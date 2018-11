Festivais Popload e Solid Rock estão entre as atrações de shows da semana

6ª (9)

Built To Spill

Doug Martsch e sua banda, referência do indie rock, vêm pela primeira vez ao Brasil. A apresentação é baseada no álbum ‘Untethered Moon’ (2015). Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 6ª (9), 19h (abertura). R$ 320 (R$ 160, com a doação de 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Céu

Elogiado pelo público e pela crítica, ‘Tropix’ (2016) é o quarto disco da cantora, com sonoridade calcada em beats eletrônicos. ‘Perfume do Invisível’ está entre as faixas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jards Macalé

Autor de clássicos como ‘Vapor Barato’, o compositor repassa canções autorais. Neste ano, ele grava álbum de inéditas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (9) e sáb. (10), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

João Bosco

No disco ‘Mano Que Zuera’ (2017), o cantor e compositor – homenageado pelo Grammy Latino no ano passado – joga luz sobre o atual momento do Brasil e também ressalta as belezas do País. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (9), 22h (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matheus & Kauan

No show do álbum ‘Intensamente Hoje’, os irmãos apresentam hits do sertanejo atual. ‘Que Sorte a Nossa’ é um deles. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (9), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moyseis Marques

Com carreira ligada ao samba, ele é parceiro de Ivan Lins, Pedro Luis e Aldir Blanc. Neste show, ele apresenta músicas de Chico Buarque. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (9), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska, reggae e rocksteady, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. O trabalho tem sete músicas inéditas. André Abujamra e Felipe Machado participam do show. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (9), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Paulinho Pedra Azul

Nome forte da música mineira, o artista faz show em que comemora 35 anos de carreira. ‘Bem te Vi’ é uma de suas canções mais conhecidas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9), 21h. R$ 160 (doando 1kg de alimento não perecível)/R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Ao lado de Carlinhos 7 Cordas, a cantora participa do projeto Samba Imenso interpretando músicas de Zé Kétti, autor de clássicos como ‘A Voz do Morro’, ‘Acender as Velas’ e ‘Diz que Fui por Aí’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Virgínia Rodrigues

Reverenciada internacionalmente, a cantora faz show para celebrar seus 20 anos de carreira. Jazz e sons afro-brasileiro fazem parte das influências da artista. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (9), sáb. (10), e dom. (11), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Zé Geraldo

Conhecido por seu estilo folk-rural, o artista faz show do DVD ‘Cantos e Versos’ ao lado do violeiro Francis Rosa. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (10)

Angela Ro Ro

Em show solo, a cantora, compositora e pianista privilegia canções do primeiro álbum da carreira, lançado em 1979. ‘Amor, Meu Grande Amor’ e ‘Gota de Sangue’, gravada originalmente por Maria Bethânia, são algumas delas. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (10), 21h30. R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

Eduardo Costa

Depois do show ‘Cabaré’, feito ao lado de Leonardo, o sertanejo volta aos palcos com o espetáculo ‘Olha Ela Aí’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (10), 22h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Rappin’ Hood e Banda ExpoSamba

O rapper e o grupo fazem show gratuito para promover o lançamento do concurso musical Encantar, idealizado pela TV Globo. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (10), 18h. Grátis.

Sambas do Absurdo

Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal se uniram para o projeto, cujo álbum saiu em 2017. As oito faixas foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (10), 19h. Grátis.

Solid Rock

Chegando aos 50 anos de carreira, o Judas Priest faz show no festival Solid Rock, no rastro da boa recepção do álbum ‘Firepower’ (2018). Outro grupo clássico que lançou disco este ano e se apresenta no evento é o Alice In Chains (foto). A banda Black Star Riders, formada em 2012, completa a escalação. Allianz Parque (36.140 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes. Sáb. (10), 18h.

