Festas julinas 2019: confira um roteiro para aproveitar em São Paulo

+ Brincadeiras e comidinhas típicas animam a Festa Junina do Mosteiro da Luz, organizada no jardim do local (foto acima). Preparados pelas freiras, os quitutes têm preços a partir de R$ 3 e as atrações incluem piscina de bolinhas, corrida de saco e ovo na colher. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3311-8745. Sáb. e dom., 14h/20h. Grátis. Até 14/7.

+ Do projeto Tardes no Terraço, o Shopping Vila Olímpia recebe um arraial com brincadeiras e oficinas gratuitas para crianças de até 8 anos. Além de jogos como pescaria e argolas, o espaço organiza atrações como corrida de saco e cantigas de roda. Barracas vendem quitutes típicos como bolos, paçoca e pipoca. Shopping Vila Olímpia (3º piso). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-4173. Sáb. (6/7) e dom. (7/7), 13h/19h. Grátis.

+ Além dos pratos típicos, bolinhos de bacalhau e pastéis de Santa Clara dão toque especial à Festa Junina na Portuguesa. Entre os shows, participam bandas como Ira e CPM22, no sábado (6/7) e Sorriso Maroto na 2ª (8/7). Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (6/7), 2ª (8/7), 13/7 e 20/7, a partir das 19h; Dom. (14/7), a partir das 16h. R$ 60/R$ 80.

+ Festa à moda antiga, a Quermesse da Igreja do Calvário reúne cerca de 20 barracas de comidas e brincadeiras típicas. Fazem sucesso o vinho quente (R$ 6) e o espetinho de carne (R$ 7). Tem até correio elegante, sorteios de prêmios e shows. O ingresso ainda dá direito a um ‘vale-bingo’. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb. (6/7), 17h30/23h30; dom. (7/7), 17h30/22h30. R$ 15 (acima de 60 anos, R$ 5; até 10 anos, grátis).

+ No Arraiá do Monobloco, um dos blocos carnavalescos mais célebres dos carnavais de Rio e São Paulo celebra o período junino com repertório especial. Não vai faltar decoração temática, comidas e bebidas típicas e também food trucks. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (6/7), 22h. R$ 60/R$ 100 (1º lote). Ingressos: www.ticket360.com.br

+ Marília Mendonça abre, na 5ª (11/7), a 10ª edição do Arraiá do Villa, voltado à música sertaneja. As duplas César Menotti e Fabiano e também Breno e Caio César se apresentam em 12/7. Dia 13/7 é a vez de Thaeme e Thiago. Jefferson Moraes encerra a programação do evento, em 14/7. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5ª (11/7), 12, 13 e 14/7, 20h (show, 0h30). R$ 30/R$ 120.

+ Sucessos autorais e músicas de São João vão embalar o Arraiá do Geraldo Azevedo. Cantor e banda querem fazer o público dançar ao ritmo de canções como ‘Sabor Colorido’, ‘Tempero do Forró’ e ‘Moça Bonita’. Já a música ‘Chorando e Cantando’ será apresentada com novos arranjos. Geraldo Azevedo (foto acima) também vai interpretar releituras de clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. 13/7, 22h. R$ 100/R$ 220.

+ A primeira edição do Arraiá D’Arena conta com grandes nomes da atual música sertaneja e também do forró. No dia 27/7, há shows de Solange Almeida, Falamansa, Mila e Léo Magalhães. Naiara Azevedo, Mano Walter e Bárbara Telles se apresentam em 28/7. O evento conta com roda-gigante, comidas típicas e brindes. A cenografia é assinada pelo renomado Zé Carratu. Arena Corinthians. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim. 27 e 28/7, 14h (abertura dos portões; shows, 16h/23h). R$ 50/R$ 320. Ingressos: www.eventbrite.com.br

+ Para não deixar ninguém parado, o São João de Nóis Tudim (foto acima), no Centro de Tradições Nordestinas, prorrogou o término das celebrações e reúne bandas de forró, cantores sertanejos, grupos folclóricos, quadrilhas e até aulas de dança. O arrasta-pé ocupa os fins de semana com comidas típicas, como pamonha (R$ 13), e também pratos nordestinos, como o baião de dois (R$ 65, para até quatro pessoas). Para beber, o quentão e o vinho quente estão garantidos (R$ 15, cada). R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sáb. e dom., 12h/0h. Grátis. Até 28/7.