Festival da Cultura Coreana reúne apresentações de música e dança no Bom Retiro; confira outros passeios

+ Culinária, música e danças típicas compõem a programação do 13º Festival da Cultura Coreana, realizado no Bom Retiro. Entre as atrações, o evento recebe apresentações de coral – hoje (9), às 15h20, e domingo (11), às 13h40 e às 15h10 –, além de demonstrações da arte marcial Taekwondo – no sábado (10), às 14h30 – e shows de bandas K-Pop durante os três dias. No local, barracas vendem itens de cerâmica, moda e artesanato. Pça. Cel. Fernando Prestes, s/nº, Bom Retiro. Hoje (9), sáb. (10) e dom. (11), 11h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestCulturaCoreana

+ Reinaugurado há menos de uma semana, o Centro Cultural Coreano tem dois andares e cerca de 900 m². O primeiro piso conta com um salão de exposições e uma cozinha, onde serão realizadas aulas de culinária. O segundo é composto por salas de aula e uma biblioteca com uma mesa digital para exibição de filmes e vídeos. Cursos gratuitos de coreano, Taekwondo e K-Pop também serão organizados no local – a programação será divulgada no site. Av. Paulista, 460, metrô Brigadeiro, 2893-1098. 10h/12h e 13h/ 17h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Inf.: bit.ly/CCCoreano

Bazar da Praça

A edição de inverno reúne expositores com trabalhos autorais nas áreas de moda, gastronomia, design e produtos infantis. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros. Hoje (9) e sáb. (10), 10h/20h. Grátis.

São Paulo Fantástika

A feira de horror e fantasia reúne atrações de literatura, cinema e quadrinhos, com workshops e venda de HQs. A programação inclui o workshop ‘Como Criar a Alma do Seu Podcast’ (14h/16h), que aborda a estrutura e etapas de um roteiro para podcast. Associação Hokkaido. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana, 5084-6422. Sáb. (10), 10h/21h. R$ 35/R$ 130. Vendas pelo site: bit.ly/SPfantastika