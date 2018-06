Festival de Finos Filmes e outros dez eventos de cinema em São Paulo

7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

Até 16/6, o evento, considerado o mais importante do cinema socioambiental da América do Sul, leva a mais de 11 espaços de cinema da capital 121 filmes de 31 países. Entre os destaques da edição estão uma homenagem ao seringueiro e ativista Chico Mendes, que marca o aniversário de 30 anos de sua morte; uma retrospectiva dedicada a Werner Herzog, com algumas de suas obras mais impactantes; além de workshops, debates e programação infantil. A entrada é gratuita. Programação completa.

In-Edit Brasil

Até 17/6, a 10ª edição do festival de documentários musicais vai projetar uma seleção de títulos nacionais e estrangeiros, em cinco salas da cidade (CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido, CCSP e Matilha Cultural). Entre os destaques brasileiros estão ‘Som, Sol & Surf – Saquarema’, de Hélio Pitanga, e ‘Nasi: Você Não Sabe Quem Eu Sou’, de Alexandre Petillo. Já no Panorama Internacional, há produções sobre Grace Jones, George Michael e Chavela Vargas – a maioria inédita no País. Programação completa.

Kinoglaz

Nas quintas-feiras de junho, a mostra, parceria entre a diretora de fotografia Aline Belfort e a Goma Oficina, leva ao pátio da Funarte uma seleção de filmes soviéticos. Em cada encontro, será projetado um longa, acompanhado de uma breve contextualização sobre o diretor e a importância de sua filmografia. Todas as sessões serão ao ar livre. Na 5ª (14), às 19h30, tem ‘O Homem com a Câmera na Mão’ (1929), do diretor Dziga Vertov. Al. Nothmann, 1058, Campos Elísios, 3662-5177. Grátis.

Mostra Latino-Americana

Em parceria com a Universidad del Cine de Buenos Aires, o Itaú Cultural apresenta uma seleção de filmes recentes do continente. Ao longo do mês, serão exibidos três longas-metragens e sete curtas-metragens de países diversos como Argentina, Uruguai e Bolívia. Na 3ª (12), às 19h, tem sessão de ‘Minha Amiga do Parque’, de Ana Katz. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Miguel Picazo

O Instituto Cervantes de São Paulo homenageia o cineasta, morto há dois anos. Menos conhecido do público brasileiro, Miguel Picazo é considerado ícone do Novo Cinema Espanhol, movimento que tomou forma na década de 1960. O evento ocorre durante as quintas-feiras do mês de junho e vai exibir quatro longas do diretor. Na 5ª (14), às 19h, será projetado ‘Escuros Sonhos de Agosto’. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mona – A luta da Mulher Negra com Deficiência no Brasil

A Unibes Cultural exibe o documentário de Lucca Messer hoje (8), às 20h. O filme conta a história de Mona, uma mulher negra que luta contra a neuromielite óptica desde 2007, doença que restringe sua locomoção. Após a projeção, o diretor, a jornalista e socióloga Celia Corrêa, a secretária do Clube dos Paraplégicos de São Paulo, Suely Rezende e Sandra Ramalhoso, do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, debatem a produção. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333, Pinheiros. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Nosferatu

Na 4ª (13) e 5ª (14), às 20h30, o IMS, em parceria com o Goethe-Institut, exibe o clássico ‘Nosferatu’ (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau. O destaque fica por conta da trilha sonora, executada ao vivo por um grupo de nove músicos, sob regência de Marcelo Falcão. ‘Nosferatu’ é uma adaptação do famoso romance ‘Drácula’, de Bram Stoker. As músicas do filme foram compostas por Hans Erdmann para serem tocadas durante as exibições, prática comum no período do cinema mudo. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 4.

Festival Varilux de Cinema Francês 2018

O Festival Varilux de Cinema Francês ganha mais uma edição e projeta, em onze espaços paulistanos, 20 longas-metragens da nova cinematografia do País. O evento, que já ultrapassa o número de 180 mil espectadores, é considerado o maior do gênero no mundo. A novidade fica por conta de uma seleção de curtas. Sucesso no ano passado, a Mostra Realidade Virtual volta a ser promovida pelo festival, com curadoria de VR Fouazi Louahem, que também ministra uma masterclass sobre o assunto. Até 20/6. Programação completa.

Festival de Finos Filmes

De sábado (9) até 16/6, a 5ª edição do evento ocupará as salas do MIS, Matilha Cultura e Caixa Belas Artes, exibindo curtas-metragens nacionais. Além disso, ganha destaque um bate-papo sobre cinema e política, com a participação de Nuno Ramos, Camila Mardila, Facundo Guerra, Tim Bernardes, Maurício Pereira, Bianca Santana, Eduardo Climashauska, Marta Bogea, Rita Mattar, Pedro Beresin e Felipe Arrojo Poroger. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. Programação completa.

Arábia

No sábado (9), às 15h, o longa brasileiro será exibido, como parte do projeto Cine Debate, no CPF Sesc. ‘Arábia’ retrata as condições de vida da população na Vila Operária de Ouro Preto, em Minas Gerais. Após a sessão, João Dumans, Affonso Uchôa e Ismail Xavier debatem a produção. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

Festival Santa Cruz Open Air

Nos dias 8, 9 e 10 de junho, das 12h às 22h, o estacionamento do Shopping Santa Cruz, na zona sul da cidade, abriga o evento, que tem atrações gastronômicas e sessões de cinema ao ar livre. Será projetado um filme por dia, sempre às 19h. Integram a programação ‘A Proposta’, ‘A Bela e a Fera’ e ‘Frozen’. R. Domingos de Morais, 2.564, Vilas Mariana, 3471-7981. R$ 32 (o valor de ingresso inclui assento demarcado, pipoca e manta para se aquecer).

Confira salas e horários de todos os filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se