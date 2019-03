Festivais e novidades no almoço executivo estão entre as dicas de restaurantes em São Paulo

FESTIVAIS À MESA

+ A primeira edição do festival Mappa d’Italia do restaurante Casa Santo Antônio traz as especialidades da região do Lazio. Até 24/3, o lugar serve um cardápio em quatro etapas (R$ 108). Para começar, ‘Suppli al Telefono’, bolinhos de risoto de carne com tomate e muçarela (foto). Como primeiro prato, ‘Paccheri alla Gricia’, massa curta com guanciale e pecorino cremoso. Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta, 4328-6205. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ Para comemorar seus dez anos, o Antonietta Cucina vai realizar uma série de jantares com chefs convidados. A estreia será na 4ª (20), com cardápio em cinco tempos (R$ 180) elaborado pelo chef Caio Ottoboni (foto) em parceria com o chef Antonio Maiolica, titular no restaurante. O menu franco-italiano inclui ravióli de lagosta, bisque e creme de ricota de búfala; e magret de pato, canelone de endívia e porcini. R. Mato Grosso, 412, Higienópolis, 3214-0079. 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h).

ALMOÇO EXECUTIVO

+ O Manioca lança sua ‘fórmula’ especial para o almoço, com salada, prato do dia e minidoce, por R$ 58. Às quintas-feiras, por exemplo, é dia de risoto gaúcho com frango orgânico, ervilha e ovo cozido (foto à esq.). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 2924-2333. 11h30/15h30 e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/21h30).

+ Sob o comando do chef Pier Paolo, o Picchi serve o menu executivo em três etapas (R$ 78), com pratos que mudam diariamente. Entre as pedidas, surgem opções como o espaguete com vôngole e marisco e a polenta com ragu. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ Servido de 2ª a 6ª, o almoço executivo do Tessen é composto de entrada, missoshiru, prato e sobremesa do dia (R$ 69). Dentre as seis sugestões de prato principal do chef Thiago Maeda, figuram yakissoba e combinado de sushis e sashimis (foto à dir.). R. Joaquim Floriano, 295, Itaim Bibi, 2386-8203. 12h/15h e 19h/0h (dom. e 2ª, até 23h).