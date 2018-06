Festival Abril para Dança promove espetáculos gratuitos em São Paulo

Entre 6ª (13) e 29/4, a segunda edição do festival Abril para Dança promove intensa programação gratuita de espetáculos – que contemplam diferentes origens e estilos.

Entre os destaques desta semana, está o trabalho ‘Cinco Passos para Não Cair no Abismo’ (50 min.; livre), apresentado pela Cia. Urbana de Dança (RJ) na 3ª (17) e na 4ª (18), às 21h, e em 20/4, às 14h, na Sala Adoniran Barbosa do CCSP (R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002). Já na 5ª (19), nos dias 20/4 e 21/4, às 20h, e em 22/4, às 19h, no Centro Cultural Olido (Av. São João, 473, Centro, 3331-8399), o Ballet Stagium (SP) encena ‘Kuarup ou a Questão do Índio’ (60 min.; livre).

Para os dois espetáculos, é necessário retirar ingressos 1h antes. Inf.: bit.ly/abrdanc

CONFIRA OUTRAS DICAS DE DANÇA PARA ESTA SEMANA

Balada da Virgem

O espetáculo da Cia. Carne Agonizante investiga a figura da heroína francesa Joana D’Arc, inspirando-se na energia simbolizada em suas crenças, dores e angústias. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. Estreia 5ª (19). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. Até 20/5.

Ensaios Perversos

A Cia. Perversos Polimorfos promove evento destinado a apresentações e debates. Nesta edição, o público é recebido a partir das 20h. Às 21h, a Cia. Mungunzá fala sobre gestão de espaços culturais. Às 22h, artistas realizam prévias de seus trabalhos. Gabriela Cordovez e Nicole Gomes encenam ‘Beira’. Depois, Natasha Vergílio e Ísis Vergílio apresentam ‘Não Existe um Nome: A Potência do Anonimato’. A partir da meia-noite, o ator e DJ Leleto Bonfim comanda uma festa no local, que terá bar e cozinhas abertos durante todo o evento. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. 6ª (13), 20h/3h.

Mulheres em Cena

Organizado pela Cia. Fragmento de Dança, o projeto apresenta três coreografias. ‘Anima’, de Letícia Mantovani, trata do que há de selvagem nas pessoas. ‘Fragmento de Um Corpo Só’, de Vanessa Macedo, é uma ‘dança depoimento’ com elementos autobiográficos. Por fim, ‘Dança Para Camille”, também de Vanessa, e com a participação de Daniela Moraes e Maitê Molnar, é inspirado na vida da escultura Camille Claudel. 45 min. 14 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 6ª (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 19h. R$ 20.