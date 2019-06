Festival de Campos do Jordão chega à 50ª edição em 2019

Maior festival de música clássica da América Latina, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão chega à 50ª edição em 2019. A partir deste sábado (29), o evento promove cerca de 130 apresentações, boa parte delas gratuita. A abertura oficial, um concerto da Osesp no Auditório Claudio Santoro, sob a regência de Marin Alsop (em seu último ano à frente da orquestra), tendo como solista o barítono Paulo Szot, está com ingressos esgotados.

Vários espaços – fechados e ao ar livre – na cidade da Serra da Mantiqueira recebem concertos, assim como a Sala São Paulo, na capital, em meio às comemorações de seus 20 anos. Além da Orquestra do Festival, composta por músicos bolsistas, o evento, que vai até 28/7, recebe solistas reconhecidos internacionalmente e também intérpretes da MPB em apresentações com a Jazz Sinfônica. Inf:

www.festivalcamposdojordao.org.br

+ A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo faz concerto que tem Arcádio Minczuk (oboé) como solista. Irmão do músico, Roberto Minczuk rege o grupo. Obras compostas por Beethoven (‘Sinfonia nº 7 em Lá Maior, Op. 92’), Blauth (‘Concertino para Oboé e Cordas’) e Rossini (‘O Barbeiro de Sevilha: Abertura’) estão no programa. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Dom. (30), 12h. R$ 50.

+ O cantor e compositor Carlinhos Brown é o convidado da Jazz Sinfônica neste domingo (30), sob regência do maestro Luís Gustavo Petri. Composições do artista, célebre por misturar ritmos, ganham novos arranjos. Entre elas, ‘Muito Obrigado, Axé’, ‘Hawaii e You’ e ‘Frases Ventais’. Jaques Morelenbaum, Chico de Moraes e o próprio Brown fizeram arranjos para as canções. Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. Dom. (30), 11h30. Grátis.

+ A pianista ucraniana Anna Fedorova acompanha a Orquestra Jovem do Estado (foto). Sob regência de Cláudio Cruz, o grupo interpreta temas compostos por Claudio Santoro (‘Sinfonia nº 9 – Homenagem a Francisco Mignone’) e Rachmaninov (‘Rapsódia Sobre um Tema de Paganini, Op. 43’). Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Dom. (30), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes, na bilheteria do espaço).

+ O pianista Nelson Freire (foto) interpreta obras de Schumann e Chopin em Campos – e também passa pela capital, em concerto que integra a programação dos 20 anos da Sala São Paulo. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 11/7, 20h30. R$ 100.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 8/7, 20h30. R$ 75/R$ 300.

+A regente italiana Valentina Peleggi está à frente do Coro da Osesp em apresentação gratuita na Igreja de Santa Terezinha. Obras compostas por Ludwig Van Beethoven, Heitor Villa-Lobos, Morten Lauridsen, Claudio Monteverdi e Rachmaninov fazem parte do programa. Igreja de Santa Terezinha (200 lug.). R. Tadeu Rangel Pestana, 662, Abernéssia, Campos do Jordão. 12/7, 17h. Grátis.

+ A Orquestra Filarmônica de Goiás faz três apresentações no evento. O clarinetista Michael Collins participa nos dias 5 e 7/7. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 5/7, 20h30. R$ 50.

Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. 6/7, 13h45. Grátis.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 7/7, 11h. Grátis (retirar ingresso no dia 1º/7 pelo site: www.salasaopaulo.art.br).

+ Lenine já transportou seu repertório para o formato de orquestra, durante trabalho com o grupo do pianista holandês Martin Fondse. Ao lado da Jazz Sinfônica, o cantor e compositor volta a estabelecer pontes com o universo erudito. O público poderá ouvir sucessos como ‘Paciência’, ‘O Silêncio das Estrelas’ e ‘Hoje Eu Quero Sair Só’ sob a regência do maestro João Mauricio Galindo. Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos de Jordão. 20/7, 16h30. Grátis.

+ O maestro alemão Alexander Liebreich rege a Orquestra do Festival, formada por bolsistas, em seus dois primeiros concertos no evento. Obras de Claudio Santoro (‘Impressões de uma Usina de Aço’) e Brahms (‘Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68’) estão no programa. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 6/7, 20h30. R$ 50.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367- 9500. 7/7, 18h. R$ 20.

+ Outro célebre pianista brasileiro é atração do evento. Radicado nos Estados Unidos, Arnaldo Cohen participa de concertos da Camerata do Festival, que é regida pelo maestro Lavard Skou-Larsen. Composições de Beethoven e Mozart estão no programa das apresentações. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 19/7, 20h30. R$ 50.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 20/7, 16h30. R$ 20.

+ Nelson Ayres rege a Jazz Sinfônica em concerto com participação da cantora Mônica Salmaso (foto). No programa, predominam obras da parceria de Chico Buarque e Edu Lobo, caso de ‘Valsa Brasileira’, ‘Frevo Diabo’ e ‘A Permuta dos Santos’. Os arranjos foram feitos por Ayres e Tiago Costa. Há também espaço para reverências a Ernesto Nazareth (‘Odeon’), Moacir Santos (‘Amphibious’) e Ary Barroso (‘É Luxo Só’). Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. Sáb. (29), 16h30. Grátis.