivas e Processos. Mais de 150 editoras, artistas e coletivos expõem suas publicações no evento, que também recebe, na entrada, o projeto musical Jazz na Kombi. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Sáb. (10), 11h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/FMio18

O Mercado

A 2ª edição do evento carioca em São Paulo reúne mais de 80 marcas brasileiras de produtores independentes. Club Homs. Salão Gran Real. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (10) e dom. (11), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/2OmSP

Museu do Relógio

De 5ª (15) a 19/11, o museu organiza uma retrospectiva anual, com um guia disponível durante todos os dias, sem agendamento prévio. Os visitantes podem conferir relógios de diferentes cores, formatos e tamanhos, incluindo um relógio mestre de 1969, batizado de Quartzion. Av. Mofarrej, 840, V. Leopoldina, 3646-4000. A partir de 5ª (15). 10h/17h. Grátis. Até 19/11.

Pixel Show

A 14ª edição do festival de criatividade reúne arte, música, games e empreendedorismo. O evento inclui simuladores de realidade virtual e uma exposição de 500 m² composta por castelos, personagens e máquinas construídas com peças de montar da marca Lego. Palestras e peças de teatro estão entre as atrações pagas da programação (R$ 30, espetáculos; R$ 160, workshops; R$ 200/R$ 280, palestras). Espaço Pro Magno. Av. Professora Ida Kolb, 513, Casa Verde, 4010-5100. Sáb. (10) e dom. (11), 8h/22h. Grátis. Vendas pelo site: www.pixelshow.co

Vila Buarque Aberta

A 2ª edição do evento conta com atrações como oficinas, exposições e palestras, com atividades em dois polos: na altura da Praça Rotary (R. Major Sertório, 524-620) e entre as ruas General Jardim e Bento Freitas. Uma das atrações é a iniciativa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), chamada de ‘Literatura Espalhada’, em que serão distribuídos mais de 200 livros, das 13h às 17h. Sáb. (10), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/IIVBAb

Villa Cultural Fest

Música, arte e gastronomia se reúnem no evento, que recebe atrações como apresentações de dança, cabines de karaokê e uma batalha de criações livres de oito artistas, chamada de ‘Art Battle’. Shopping Villa-Lobos. Estacionamento. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. Sáb. (10), 12h/22h; dom. (11), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/VillaCF

Virada Zen

Mais de 700 atrações compõem o evento, como palestras, festa e práticas de meditação. No sábado (10), às 9h, um dos destaques é a aula de ioga do projeto Observador, no Palco Centro da Virada Zen (R. São Bento, s/nº, Centro). Já no domingo (11), às 19h30, a cantora Tiê encerra o evento no palco do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10). Hoje (9), sáb. (10) e dom. (11). Grátis.

Inf.: www.viradazen.com.br