Festival com Anitta e shows de Angra e Rouge estão entre as atrações de música da semana

6ª (20)

Blubell

Ao lado de um trio de instrumentistas, a cantora faz show que celebra os 50 anos do ‘Álbum Branco’ dos Beatles. ‘Revolution’, ‘While My Guitar Gently Weeps’ e ‘Blackbird’ são algumas das músicas que ela interpreta. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (20), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Douglas Germano

Gravado por Elza Soares , o compositor influenciado pelo samba faz show com músicas dos álbuns ‘Ori’ (2011) e ‘Golpe de Vista’ (2016). A cantora Juliana Amaral participa. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (20), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Época de Ouro

Fundado por Jacob do Bandolim em 1964, o grupo é um dos principais nomes do choro. Neste show, seus integrantes celebram os cem anos de nascimento de Jacob. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guizado

‘Punx’, disco de estreia do trompetista e compositor, completa dez anos e o músico faz show para comemorar. O trabalho, com batidas eletrônicas e distorções, tem músicas como ‘Miragem’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (20), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luiza Possi

Em show de piano e voz, a cantora relembra grandes sucessos da carreira, clássicos do jazz e também do rock nacional. Enok Virgulino e Demaria participam da apresentação. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (20), 21h. R$ 40/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mano Brown

O rapper apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo,’Boogie Naipe’ (2016). Ele explora o soul e o R&B em faixas como ‘Foi num Baile Black’. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. 6ª (20), 23h (abertura, 21h). R$ 50. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Sábado (21)

Angra

Ícone do metal melódico, o grupo destaca as músicas de ‘ØMNI’. Conceitual, o álbum tem como mote um sistema fictício de inteligência artificial que permitiria a comunicação entre presente e futuro. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (21), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Banda de Joseph Tourton

O quarteto é influenciado pelo rock progressivo e pela música eletrônica. Eles destacam músicas do segundo álbum da carreira, que saiu este ano. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (21), 21h30; dom. (22), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

As Chicas

Amora Pêra (voz e percussão), Paula Leal (guitarra, baixo, ukulele, violão e voz) e Isadora Medella (cavaco, voz) formam o trio. Elas apresentam o repertório do álbum ‘Dia Útil’, em show com participação de Mauricio Pereira. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Iara Rennó

Ao lado de Mariá Portugal e Maria Beraldo Bastos, a cantora apresenta o show ‘Macunas’, com músicas de seu álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008) em novos arranjos. Alzira E e Anelis Assumpção participam. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (21), 22h. R$ 44. Cc. e Cd.: M e V.

Rael

O rapper faz show com canções de Vinicius de Moraes. Ele também interpreta músicas de seu próprio repertório com novos arranjos. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (21), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rouge

Nesta turnê, o grupo comemora 15 anos de carreira, relembrando hits e interpretando músicas recém-lançadas. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 23h30 (abertura, 21h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubel

Em seu segundo CD, ‘Casas’, o artista une MPB e hip hop. As músicas ‘Mantra’ e ‘Chiste’ tiveram, respectivamente, participações de Emicida e Rincon Sapiência. Teatro Eva Wilma (700 lug). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2090-1650. Sáb. (21), 21h (abertura, 20h). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (22)

A Banda de Joseph Tourton

Maior Baile do Mundo

Anitta (foto), Ludmilla e Cláudia Leitte são as atrações principais do Maior Baile do Mundo. Ritmos como funk, pop e axé dão o tom do evento, que ainda conta com apresentações de Kevinho, Livinho, Henrique & Diego, Zeeba, Mc Lan e Dani Russo. Arena Anhembi (35.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1209, setor I, portão 27. Dom. (22), 13h30 (abertura dos portões). R$ 60/R$ 250. Vendas pelo site: www.totalacesso.com

2ª (23)

Catedral

A banda volta para comemorar 30 anos de carreira com o show ‘Catedral 30 Anos e Você’. A canção ‘O Chefe da Quadrilha’ é uma das novidades que o grupo apresenta. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (23), 21h. R$ 40/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (24)

Izaías do Bandolim e Cordão Assim É que É

Ao lado do grupo, o músico faz show com obras do compositor Bonfiglio de Oliveira. Nailor Proveta participa. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (24), 20h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ordinarius

