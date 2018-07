Festival de Inverno de Paranapiacaba é uma das dicas de passeios para este fim de semana

+ Com cerca de 450 artistas, a 18ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba reúne, em dois fins de semana, atrações culturais em vários pontos da região. Neste sábado (21), às 10h, a Banda Lira de Santo André se apresenta na Plataforma Expresso Turístico. No mesmo dia, às 18h, o ‘Tributo a B.B. King’ reúne três guitarristas que homenageiam o cantor e compositor americano, no Clube União Lyra Serrano (retirar ingresso 1h antes).

No domingo (22), às 13h e às 15h, a Kombi Biblioteca ocupa a área externa da Biblioteca Ábia Ferreira Francisco – em torno de uma Kombi modelo Safari 1983, o grupo Casulo Viajante conduz contação de histórias para as crianças. Também no domingo (22), às 14h, em parceria com o Sesc Santo André, o espetáculo de dança ‘Pow Pow Pow’ é apresentado no Coreto. Nele, coreografias e músicas do cinema indiano de Bollywood são mescladas com técnicas circenses e jogos de improvisação. Oficinas, brincadeiras e feira de antiguidades completam a programação. Vila de Paranapiacaba, Santo André. Sáb. (21) e 28/7, 10h/22h; dom. (22) e 29/7, 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestIP18

Centro de Memória do Circo

A programação de férias do espaço conta com espetáculos, oficinas e bate-papos. Na 3ª (24), às 17h, a palhaça Margarita, personagem de Ana Luísa Cardoso, conversa com o público sobre sua carreira. Na 5ª (26), às 17h, ela também apresenta o espetáculo ‘Margarita Vai à Luta’, no corredor do Centro Cultural Olido. Em cartaz no local, a exposição ‘Hoje Tem Espetáculo’ reúne maquetes, imagens e uma linha do tempo sobre as artes circenses. Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, Centro, 3397-0177. 10h/18h (sáb. e dom., 13h/ 20h). Grátis. Inf.: bit.ly/CMCFérias

Festival Arte Serrinha

Com o tema ‘Quem Somos Nós?’, a 17ª edição do festival, em Bragança Paulista, reúne shows, oficinas e cinema. Um dos destaques musicais da semana é a banda Afrocidade com Luedji Luna, que se apresentam no sábado (21), a partir das 23h59, no Galpão Busca Vida (R$ 50). No Cine Rancho, o longa-metragem ‘Tungstênio’, de Heitor Dhalia, será exibido hoje (20) e sábado (21), às 21h (grátis). Fazenda Serrinha. Estrada Municipal José Vaccari, s/nº, Bragança Paulista, 97368-7997. Até 29/7. Inf.: www.arteserrinha.com.br

Festival do Morango

O evento serve opções de sobremesas feitas com morango e comidas típicas de festa julina no Parque da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Perdizes, 3803-4200. Sáb. (21) e dom. (22), 9h/19h. Grátis.

Visita MSP

A partir do dia 7/8, o projeto organiza visitas à sede da Mauricio de Sousa Produções com um roteiro que apresenta os bastidores da empresa responsável pelas HQs da Turma da Mônica. O passeio passa por uma linha do tempo, revela o processo editorial das publicações e inclui uma visita ao estúdio do local. A venda de ingressos já está disponível no site. 90 min. Livre. Mauricio de Sousa Produções – Prédio 19, Business Park. R. Werner Von Siemens, 111, Espaço 1, Lapa de Baixo. A partir de 7/8. 3ª, 4ª e 5ª, 10h/11h30 e 14h30/16h. R$ 75. Até 27/11. Inf.: turmadamonica.uol.com.br/visitamsp/