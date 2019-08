Festa ‘Picco à Brasileira’ ganha nova edição no Lions Nightclub; confira outras baladas

+ Após passar pela Casa das Caldeiras e pelo Budweiser Basement (foto), a Picco à Brasileira tem nova edição no Lions Nightclub. Com ritmos brasileiros – do samba à MPB – executados em vinil, a festa reúne DJs de selos como Samba do Sol e Patuá Discos. Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (17), 15h/5h. R$ 20/R$ 90.

BALADAS

MadonnaXperience

A festa mensal homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’, além das faixas do novo álbum, ‘Madame X’. Na pista, drag queens apresentam breves performances de dança ao longo da noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (17), 23h45/7h. Grátis.

Rebel Rebel

Inspirada no repertório de David Bowie, a festa celebra os hits mais dançantes da década de 1980, misturando ritmos como rock, soul, pop e indie comandados por DJs como Rodrigo Branco e Sammy Glitz. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Sáb. (17), 22h/5h. R$ 10.

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Sucessos do soul, Tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (18), 17h/23h30. Grátis.

ALTAS HORAS

Mix n’ Gin

Comandada pelos bartenders André Caveagna e Eryk Alecssander, a casa serve coquetéis com toque bem brasileiro e receitas com gim. Experimente o ‘Cagin Amigo’ (R$ 28), que leva gim infusionado com caju, limão, uma rodela de grapefruit desidratada, espuma de gengibre e compota de caju (ao terminar o drinque, não deixe de experimentar a compota com uma colher). Para comer, a casa serve petiscos e duas opções de tostadas no pão ciabatta, como a ‘Caprese’ (R$ 24), com muçarela de búfala, tomate e molho pesto. R. Fradique Coutinho, 1109, , 2597-8090. 17h/3h (6ª e sáb., 17h/4h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd. todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta, bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 55/R$ 85). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 19,50, 6 unid.; R$ 39, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Cervejas como Original, Bohemia e Serramalte são servidas sempre bem geladas (R$ 13,90). R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 10), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Há também o bolinho de carne-seca e a almôndega (R$ 10, cada). Para beber, tem cervejas como Itaipava (R$ 9,90) ou Original (R$ 16). R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados e virou ponto de encontro da vizinhança da região do Morumbi. Os apreciadores de cachaça podem escolher entre os 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha (R$ 19,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 14,60, prata) são requisitadas. Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Original (R$ 13,50) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana, com molho picante (R$ 28,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 11h/15h e 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Primeira Grelhados na Brasa

Além de já oferecer uma média de 30 opções de cervejas nacionais e importadas, a casa tem uma adega de vinho climatizada com opções que vão de R$ 69,90 a R$ 300. As cervejas Original e Serramalte (R$ 15,90, 600 ml), Heineken (R$16,90), e o chope Brahma (R$ 10,90, claro; R$ 13,90, black) também fazem parte do cardápio. Para comer, os carros chefes da casa são a picanha no rechaud (R$ 159,90, 600 g, para duas pessoas) e o carré de cordeiro ‘Frank Rack’ (R$ 217,90, para duas pessoas). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 11h30/0h (6ª, sáb. e fer., 11h30/1h; dom., 11h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Cervejaria Dogma

Com receitas criadas pela marca, o espaço investe em combinações cheias de personalidade, como a Sourmind Sour (R$ 34, o pint), Berliner feita com centeio, suco de manga e maracujá. Para matar a fome, todo dia um food truck convidado estaciona na porta. R. Fortunato, 236, V. Buarque. 17h/22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 14h/20h30; fecha 2ª e 3ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

HAPPY HOUR

Resenha Sports Bar

Com 90 m2, o espaço tem sofás circulares, mesas e um balcão, onde são preparados drinques clássicos como o ‘Moscow Mule’ (R$ 26), que leva vodca, suco de limão, espuma cítrica e calda de gengibre. Entre os chopes, há sempre duas opções: Burguiman (R$ 12, 500ml) ou uma marca artesanal, que varia periodicamente. O cardápio tem lanches como o ‘Crispyano Ronaldo Chicken MVP’ (R$ 29), com hambúrguer de frango empanado em farinha panko, tiras de alface, cebola roxa, maionese da casa e molho de mostarda com mel. R. Emília Marengo, 383, Tatuapé, 2673-9551. 17h30/1h (sáb., 15h/ 1h; dom., 14h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Ludus Luderia

O acervo com mais de mil jogos de tabuleiro diverte grupos reunidos para petiscar uma porção de ‘Jenga’ (R$ 25,90/R$ 46,90), um balde de batata frita, enquanto jogam títulos como Cards Against Humanity, Dixit e Tabu. Se não souber as regras, chame um dos monitores que circulam pelas mesas explicando como cada jogo funciona. Vale fazer reserva às sextas-feiras e nos fins de semana. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/ 3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.