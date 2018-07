Festival Arte Serrinha e Festa de São Vito estão entre as dicas de passeios para o fim de semana

Festa de São Vito

A festa tradicional completa cem anos e reúne shows e pratos típicos italianos, como antepastos e massas (R$ 5/R$ 20, cada). Cadeiras numeradas, por R$ 75, dão direito a quatro pratos. R. Polignano A. Mare, 255, Brás, 3227-8234. Sáb. (14), 19h/0h; dom. (15), 19h/23h. R$ 5. Inf.: bit.ly/SãoVito18

Centro de Esportes Radicais

Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o espaço tem minipista de skate em formato de ‘U’; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.

Festival Arte Serrinha

Com o tema ‘Quem Somos Nós?’, a 17ª edição do festival, em Bragança Paulista, reúne shows, oficinas e cinema. Um dos destaques musicais da semana é a banda Black Rio, que se apresenta no sábado (14), a partir das 23h59, no Galpão Busca Vida (R$ 50). No Cine Rancho, o filme ‘Era o Hotel Cambridge’, de Eliane Caffé, será exibido hoje (13) e sábado (14), às 21h (grátis). Fazenda Serrinha. Estrada Municipal José Vaccari, s/nº, Bragança Paulista, 97368-7997. Até 29/7. Inf.: www.arteserrinha.com.br

Ice Village

No boulevard do shopping Iguatemi São Paulo, o espaço simula um festival de inverno com pista de patinação, estações gastronômicas e apresentações para o período das férias. A pista tem capacidade para até 50 pessoas (R$ 40, 30 minutos) e conta com carrinho de neve para crianças de 3 a 5 anos (R$ 20, 8 voltas), além de duas apresentações de patinação artística – sempre aos sábados e domingos, às 15h e às 18h. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7344. 12h/22h (dom., 12h/20h). R$ 10. Até 5/8.

World Pop Festival

Dedicado à cultura pop, o evento reúne concursos de cosplay, palestras sobre temas do universo geek e até uma disputa de covers de bandas e artistas de K-Pop. R. Chico Pontes, 1.500, V. Guilherme. 5ª (19), 12h/21h; 20, 21 e 22/7, 11h/21h. R$ 120. Inf.: bit.ly/WPopFest