Festival de Cinema Judaico exibe 33 produções em quatro cinemas da capital

Com programação em quatro endereços da capital, a 23ª edição do Festival de Cinema Judaico exibe, a partir de sábado (3), 33 produções de temática judaica, incluindo longas-metragens de ficção, documentários e curtas-metragens.

Um dos títulos é o documentário de Roberta Grossman, ‘Quem Vai Escrever Nossa História?’, sobre um grupo clandestino composto por jornalistas, acadêmicos e líderes comunitários que se uniram para derrubar mentiras nazistas divulgadas no período do Holocausto – com sessão neste domingo (4), às 18h30, no Teatro Arthur Rubinstein, do Clube Hebraica (R. Hungria, 1.000, Pinheiros).

Outro destaque é ‘A Tabacaria’ (foto acima), de Nikolaus Leytner – exibido também no Hebraica, no dia 12/8, às 20h30. O enredo acompanha um jovem de 17 anos chamado Franz (Simon Morzé) que começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud (Bruno Ganz) é cliente frequente. Os ingressos custam de R$ 8 a R$ 32. Até 14/8. Inf.: bit.ly/23CineJudaico