Festival de lagosta e pratos feitos na brasa estão entre as dicas de restaurantes na capital paulista

Prestes a completar um ano, o Kith 2º Andar traz um novo cardápio para os almoços servidos na casa, agora com opções à la carte, da entrada à sobremesa. Muitos dos preparos passam pela churrasqueira na cozinha, como a couve-flor tostada, com creme de queijo Tulha e sementes (R$ 38, para dois; foto), e o arroz de lula tostada na brasa, com maionese de alho assado e páprica defumada (R$ 39). Na lista de sobremesas, há bolo de coco gelado com bastante coco queimado (R$ 15). Para quem preferir, a chef Juliana Faingluz ainda mantém a fórmula de menu executivo, por R$ 55, com os pratos do dia. R. Bianchi Bertoldi, 168, 2º andar, Pinheiros, 3032-5220. 11h45/15h30 (fecha sáb. e dom.).

Até domingo (29), o Marettimo Restaurante realiza seu 1º Festival da Lagosta, com diferentes opções de pratos. Três deles servem duas pessoas: a ‘Lagosta ao Thermidor’ (foto), a ‘Lagosta à Moda do Chef’ e a ‘Moqueca de Lagosta’ (R$ 245, cada). R. Curupá, 580, Anália Franco, 2749-0938. 12h/15h e 19h/23h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h, fecha 2ª).