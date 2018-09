Festival de pizzas e jantar especial estão entre as dicas de restaurantes na cidade

O chef suíço Christophe Besse reassume a cozinha do All Seasons com novidades para o jantar: o menu Les Plaisir du Mois (em francês, “prazeres do mês”), com pratos que seguem a sazonalidade dos ingredientes. Entre as sugestões, galeto grelhado com abacaxi e alcachofra (R$ 59, com bufê de salada) e o sablé de morango, bacuri, azeitonas cristalizadas e creme de limão-siciliano (R$ 26; foto). Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336. 12h/15h e 19h/23h (sáb., dom. e fer., 12h30/16h e 19h/23h).

A 1900 Pizzeria lança nesta 6ª (7) o 2º Festival Sabores do Brasil, com cinco pizzas criadas por chefs de diferentes regiões do País. Para representar o Nordeste, Tereza Paim uniu muçarela de búfala, tomate assado, camarão defumado, farofa de castanha de caju e amendoim e molho pesto baiano (foto). As pizzas custam R$ 89,80 (cada) e ficam no menu até novembro. R. Itapura, 787, Tatuapé, 5904-1347. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

Até sábado (8), a chef Morena Leite serve um menu especial no jantar do Capim Santo, com pratos que homenageiam as diferentes regiões do País. Servida em cinco etapas, a refeição (R$ 99) inclui ceviche de peixe com palmito pupunha e coco (foto); ravióli de tapioca com pato com tucupi; galinha com pequi; picanha confitada com mil-folhas de mandioca; e petit gâteau de goiaba com sorvete de queijo. Para beber, a chef servirá a caipirinha de mexerica, gengibre, pimenta rosa e cachaça do Barão Jequitibá e uma dose de licor de cachaça. Al. Ministro Rocha de Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).