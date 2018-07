Festivais gratuitos de jazz ocupam São Paulo no fim de semana; confira outras opções de shows

6ª (27)

Ava Rocha

A cantora faz o show de lançamento do terceiro disco, ‘Trança’. O funk ‘Joana Dark’ foi escolhido como single do trabalho, que reuniu 35 músicos. Das 19 faixas, 11 são composições da própria Ava. A experimental ‘Pangéia’ é uma homenagem ao artista plástico Tunga. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (27), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Benito di Paula

Compositor de grandes sucessos, o compositor faz show do projeto Musique a La Carte. Ele relembra ‘Mulher Brasileira’ e ‘Retalhos de Cetim’. Espaço 555 (300 lug.). Av. São João, 555, República, 3361-3538. 6ª (27), 20h. R$ 190/R$ 290 (inclui jantar). Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Daniel Belleza e os Corações em Fúria

O grupo interpreta as músicas de ‘The Velvet Underground and Nico’ (1967), primeiro álbum da banda Velvet Underground. Cléo de Paris participa da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dori Caymmi

Ele apresenta as músicas do elogiado álbum ‘Voz de Mágoa (Música do Brasil)’. Acompanhado só por seu violão, o filho de Dorival interpreta canções como a faixa-título e também ‘Viver na Fazenda’, gravadas anteriormente por Maria Bethânia. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (27), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Felipe e Manoel Cordeiro

Referências da música paraense, pai e filho se unem no projeto Combo Cordeiro. Tecnobrega, boi-bumbá, carimbó, cumbia e guitarrada são explorados pela dupla. Kiko Dinucci participa do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (27), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Funk Como Le Gusta

Influenciada por funk e soul, a banda faz show com participação da cantora Daúde. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (27), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mato Seco

No show ‘Influências’, o grupo de reggae apresenta músicas de Roberto Carlos, Tim Maia e outros compositores. Há também espaço para canções que marcaram a carreira da banda, como ‘Brilho Oculto’ e ‘Resistência’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (27), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Natália Matos

‘Não Sei Fazer Canção de Amor’ é o segundo álbum da cantora, fruto de vivências com o pop feito em Belém. Neste show, ela recebe Teago Oliveira, vocalista da banda Maglore, e a cantora Luê. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (27), 22h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rashid

O rapper apresenta as músicas do disco ‘Crise’ (2017). As faixas refletem sobre questões da sociedade atual, mas também abrem espaço para o romantismo. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

O cantor e compositor é atração principal da festa Pardieiro, apresentando músicas do álbum ‘Brasileiro’. Ele deixa de lado o tecnopop que marcou seus trabalhos anteriores para apostar em ritmos como samba e bossa nova. A faixa ‘Fica Tudo Bem’ foi gravada com Anitta. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (27), 22h (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (28)

A Banda Mais Bonita da Cidade

Conhecida pelo hit ‘Oração’, a banda faz show baseado no álbum ‘De Cima Do Mundo Eu Vi O Tempo’ (2017). O trabalho tem nove faixas, entre elas ‘Suvenir’. Dani Black participa da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (28), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barão Vermelho

Com o vocalista Rodrigo Suricato no lugar de Frejat, o Barão Vermelho faz o show ‘barãoprasempre’. Sucessos como ‘Por Você’ e ‘Pro Dia Nascer Feliz’ fazem parte do repertório. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (28), 18h. Grátis.

Del Rey

Tendo à frente o vocalista China, o grupo homenageia a obra de Roberto Carlos. Neste show, eles comemoram os 50 anos do álbum ‘O Inimitável’, um dos clássicos do artista. Fafá de Belém participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (28), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival BB Seguros de Blues e Jazz

O guitarrista americano Al Di Meola (foto) encerra o Festival BB Seguros de Blues e Jazz, às 18h. Outro destaque é o bluesman Lil Jimmy Reed, que se apresenta às 15h. O Bando (13h), Leo Gandelman e Julio Bittencourt Trio (14h) e Pepeu Gomes (16h) também estão no evento, aberto pela BB Seguros Jazz Band (11h) e Ladies Instrumental Band (12h). Pq. Villa-Lobos. Ilha Musical. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Sáb. (28), 11h/19h. Grátis.