R$ 320/R$ 570. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Virgínia Rodrigues

Zé Geraldo

Domingo (11)

British Lion

Fundador e principal compositor da banda Iron Maiden, o baixista Steve Harris traz ao Brasil show de seu projeto solo British Lion. Ao lado de Richard Taylor (vocais), David Hawkins (guitarra e teclado), Grahame Leslie (guitarra) e Simon Dawson (bateria), ele apresenta músicas do álbum gravado em 2012. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (11), 19h30. R$ 220. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rafa Castro

Influenciado pela música instrumental mineira, o artista apresenta músicas do álbum ‘Fronteira’ (2018), o terceiro da carreira, ao lado de um trio. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (11), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Campos

‘Minha Felicidade’ e ‘De Janeiro a Janeiro’ são alguns dos sucessos da artista, que se prepara para lançar o primeiro DVD. Ela faz show intimista ao lado do violoncelista Yaniel Matos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (11), 20h (abertura, 18h). R$ 65/R$ 80. Cc.: todos. Cd: todos.

The Rasmus

Chegando aos 25 anos de carreira, a banda finlandesa de rock apresenta as músicas do álbum ‘Dark Matters’ (2017). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (11), 18h. R$ 140/R$ 520. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Virgínia Rodrigues

3ª (13)

Guy King

Nascido em Israel e radicado nos Estados Unidos, o músico influenciado por B.B. King apresenta sua mistura de blues, soul e jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Joyce Moreno e Alfredo Del-Penho

A dupla faz pocket show do álbum ‘Argumento – Canções de Sidney Miller’, apenas com canções do compositor de clássicos como ‘Pede Passagem’ e ‘O Circo’, gravadas por Nara Leão. Livraria Cultura. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. 3ª (13), 19h. Grátis.

4ª (14)

Chico Salem

Integrante da banda de Arnaldo Antunes, o músico faz pré-lançamento do show ‘Raul Vivo – 30 anos Sem Raul Seixas’, dedicado ao artista morto em 1989. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (14), 22h30 (abertura, 21h). R$ 55/R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Connan Mockasin

Em sua primeira visita ao Brasil, o cantor e compositor neozelandês mostra no palco a psicodelia que rege os álbuns de sua carreira. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 4ª (14), 19h. R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Elza Soares

Atração da festa Pardieiro, a cantora apresenta nova versão do show ‘A Voz e a Máquina’, repleto de timbres eletrônicos. ‘Computadores Fazem Arte’, ‘A Carne’ e ‘O Tempo Não Para’ estão no repertório. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (14), 23h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Em homenagem à sua primeira década de carreira, o rapper interpreta músicas do DVD ’10 Anos de Triunfo’, lançado este ano. Sucessos dividem espaço com novas músicas, como ‘Pantera Negra’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (14), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flora Matos

Com carreira de expressão no rap, a brasiliense apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Eletrocardiograma’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 4ª (14), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Xixel Langa e Cheny Wa Gune

A dupla de moçambicanos apresentam canções com instrumentação típica de seu país de origem. Lenna Bahule e Projeto Nômade participam do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (14), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (15)

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Ava Rocha participa do show. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (15), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arto Lindsay

Produtor que já trabalhou com Caetano Veloso e Marisa Monte, ele apresenta as músicas do álbum ‘Cuidado Madame’ (2017), com ecos de pop e experimentalismo. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (15), 17h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Di Melo

O pernambucano relembra seu primeiro álbum, de 1975, e canções de ‘Imorrível’ (2015), com influências de soul e funk. Liniker participa da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (15), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ritchie e Blacktie

‘Ritchie & Blacktie – Old Friends – The Songs of Paul Simon’ (2016) é álbum que une o autor de ‘Menina Veneno’ ao trio. No repertório, só músicas de Paul Simon. O músico Tuco Marcondes participa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (15), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

O álbum ‘Todas as Bandeiras’, lançado no ano passado, é o quarto da banda, agora em formação de quarteto. ‘Aquela Força’ é uma das boas faixas do álbum. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (15), 20h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mestrinho

Acompanhante de Gilberto Gil e Elba Ramalho, o acordeonista faz show do álbum ‘É Tempo Pra Viver’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (15), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Popload Festival

Em sua 6ª edição, o Popload Festival traz ao Brasil três bandas americanas que tocam pela primeira vez por aqui. Acredite – perto de celebrar 45 anos de carreira, o Blondie nunca tinha vindo. Célebre no circuito alternativo, o Death Cab for Cutie chega ao País poucos meses depois de lançar o álbum ‘Thank You for Today’. Já o grupo At The Drive In mostra a potência de seu som hardcore.

