Festival das Lanternas Chinesas é uma das dicas de passeios para o fim de semana na cidade

+ O Festival das Lanternas Chinesas encerra as comemorações do ano novo chinês com show do artista Su Yang, que apresenta o melhor da música pop chinesa, às 20h. A programação conta ainda com desfile de trajes típicos, às 18h30, e dança do dragão e do leão, às 19h20. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Sáb. (3), 15h/21h. Grátis.

20º Pop Plus

A feira de moda plus size recebe 69 marcas, que vendem calçados, acessórios e peças em tamanhos grandes. Entre os expositores, participam a Alice Surtô, do Rio de Janeiro, a Ateliê Cherry Pop e a Leppe Sapatilhas. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (3) e dom. (4), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.popplus.com.br

FestA!

A segunda edição do evento oferece programação conduzida por artistas e educadores, que ensinam atividades de pintura, bordado, desenhos, costura e fotografia em 39 unidades do Sesc. Um dos destaques é o curso de gravura digital para CDs e LPs, com o ilustrador Elifas Andreato, autor de dezenas de capas de discos – hoje (2), das 17h às 20h, no Sesc Carmo. Hoje (2) a dom. (4). Grátis. Inf.: sescsp.org.br/festa

Festa Matinal Wake

O evento matinal organiza atividades como yoga, dança, pinturas faciais e café-da-manhã saudável. A partir das 7h, a festa colaborativa promove uma aula de ‘wake yoga’, seguida por dança, às 8h15, e meditação, às 9h15. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 6ª (2), 7h/9h30. R$ 20. Vendas pelo site: ingresse.com

Inclua-me

A exposição ‘Inclua-me Arte e Cultura Para Todos’ reúne reproduções de diversas obras do acervo do Sesc, com doze trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros produzidos para pessoas com deficiência visual. São peças criadas com materiais como lixa, tecidos, couro e plástico e apresentadas com recursos de audiodescrição. Memorial da Inclusão. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3727. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis.

Printa-Feira

A feira de arte impressa autoral e publicações independentes recebe 60 editoras e artistas de várias partes do Brasil, com livros, pôsteres, zines, revistas, jornais e outros formatos. A atividade faz parte da programação do evento FestA! 2018. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (3), 12h/20h; dom. (4), 11h/18h. Grátis.

Salão do Estudante

Cerca de 200 instituições internacionais de ensino apresentam programas de cursos no exterior, com opções como graduação, especialização, MBA, mestrado e acampamentos de verão. Palestras com representantes de vários países ocorrem nos dois dias. Para participar do evento, basta se cadastrar pelo site ou no local. Colégio São Luís. R. Luís Coelho, 323, metrô Consolação, 3675-4940. Sáb. (3) e dom. (4), 14h/19h. Grátis. Inf.: salaodoestudante.com.br