Isca de Polícia

Criada por Itamar Assumpção para acompanhá-lo no fim dos anos 1970, a banda apresenta as músicas de ‘Isca – Volume 1’, primeiro álbum sem a presença do compositor, morto em 2003. Músicas de Arrigo Barnabé e Tom Zé estão no repertório. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (28), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal e Kiko Dinucci

A cantora e o músico fazem show do projeto Samba Imenso, interpretando composições de Geraldo Filme. O sambista é autor de ‘Silêncio no Bixiga’ e ‘Vai Cuidar da Sua Vida’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leo Jaime e Leoni

Amigos desde os anos 1980, eles apresentam o show ‘Leoni & Leonardo’. ‘Só Pro Meu Prazer’, ‘A Fórmula do Amor’ e ‘Mensagem de Amor’ estão no repertório, além de ‘A Fórmula do Amor II’, novo single. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h. R$ 90/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (28), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marília Mendonça

Fenômeno do sertanejo contemporâneo, a cantora e compositora faz show repleto de hits como ‘Infiel’ e ‘Sei de Cor’. Credicard Hall (6.697 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (28), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marlui Miranda

Ao lado de Paulo Bellinati (violões), Rodolfo Stroeter (contrabaixo), Caíto Marcondes (percussão) e Ricardo Mosca (bateria), a artista que se dedica à cultura indígena interpreta canções do povo Juruna. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (28), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mauricio Pereira

‘Outono no Sudeste’ é o sétimo álbum solo do cantor e compositor, que apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘A Mais (Rubião Blues)’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (28), 21h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

No show ‘Voz e Piano’, a cantora se apresenta ao lado do músico Naldo Ramos. ‘As Rosas Não Falam’, de Cartola, está no repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (28), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wesley Safadão

‘Vai, Safadão’ é a frase recorrente nos shows do cantor, que começou carreira na banda Garota Safada, em 2003. Ele volta a São Paulo com a festa Garota White. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (28), 23h59 (abertura, 22h). R$ 200/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (29)

Emicida e Fióti

Os irmãos participam do projeto Memórias Musicais. Eles conversam sobre a identidade musical de cada um e interpretam canções marcantes em suas carreiras. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Dom. (29), 16h. Grátis.

Fabiana Cozza

A cantora retoma o espetáculo em que interpreta Dona Ivone Lara, depois de deixar o elenco de musical sobre a compositora. Ela relembra clássicos como ‘Nasci Pra Sonhar e Cantar’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (29), 20h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fred Martins

Gravado por Ney Matogrosso e Maria Rita, o cantor e compositor apresenta o show ‘A Música é Meu País’, baseado em DVD lançado no ano passado. Breno Ruiz, Kleber Albuquerque, Regina Machado e Zé Renato participam da apresentação. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (29), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

O artista e seu grupo apresentam o repertório do álbum ‘No Mundo dos Sons’. Os temas homenageiam músicos como Edu Lobo, Miles Davis, Chick Corea, entre outros. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Dom. (29), 11h. Grátis.

Juçara Marçal e Kiko Dinucci

Leia mais acima

Music in the Park

O festival Music in the Park faz sua primeira edição. O pianista Leandro Cabral abre a programação, a partir de 10h30. Depois dele, há show da cantora espanhola Alba Santos, às 12h30. No Brasil desde 2010, ela também privilegia ritmos sul-americanos. O baterista Tuto Ferraz (14h30) e o saxofonista Marcelo Monteiro (16h30; foto) também se apresentam. Pq. do Povo. Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros. Dom. (29), 10h30/18h. Grátis.

Quinteto Violado

Com quase 50 anos de carreira, o grupo valoriza as manifestações populares de Pernambuco. O repertório do show ‘Cultura Sertaneja’ tem músicas gravadas para os álbuns ‘A Feira’ (1974) e ‘Missa do Vaqueiro’ (1976). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (29), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (30)

Rubel

Um dos artistas de maior destaque da cena contemporânea, o cantor e compositor apresenta o repertório do disco ‘Casas’ (2018) em formato voz e violão. ‘Partilhar’ e ‘Quando Aquela Uma Saudade’ ganham novas versões. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (30), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (31)

Kiko Zambianchi

Acompanhado por um quarteto, o cantor e compositor apresenta o show ‘Bem Bacana Demais’. Além de músicas inéditas, o artista interpreta ‘Primeiros Erros’ e ‘Eu Te Amo Você’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (31), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (1º)

Anelis Assumpção e Iara Rennó

Amigas e parceiras, as artistas fazem show intimista que tem espaço para parcerias das duas. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 4ª (1º), 20. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Darrell Nulisch eThe Simi Brothers