O sexteto vocal estreia o show do álbum ‘Notável’, homenagem a Carmen Miranda. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (24), 21h. R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26)

Afrocidade

Com som que tem toques de reggae e afrobeat, a banda é um dos destaques da nova música da Bahia. O grupo faz show com participação de Rincon Sapiência. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca apresenta show do disco ‘Atlas’ (2016), o segundo da carreira. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (26), 20h (abertura). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Banda Black Rio

Ícone do soul brasileiro, a banda lançou em 1977 o histórico álbum ‘Maria Fumaça’. Preparando o disco ‘O Som das Américas’, o grupo interpreta clássicos como ‘Mr. Funky Samba’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (26), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band apresenta temas autorais e de grandes compositores. Neste show, o grupo convida o pianista Hercules Gomes. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (26), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Legado

Ao lado do filho Gaab e do irmão Ah! Mr. Dan, Rodriguinho grava o DVD do projeto. Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Livinho estão entre os convidados. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (26), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

PAD

Esta é a nova banda de Marcos Kleine, guitarrista do Ultraje a Rigor. Em show com a participação de Roger Moreira e Luiz Carlini, o grupo apresenta repertório autoral e versões para clássicos do rock. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (26), 21h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rhaissa Bittar

Em show da turnê ‘Silêncio’, a cantora retrata a separação de um casal, por meio de poesias e músicas. Ela também lança o single ‘Velhas Sílabas’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Especial

Centro do Rock 2018

Hoje (20), o evento recebe shows de Máquinas e Astronauta Marinho. O grupo Carne Doce e Bruna Mendez se apresentam no sábado (21), enquanto My Magical Glowing Lens e Bike ocupam o espaço no domingo (22). Na 5ª (26), tocam Macaco Bong e Odradek. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (20) e sáb. (21), 19h; dom. (22); 18h; 5ª (26), 21h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Dona Ivone Lara: Em Cada Canto uma Esperança

A apresentação celebra os 40 anos do lançamento do primeiro disco solo de Dona Ivone Lara. Adriana Moreira e Juçara Marçal são acompanhadas por Rodrigo Campos, Maria Beraldo e Kiko Dinucci. O espetáculo tem pesquisa de Lucas Nobile. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festa do Peão de Barretos

O evento realiza o lançamento de sua 63ª edição, com shows de Gustavo Mioto, Cleber & Cauan e convidados – entre eles, o embaixador da festa, Gusttavo Lima. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (24), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Constelações

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro participam do concerto que mescla música, performance cênica e iluminação. O destaque é a execução de ‘Tierkreis, Doze melodias para Zodíaco’, de Karlheinz Stockhausen. Há também obras compostas por Arvo Part, Magnus Lindberg e Samuel Barber. Teatro São Pedro (402 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 17h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emmanuele Baldini e Horácio Gouveia

Baldini (violino) e Gouveia (piano) interpretam sonatas para violino e piano de Brahms. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (21), 18h30. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica do Guri

O grupo interpreta obras de Nikolai Rimsky-Korsakov e Camargo Guarnieri. Diego Guzmán rege. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (20), 20h. Grátis.

Piedade

A ópera de João Guilherme Ripper baseada na morte de Euclides da Cunha é apresentada em formato de concerto, com solistas. Luiz Fernando Malheiro rege a Orquestra Sinfônica Municipal (foto). Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (20), 20h; sáb. (21), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival de Campos de Jordão

Grupo de Música Antiga do Festival

O grupo se apresenta sob regência de Luís Otávio Santos. Obras de Bach e Jan Dismas Zelenka estão no programa do concerto, que tem participação do Coro Acadêmico da Osesp. A apresentação se repete em Campos do Jordão no domingo (22), às 16h30, no Auditório Cláudio Santoro (R$ 50). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (21), 16h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Obras de Debussy, Ravel, Carlos Gomes e Ferruccio Busoni estão no programa do concerto, que tem Mark Van De Wiel (clarinete) como solista. Victor Hugo Toro rege. A apresentação se repete em Campos do Jordão na 5ª (26), às 20h30, no Auditório Cláudio Santoro (R$ 50). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (25), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.