Festival Artistas de Rua reúne apresentações musicais em vários pontos da cidade; confira outros passeios

Festival Artistas de Rua 2019

O evento reúne apresentações musicais em espaços públicos da cidade, sempre em locais próximos a terminais de ônibus e estações de metrô. Com atrações de ritmos como samba, rap e jazz, participam grupos como Gambiarra Lixofônica – sábado (28), às 13h, no Beco do Batman (R. Medeiros de Albuquerque, s/nº); Coco de Oyá, no domingo (29), às 15h, em frente ao Masp (Av. Paulista, 1.578); e Sambadas, na 3ª (1º), às 17h, no Largo São Bento. Sáb. (28) a 12/10. Grátis.

Festival Bike Arte Gira

Apresentações musicais e atividades infantis compõem a programação do festival, que recebe, ainda, a equipe do projeto Rodinha Zero, dedicado a ensinar crianças a andarem de bicicleta sem as rodinhas auxiliares. Artistas e grupos musicais se apresentam durante o evento, entre eles o grupo local de dança urbana Street Fênix, o rapper Dexter e DJs convidados. A partir das 12h, o grupo Slam do Helipa conduz uma batalha de poesia falada no local. R. Coronel Silva Castro, s/n°, Heliópolis. Dom. (29), 11h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/BikeArteGiraHelipa

Deu Jazz na Pompeia

Entre as ruas Cotoxó e Caraíbas, o evento reúne bandas de jazz, rock e blues em dois palcos, com apresentações de Nobuga (Palco Caraíbas, 15h), Trio Iafelice (Palco Cotoxó, 17h) e Arismar do Espírito Santo (Palco Caraíbas, 18h). O local também recebe mais de 100 expositores de artesanato. R. Min. Ferreira Alves, s/nº, Pompeia. Dom. (29), 10h/20h. Grátis.

Mercado das Madalenas

A feira chega à 24ª edição com 120 expositores dos segmentos de moda e arte. A programação inclui atividades gratuitas para crianças, como oficinas de fantasias e aulas de ioga – neste último caso, elas ocorrem nos dois dias de evento, a partir das 13h30 (para participar, é necessário fazer inscrição no local com 1h30 de antecedência). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (28) e dom. (29), 10h/20h. Grátis.

Sófálá

Nesta edição, o torneio de poesia recebe a discotecagem da DJ e MC Dani Nega, além de uma feira de publicações independentes com a Grandir Edições e lançamento do livro ‘Diário Bolivariano’, de Emerson Alcade. Red Bull Station. Auditório (100 lug.). Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (28), 16h30/ 19h. Grátis.

The Art of the Brick, DC Super Heroes: Super-heróis e Super Vilões!

A maior mostra com pecinhas de Lego do mundo conta com mais de 2 milhões de bloquinhos utilizados em 120 obras, todas inspiradas na Liga da Justiça. Livre. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 9h/ 20h (sáb., e dom., 9h/19h). R$ 40. Até 30/11.