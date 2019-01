Festival da fraldinha está entre as novidades em restaurantes da capital

+ Simpático restaurante de Perdizes, o Des Cucina traz várias novidades no cardápio. Especialmente para o verão, o chef Sergio França sugere pratos mais leves. Para começar, há receitas como o ceviche de polvo e pepino japonês (R$ 46). Entre as dez opções de pratos está o magret de pato com risoto de manga (R$ 88; foto). R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ O Templo da Carne Marcos Bassi realiza mais uma edição do Festival da Fraldinha – programado para até meados de fevereiro ou enquanto durar o estoque de carne. O corte (foto), macio e suculento, é levado à mesa no espeto e fatiado na hora. A porção, para três pessoas, sai por R$ 148 durante a temporada (ante R$ 268, do cardápio habitual). O palmito assado (R$ 68) faz boa companhia. R. 13 de Maio, 668, Bela Vista, 3288-7045. 11h/23h (dom., 11h/18h).

+ O Corrientes 348 do Jardim Europa está de cara nova. O lugar dobrou de tamanho, ganhou novo salão, teto de vidro e preservou as árvores. Mas a atração deve ser mesmo a parrilla aberta (foto), onde são preparadas as carnes. Para abrir o apetite, empanada de carne (R$ 12). Na sequência, a dica é o ‘Ojo del Bife’ (R$ 99), acompanhado de ‘Arroz Parrillero’ (R$ 38), com linguiça picante. R. Dr. Mário Ferraz, 32, Jd. Europa, 3032-6348. 12h/0h (dom., 12h/21h30).