Clássicos do blues e composições próprias fazem parte do repertório do cantor, compositor e gaitista, que vem pela primeira vez ao Brasil. Aqui, ele será acompanhado pelo duo de guitarristas The Simi Brothers. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (1º), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Mariana Aydar

Neste show, a cantora se aproxima do forró e de ritmos da Bahia. Composições de Dominguinhos e Moraes Moreira estão no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (1º) e 5ª (2), 21h30. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (2)

Dani Black

Prestes a lançar o álbum ‘Frequência Rara’, o cantor e compositor inicia uma temporada de 11 shows com convidados. Na 5ª (2), ele recebe Pedro Altério e Pedro Viáfora. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (2), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Erasmo Carlos

O ‘Tremendão’ faz show de lançamento do elogiado álbum ‘Amor é Isso’, com 12 canções inéditas. Entre seus parceiros neste novo trabalho, estão Marisa Monte, Emicida e Samuel Rosa. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (2) e 3/8, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Izzy Gordon

‘Pra Vida Inteira’ é o álbum que a cantora lança neste show. Ela interpreta temas com influências do samba jazz. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (2), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Jota Quest

A banda mineira faz show da turnê ‘Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto’. Além de sucessos, há inéditas como ‘Pra Quando Você Se Lembrar De Mim’. Tom Brasil (1.800 lug.) e (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (2), 21h30. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Em show de violão e voz, a dupla que iniciou carreira no Grupo Rumo retoma temas que marcaram suas carreiras. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (2), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sambas do Absurdo

Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal se uniram para o projeto, cujo álbum saiu em 2017. As oito faixas foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (2), 20h. R$ 10/R$ 15. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Leia mais acima

Especial

Big Youth e Leroy “Horsemouth” Wallace

Em show que integra a programação da mostra Jamaica, Jamaica!, os artistas de reggae fazem tributo ao filme ‘Rockers’ (1978), sobre a cena musical jamaicana. Kiddus I, Kush Art e Lloyd Parks & We The People Band também participam das duas apresentações gratuitas.

Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (28), 20h. Grátis.

Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (29), 16h. Grátis.

Centro do Rock 2018

O evento, que celebra o rock com shows de artistas de todas as regiões brasileiras, chega ao fim. Hoje (27), há apresentações da banda Picanha de Chernobill e Marcelo Gross, ex-Cachorro Grande. Frieza e Basalt ocupam o palco no sábado (28). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (27) e sáb. (28), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Música Clássica

Concertgebouw Chamber Orchestra e Sarah Chang

A orquestra recebe a violinista nesta apresentação da série Concertos Internacionais da Tucca, com obras de Vivaldi, Antonín Dvorák e Tomaso Antonio Vitali. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (1º), 21h. R$ 60/R$ 320. Vendas pelo telefone: 2344-1051.

Osesp: Robertson e Aimard

David Robertson rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Pierre-Laurent Aimard. Obras de George Benjamin, Stravinski, Debussy e Ravel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (2) e 3/8, 20h30; 4/8, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (2), 10h. R$ 12.

Valentina Lisitsa e Fabio Mechetti

Mechetti rege a Orquestra Sinfônica Municipal em concerto que tem a pianista Valentina Lisitsa como solista. Obras de Camargo Guarnieri e Rachmaninoff estão no programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (27), 20h; sáb. (28), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival de Campos do Jordão

Orquestra do Festival

Pedro Neves rege a orquestra nesta apresentação do festival, que chega ao fim neste fim de semana. Obras de Villa-Lobos e Witold Lutoslawski estão no programa. A apresentação também ocorre em Campos do Jordão no sábado (28), no Auditório Cláudio Santoro, às 20h30 (R$ 80). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29), 11h. Grátis (retirar ingresso 2h30 antes). Inf.: www.festivalcamposdojordao.org.br

Orquestra Sinfônica de Piracicaba

Sob regência de Jamil Maluf, a orquestra faz concerto com obras de Antonín Dvorák e Mozart. O tenor Jean William participa. Praça do Capivari. Av. Macedo Soares com R. Diogo de Carvalho, Capivari. Sáb. (28), 12h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal de Santos

Obras de Mozart e Tchaikovski estão no programa do concerto, com participação de Isaque Elias (trompa). Luís Gustavo Petri rege. Praça do Capivari. Av. Macedo Soares com R. Diogo de Carvalho, Capivari. Dom. (29), 12h. Grátis.