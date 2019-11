Festival Cinegastroarte promove sessões de cinema com cardápio assinado por chefs

A 3ª edição do Festival Cinegastroarte Comgás começa na 5ª (7), com sessões de cinema acompanhadas de refeições preparadas por chefs como José Barattino e Salvatore Loi. O ingresso (R$ 87/R$ 91) dá direito ao filme e ao menu, com entrada, prato e sobremesa. A agenda abre com o longa ‘Pegando Fogo’ e cardápio assinado pelo chef Carlos Bertolazzi.

Parte da programação, o evento Encontre o Sabor terá uma série de oficinas e atividades gratuitas, inclusive para as crianças, nos dia 9 e 10/11, na Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim.

Confira a agenda das sessões:

07/11 – 19h – Filme “Pegando Fogo” – por Carlos Bertolazzi

21h30 – Filme “Pegando Fogo” – por Carlos Bertolazzi

08/11 – 19h – Filme “Como se Fosse a Primeira Vez” – por Vanessa Silva

21h30 – Filme “Encontro de Casais” – por Vanessa Silva

09/11 – 13h – Filme “Madame” – por Vinicius Rojo

15h30 – Filme “Viva, a Vida É uma Festa” – por Fernando Gasparetto

19h – Filme “Ratatouille” – por Giovanna Perrone

21h30 – “100 Passos de um Sonho” – por Giovanna Perrone

10/11 – 12h – Filme “Star Wars Os Últimos Jedi” – por Arthur Sauer

15h30 – Filme “Harry Potter e a Câmara Secreta” – por Arthur Sauer

20h – Filme “Mulher Maravilha” – por Tássia Magalhães

15/11 – 19h – Filme “Amor em Litte Italy” – por José Barattino

21h30 – Filme “Pegando Fogo” – por José Barattino

16/11 – 13h – Filme “Mamma Mia Lá Vamos Nós de Novo” – por Mariana Fonseca

15h30 – Filme “Grinch” – por Salvatore Loi

19h – Filme “Uma Doce Disputa” – por Roberto Ravioli

21h30 – Filme “A 100 Passos de um Sonho” – por Roberto Ravioli

17/11 – 13h – Filme “Duas de Mim’ – por Fernando Rios

15h30 – Filme “O Rei do Show” – por Marcelo Campos

19h – Filme “Sabor da Paixão” – por Lisandro Lauretti

Onde: Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama.

Confira os cardápios e vendas no site do festival