Festivais de jazz gratuitos e encontro de IZA e Di Ferrero estão entre os shows da semana

6ª (30)

LEIA TAMBÉM > 8 baladas para curtir o fim de semana em São Paulo

Geraldo Azevedo

Celebrando os 100 anos de nascimento de Jackson do Pandeiro, o artista faz show em sua homenagem. Sucessos de Geraldo como ‘Moça Bonita’ também estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (30), 21h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

Ao lado de Itiberê Zwarg (baixo), Jota P. (saxes e flautas), Fabio Pascoal (percussão), André Marques (piano) e Ajurinã Zwarg (bateria), o músico faz show do álbum ‘No Mundo dos Sons’ (2017). Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (30) e sáb. (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

IZA e Di Ferrero

IZA (foto) e Di Ferrero dividem noite apresentando seus trabalhos recentes. Interpretando sucessos como ‘Ginga’, a cantora fecha a noite recebendo Gloria Groove. Já o vocalista do NX Zero mostra canções do EP solo ‘Sinais’, em show com participação do rapper Rael. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (30), 22h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Melo

A cantora e compositora mostra músicas do segundo álbum da carreira, ainda inédito, com composições sobre as relações modernas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (30), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Paula Fernandes

Em show do novo trabalho, ‘Origens’, a cantora mescla canções acústicas a baladas do sertanejo atual. ‘Juntos’, versão da música ‘Shallow’ cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme ‘Nasce Uma Estrela’, está no repertório. Credicard Hall (3.843 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (30), 22h. R$ 150/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tavinho Moura

Gravado por Almir Sater e Milton Nascimento, o cantor e compositor mineiro faz show do álbum ‘Anjo na Varanda’ (2019), com canções feitas por ele em parceria com Fernando Brant, Beto Lopes e Ronaldo Bastos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Turma do Pagode

Interpretando sucessos como ‘Camisa 10’ e ‘Sua Mãe Vai me Amar’, a banda faz show dedicado ao último lançamento, ‘Misturadin 2’, que saiu este ano. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. 6ª (30), 21h (abertura). R$ 35/R$ 100. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Vanessa da Mata

Neste show, ela interpreta músicas do álbum ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’ (2019). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (30) e sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanderléa

Representante da Jovem Guarda, a cantora faz show com sucessos. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (30) e sáb. (31), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sábado (31)

Francis e Olivia Hime

O casal apresenta o show ‘Encontros Musicais’, em que o pianista interpreta músicas feitas com amigos como Chico Buarque, além de contar histórias sobre elas. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

Leia mais acima

Johnny Hooker e Filipe Catto

Eles fazem o show ‘Persona’, abrindo a exposição ‘Entre Gêneros’, de Diego Ciarlariello. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (31), 22h (abertura, 20h30). R$ 70/R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sidney Magal

Com 50 anos de carreira, o cantor relembra sucessos como ‘Meu Sangue Ferve Por Você’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (31), 22h. R$ 129/R$ 229. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Leia mais acima

Vanguart

Com Helio Flanders à frente, apresenta as músicas do álbum ‘Beijo Estranho’ (2017). Arthur Matos faz a abertura. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (31), 23h. R$ 80/R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trio Corrente

Formado por Edu Ribeiro (bateria), Fabio Torres (piano) e Paulo Paulelli (contrabaixo), o grupo lança o álbum ‘Tem Que Ser Azul’. Além de temas autorais, o trabalho conta com releituras de Gilberto Gil e Tom Jobim. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (31), 20h e 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wanderléa

Leia mais acima

YMA

Embalado por sintetizadores, ‘Par de Olhos’ (2019) é o primeiro álbum da artista, que também aposta em luzes e performances. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (31), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (1º)

Coruja Bc1

Em show com participação de Djonga, Diomedes, Késia Estácio e Zudizilla, o rapper lança o álbum ‘Psicodelic’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francis e Olivia Hime

Leia mais acima

OutroEu

Formado por Guto Oliveira e Mike Túlio, o duo faz show com músicas do EP ‘Encaixe’. A faixa ‘Não Olha Assim Pra Mim’ é o destaque. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (1º), 18h (abertura, 16h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Leia mais nesta página

2ª (2)

Kiko Loureiro

Ex-integrante da banda Angra, o guitarrista faz show em que privilegia temas que marcaram sua trajetória. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (3)

Fafá de Belém

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘Humana’, em que gravou músicas compostas por Letrux, Lulu Santos, entre outros. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (3), 21h30. R$ 140/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

Em show que integra a Semana Coalática, série de eventos que antecede o Coala Festival, o cantor e sanfoneiro que já tocou com Gilberto Gil e Elba Ramalho apresenta xotes e baiões. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (3), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

‘Step Psicodélico’ (2016) é o terceiro disco solo do artista, que agora sai em vinil. No show, ele celebra todos os álbuns da carreira. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (3), 21h. Grátis.

4ª (4)

Ithamara Koorax

Reconhecida internacionalmente, a cantora brasileira comemora 30 anos de carreira com o lançamento do álbum ‘All Around The World’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (4), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Nômade Orquestra convida Siba

O grupo faz ao lado do músico pernambucano show do álbum ‘Vox Populi, Vol. 1’ (2019), o terceiro da carreira e o primeiro em que o instrumental é acompanhado por vocais. O show faz parte da Semana Coalática, série de eventos que antecede o Coala Festival. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (4), 20h30 (abertura). R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ está de volta a São Paulo, em show com grandes sucessos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (4), 6, 7, 11, 13, 14 e 20/9, 20h30 (abertura dos portões, 18h30); 22/9, 17h (abertura dos portões, 15h). R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Nome forte da atual cena paulistana, ele interpreta as músicas de ‘Transa’, álbum que Caetano Veloso lançou em 1972. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (4), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Vitor Alcântara Quinteto

Ao lado de quatro músicos, o saxofonista interpreta temas tradicionais do jazz. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 4ª (4), 21h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Phill Veras

‘Alma’, terceiro álbum do cantor e compositor, é a base do show, com influências do folk e do indie rock. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Plebe Rude

Encerrando a turnê do álbum ‘Primórdios’ (2018), a banda também interpreta canções do próximo projeto, o álbum duplo ‘Evolução’. O trabalho narrará a trajetória do homem no planeta Terra. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Especial

Bourbon Street Fest

Nesta 6ª (30), a atração do festival é a brass band Bonerama, que interpreta clássicos do Led Zeppelin. A Orleans Street Band abre a noite. O acordeonista Dwayne Dopsie e sua banda The Zydeco Hellraisers são atrações de sábado (31), com abertura de Yuri Prado & Mardigrass Brass-Zoocas. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 6ª (30) e sáb. (31), 21h (abertura da casa). R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Bourbon Street Fest – Encerramento

Depois de três noites de show no Bourbon Street, a 16ª edição do Bourbon Street Fest chega ao fim no domingo (1º). Abrindo o dia, o DJ Crizz toca a partir de 12h30, antes da entrada da Orleans Street Jazz Band às 13h – o grupo está de volta ao palco às 14h30. A cantora americana Bobbi Rae, o grupo Just Groove e o guitarrista Igor Prado misturam soul e R&B, em apresentação marcada para as 13h30. A brass band Bonerama mostra releituras do Led Zeppelin às 15h. Por fim, às 16h30, o acordeonista Dwayne Dopsie se apresenta ao lado da banda The Zydeco Hellraisers, interpretando temas inspirados por soul e blues. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, Arena de Eventos (próx. ao Museu Afro Brasil). Dom. (1º), 13h/18h. Grátis.

Elas Cantam no Rádio

A série homenageia as intérpretes dos anos 1940, 1950 e 1960. Patrícia Bastos e Livia Nestrovski interpretam Dolores Duran na 6ª (30). Virgínia Rosa canta clássicos de Elizeth Cardoso no sábado (31). Já Dalva de Oliveira é celebrada por Roberta Campos no domingo (1º). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (30) e sáb. (31), 20h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Festival MBoraí

Na primeira edição do festival dedicado à música independente, a banda Samuca e a Selva é atração principal. A cantora e compositora Naiá e a DJ Carol Navarro, da banda Supercombo, também se apresentam. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (31), 23h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gonzaga Rei

Mariene de Castro, Otto, Lirinha e Uli relembram clássicos de Luiz Gonzaga 30 anos depois de sua morte. Além de uma banda, o show conta com quarteto de cordas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (30) e sáb. (31), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mastercard Jazz

O festival faz sua edição de estreia. No sábado (31), o pianista Aaron Parks apresenta o projeto Aaron Parks & Little Big, ao lado do saxofonista Dayna Stephens. Lourenço Rebetez, convidando Xenia França, Christian Scott e Terrace Martin também fazem shows no mesmo dia. Nome forte do jazz internacional, o grupo Dinosaur (foto) está entre os escalados de domingo (1º), ao lado de Lakecia Benjamim & Soul Squad, Robert Randolph & The Family Band e da banda nacional Bixiga 70. Auditório Ibirapuera. Plateia externa (15.000 lug.). Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (31), e dom (1º), 17h30. Grátis.

Palavra De Mulher

Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa interpretam Chico Buarque. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (4), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sexta Básica

Comemorando 5 anos, a festa recebe show de Liniker e os Caramelows e da cantora baiana Josyara. Thiagão e DJ Kefing ficam a cargo da discotecagem. A Bolha Rooftop. R. Professor Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro. 6ª (30), 22h. R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Toada Improvisada: Jackson do Pandeiro 100 anos

Mariana Aydar, Targino Gondim, Silvério Pessoa, Junio Barreto, Irene Altienza e Nicolas Krassik participam do espetáculo que celebra os 100 anos de nascimento do ‘Rei do Ritmo’. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª (30) e sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Essência

A Orquestra do Theatro São Pedro dá continuidade à sua temporada sinfônica e recebe o maestro Stefan Geiger. Com obras de Bedrich Smetana, Antonín Dvorák e Gustav Mahler, o programa reflete sobre a busca humana por suas origens e destinos. Vinicius Atique (barítono) e Lina Mendes (soprano) são os solistas. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (31), 20h; dom. (1º), 17h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: hoje (30), 11h. Grátis.

Osesp: Pons e Osorio

Josep Pons rege a Osesp, em concerto com participação do pianista Jorge Federico Osorio. Obras de Beethoven, Ravel e Manuel de Falla estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (30), 20h30; sáb. (31), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Treviño e Prats

Robert Treviño rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Jorge Luis Prats. Obras de Alexander Scriabin e Rachmaninov estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (5) e 6/9, 20h30; 7/9, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (5), 10h. R$ 15.

Prism

A mezzo soprano Rebecca Jo Loeb e a soprano Anna Schubert são respectivamente mãe e filha nesta ópera de Ellen Reid e Roxie Perkins. A trama trata de abuso sexual e emocional contra a mulher. Os espetáculos contam com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal, sob regência de Roberto Minczuk, e do Coral Paulistano, dirigido pela maestrina Naomi Munakata. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 4ª (4), 5ª (5), 7, 10, 11, 13 e 14/9, 20h; 8/9, 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.