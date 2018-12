Festival de caipirinhas é destaque do bar Filial; confira outras dicas

+ O Festival de Caipirinhas do Filial apresenta criações de quatro bartenders de diferentes casas paulistanas. O ‘Caipira’ (R$ 25; foto), de Royter Correia, do The Juniper 44º, leva jabuticaba, xarope de rapadura e cachaça branca. R. Fidalga, 254, V. Madalena, 16h/3h30 (6ª, 16h/ 4h30; sáb., 12h/4h30; dom., 12h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Baze

Com dois andares, o bar conta com um clima informal. O ‘Bbq Ribs’ (R$ 26) traz uma porção de fritas com costela suína desfiada e molhos barbecue e ranch. Para acompanhar, peça um chope IPA (R$ 22, 473 ml). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.082, Itaim Bibi. 17h/1h (fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cava Bar

O clima intimista do bar combina com o ‘Cava Cocktail’ (R$ 26), que leva champanhe, conhaque, angostura e um cubo de açúcar. Para comer, porções como a de embutidos artesanais brasileiros (R$ 23, 150 g), que vem com opções como copa, salame e linguiça calabresa. R. Guarará, 565, Jd. Paulista. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Trilha Cervejaria

Produzidas nos fundos da casa, as cervejas do local incluem tipos como Pilsen, variações de IPA e receitas de Bock e Stout. Nos copos, opções como Saun’amora (R$ 22, 310 ml), chope Sour com sabor de amora, ou Gorila Cacau Morango (R$ 20, 225 ml), uma Russian Imperial Stout. R. Apinajés, 137, V. Pompeia, 4329-0193. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Providência

Entre as cervejas especiais, está a alemã Franziskaner (R$ 35,90, 500 ml). Para matar a fome, serve pratos e petiscos. A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 27,90, 8 unid.) é uma boa opção. R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h/1h (fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scar

Os frequentadores se acomodam com uma long neck (R$ 9, Budweiser) ou um dos drinques – o ‘The Other Tony’ (R$ 30) é feito com bourbon, limão-siciliano, xarope de açúcar e cerveja IPA. Prove o sanduíche de muçarela italiana, maionese da casa, rúcula e cebola roxa no pão artesanal (R$ 28). R. Margarida, 30, Barra Funda. 18h/0h (sáb., 15h/0h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Seo Gomes

O boteco é dedicado à cozinha portuguesa. Entre os petiscos, os bolinhos de bacalhau (R$ 45,90, 8 unid.) são muito bons. O chope é Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). Aos sábados, há bufê de feijoada das 11h40 às 17h (R$ 43/R$ 48). R. Gomes de Carvalho, 1.214, V. Olímpia, 3846-3625. 11h40/0h (sáb., 12h/23h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 7 (3ª a 6ª, 19h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VINHOS

Vino! Bar

De 350 rótulos disponíveis, 60 podem ser servidos em taça, com preços a partir de R$ 12. O menu tem entradas como o ragu de linguiça com ovo mole e pão (R$ 19), além de pratos principais e sobremesas. R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2614-0145. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom.). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

ESPECIAL

Frank Bar

O bar convida o bartender Marian Beke, do The Gibson Bar em Londres, para comandar o balcão com drinques com Absolut Elyx, Chivas Regal e Plymouth (R$ 37, cada). Maksoud Plaza Hotel. Lobby. R. S. Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 3ª (11), 18h/0h.

16º Paulistânia Beerfest

Além de espaço com food trucks e outlets de cervejas, o evento recebe shows e até produção de cerveja, que pode ser acompanhada pelos visitantes. Bier & Wein. Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 1.469, Jurubatuba, 3405-7000. Sáb. (8), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/PBeFT

BALADA

Caverna

Hits do indie dividem espaço com atrações como exposições e flash tattoo. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (8), 23h10/6h. R$ 25/R$ 35. Inf.: bit.ly/CDLCv

Neon Lab

Músicas pop, rock, funk e black são o forte da festa, que também recebe atrações como maquiagens neon e com glitter. Lab Club. R. Augusta, 523, Consolação, 3159-1745. Sáb. (8), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/NLbCb

We Will Rock You

Além do especial David Bowie, a festa toca músicas de rock clássico e indie rock de todas as épocas. Alberta#3. Av. S. Luís, 272, Centro, 3214-5256. Hoje (7), 23h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/WWRYF