Quem encerra a programação do festival é Lorde (foto acima), em sua segunda passagem pelo Brasil. Ela faz única apresentação na América do Sul, baseada no álbum ‘Melodrama’ (2017), em que privilegia o piano e as batidas eletrônicas. Desde 2013 sem gravar, o duo MGMT lançou este ano o disco ‘Little Dark Age’, o que estimulou a volta de Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser aos palcos. Mallu Magalhães e Tim Bernardes fazem show juntos, montado exclusivamente para o festival, e Letícia Novaes, a Letrux, abre o evento. Memorial da América Latina (15.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 5ª (15), 12h (abertura dos portões). R$ 450/R$ 750. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Especial

JazzNosFundos

A casa tem programação especial para marcar os 12 anos de atividade. Hoje (9), o pianista Pepe Cisneros faz o show ‘!Cubop!’, ao lado da cantora espanhola Alba Santos. Os dois mergulham na música tradicional cubana e no jazz latino. O trio do violinista francês Nicolas Krassik toca no sábado. Ricardo Herz e Carol Panesi participam. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (9), 22h. R$ 25/R$ 35. Sáb. (10), 22h. R$ 25/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Reggae Live Station

As bandas Steel Pulse, Dezarie, Groundation e Cidade Verde Sounds participam do projeto. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (14), 20h. R$ 120 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Roadsec

Considerado o maior festival hacker da América Latina, o evento é encerrado por shows

de Marcelo D2 e Gabriel O Pensador, além do duo de hip hop DualCore. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (10), 23h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nick Drake: Lua Rosa

Dirigido por Regis Damasceno, o show faz parte do projeto formatado pelo pesquisador Eduardo Lemos para celebrar o músico inglês. Ele lançou apenas três discos, mas conquistou fãs ao redor do mundo. Músicos como Meno del Picchia (baixo) e Thomas Rohrer (rabeca e viola) formam a banda do espetáculo. Ceumar e Gui Amabis participam da apresentação de 4ª (14); Filipe Catto e Stella Campos são os convidados de 5ª (15). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (14), 21h; 5ª (15), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sexta Básica

A cantora Luê, o BNegão Trio e a banda instrumental Sambetto animam esta edição gratuita da festa. Há discotecagem do DJ Thiagão e do coletivo Patuá DJs. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (11), 15h. Grátis.

Tucca Fest

Matheus & Kauan, Dilsinho, Vitor Kley, Maneva e Péricles participam do evento em prol da instituição Tucca. Estádio do Canindé. R. Azurita, portão 7. Dom. (11), 12h (abertura). R$ 35/R$ 70. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Tendo como solista Autumn Chodorowski (violino), o concerto tem obras compostas por Mozart e Tchaikovski. João Carlos Martins, Sergei Eleazar de Carvalho e maestros convidados regem. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (11), 12h. R$ 20.

Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Moderna

A orquestra faz concerto de estreia, interpretando obras de Astor Piazzolla, Manuel De Falla e Gabriel Xavier. A apresentação conta com participantes do Escuta Ativa, um projeto de música para jovens surdos. André Bachur rege. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 3ª (13), 20h. R$ 10/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Obras de Stravinski, Brahms e outros estão no programa do concerto, com regência de Johannes Schlaefli. Jennifer Stumm (viola) é a solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (10), 21h. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: osusp.byinti.com

Osesp: Stutzmann, Baldini e Schaefer

A orquestra é regida por Nathalie Stutzmann em concerto com obras de Mozart e Brahms. Emmanuele Baldini (violino) e Horácio Schaefer (viola) participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (9), 20h30; sáb. (10), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi rege Puccini

Valentina Peleggi rege a orquestra, em concerto que tem como solistas Olga Kopylova (piano), Fernando Dissenha (trompete), Valeria Sepe (soprano) e Peter Auty (tenor). O quarto ato de ‘Manon Lescaut’, de Puccini, é destaque. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (15) e 16/11, 20h30; 17/11, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (15), 10h. R$ 12.

Sonho de uma Noite de Verão

Última montagem da temporada lírica 2018 do Theatro São Pedro, Sonho de uma Noite de Verão ganha versão assinada por Jorge Takla com direção musical de Cláudio Cruz. A contralto Kismara Pessatti e a soprano Rosana Lamosa são destaques do elenco, na ópera composta por Benjamin Britten e baseada em peça de Shakespeare. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 17h; 2ª, 14h. Até 18/11. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.