Festival Cinegastroarte serve almoços e jantares dentro das salas de cinema

+ O Festival Cinegastroarte Comgás começa na 4ª (26) e vai até 30/9, no Shopping Cidade Jardim, com a exibição de filmes com temática gastronômica, acompanhados de almoços e jantares servidos na sala, durante a sessão. No primeiro dia do evento, às 19h e às 21h30, tem o menu de José Barattino (foto), do Eataly, inspirado no longa ‘Sob o Sol da Toscana’, que inclui polenta gratinada e bolo de casamento.

Os chefs dos restaurantes Sal Gastronomia, Così, Aragon, Bráz Trattoria, Jamie’s Italian e Evvai também assinam cardápios. A experiência, com ingresso e refeição, custa R$ 240. Na programação, filmes como ‘Pegando Fogo’, ‘Comer, Rezar, Amar’, ‘Sem Reservas’ e ‘Chef’.

Haverá ainda sessões infantis, à tarde, com direito a hambúrguer. A novidade também fica por conta de uma série de aulas e bate-papos sobre criatividade, inovação e sustentabilidade na cozinha (inscrições gratuitas, pelo site do festival). Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim.