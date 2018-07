Festas julinas e Festival de Paranapiacaba estão entre as dicas de passeios para o fim de semana

Espaço Cultural Itaim

O complexo (foto acima), composto pelo Teatro Décio de Almeida e pela Biblioteca Anne Frank, será reinaugurado neste domingo (29) com uma área de convivência e espaço gastronômico. A programação de reabertura oferece atrações culturais como roda de choro com Agnaldo Luz (16h), show de Alaíde Costa (19h; retirar ingresso 1h antes), feira de discos de vinil (10h30/19h) e atividades para o público infantil, como a oficina de lambe-lambe (14h/18h), conduzida pelo Ateliê Nômade. R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. Dom. (29), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/EspItaim

Arraiá do Naça

No Nacional Atlético Clube, a festa julina reúne barracas de quitutes típicos, praça de alimentação com comida tropeira, feira de artesanatos e parque infantil com brinquedos infláveis. Av. Marquês de São Vicente, 2.477, Barra Funda, 3611-2199. Sáb. (28) e dom. (29), 12h/ 23h. R$ 10. Inf.: bit.ly/ArraNaça

Arraial Mooca Plaza Shopping

Barracas com pratos típicos fazem parte do evento, que recebe brincadeiras para as crianças, como pescaria, e para os pets, no espaço Pet Park (leia mais na pág. 4) – no domingo (29), às 17h, o local organiza uma ‘Cãodrilha’. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 6ª (27), 19h/22h; sáb. (28) e dom. (29), 15h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArrMo

Cãopira

Na área canina do Parque Villa-Lobos, o evento conta com feira de adoção de cães e gatos, espaço para avaliação dental pet, ‘pet groomer’ – cabeleireiros para cuidar dos pelos dos pets –, quadrilha pet e food trucks. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Dom. (29), 10h/14h. Grátis.

Festival Arte Serrinha

Com o tema ‘Quem Somos Nós?’, a 17ª edição do festival, em Bragança Paulista, reúne shows, oficinas e cinema. Um dos destaques musicais é a cantora Mariana Aydar com participação de Felipe Cordeiro, que se apresentam no sábado (28), a partir das 23h59, no Galpão Busca Vida (R$ 50). No Cine Rancho, o longa-metragem ‘Gabriel e a Montanha’, de Fellipe Gamarano Barbosa, será exibido nesta 6ª (27) e sábado (28), às 21h (grátis). Fazenda Serrinha. Estrada Municipal José Vaccari, s/nº, Bragança Paulista, 97368-7997. 6ª (27), sáb. (28) e dom. (29). Inf.: www.arteserrinha.com.br

Festival de Inverno de Paranapiacaba

Com cerca de 450 artistas, a 18ª edição do festival reúne atrações culturais em vários pontos da região. Neste sábado (28), às 12h, a Banda Ribeira apresenta ritmos afro-brasileiros e latino-americanos no Palco do Mercado. Oficinas, brincadeiras e feira de antiguidades completam a programação no domingo (29). Vila de Paranapiacaba, Santo André. Sáb. (28), 10h/22h; dom. (29), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestIP18

Melhor Amigo Turma da Mônica

O espaço pet conta com uma piscina de bolinhas para cachorros de pequeno e grande porte, labirinto e feira de adoção, tudo instalado em uma área de 230 metros quadrados. Quitutes vendidos em food bikes completam a programação. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 6ª e dom., 14h/20h; sáb., 10h/20h. Grátis. Até 5/8.

Walking Tour

Com ponto de encontro na porta do Novotel Jaraguá, o tour ocorre sempre no último domingo do mês e passa pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Viaduto do Chá, o Vale do Anhangabaú e o Mosteiro de São Bento. Para participar do passeio, basta chegar ao local com 15 minutos de antecedência. R. Martins Fontes, 71, Centro, 3154-2299. Dom. (29), 10h30/13h30. Grátis.