Festa junina 2019: um roteiro com mais de 30 atrações para aproveitar em SP

Um roteiro com atrações (de perfis variados) para você entrar no clima da época

BANDEIRINHAS: IDENTIFIQUE O ESTILO DE CADA FESTA

quermesse de igreja

show temático

clima de balada

voltada às crianças

locais ao ar livre

7/6

Completando 40 anos da gravação de seu primeiro álbum, Elba Ramalho faz show junino. A cantora interpreta clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, sem esquecer de autores contemporâneos, como Lenine e Arnaldo Antunes. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (7), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 240.

Na região de Pirituba, o Arraiá Gastronômico reúne food trucks com comidas típicas e até hambúrguer e cerveja artesanais. Entre bingo, pescaria e touro mecânico, há atrações musicais de estilos variados, do rock ao sertanejo. No sábado (8), às 20h, o Balé Caipira organiza uma quadrilha. E, no domingo (9), às 20h, o destaque fica por conta do Trio Virgulino (foto). R. Luis Elias Attiê com R. Rumy de Ranieri, Pq. São Domingos. 6ª (7), 18h/22h; sáb. (8) e dom. (9), 12h/22h. Grátis.

Com renda revertida a projetos sociais da Paróquia Nossa Senhora da Consolação, a Festa Junina da Consolação promete noites de muito forró, com shows durante todo o mês. Bebidas e quitutes típicos, como milho e quentão, custam de R$ 6 a R$ 10. R. da Consolação, 585, Consolação, 3256-5356. 6ª e sáb., 18h/ 0h; dom., 18h/23h. Grátis. Até 30/6.

8/6

O projeto JazzBB, voltado a bebês, faz edições juninas. Os shows têm volume reduzido e tapetes emborrachados diante do palco, para deixar os pequenos à vontade. Neste sábado (8), o cantor e violonista mirim Felipe Machado mescla jazz com músicas típicas. R. General Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb., 13h. R$ 25 (até 9 anos, grátis). Até 29/6.

A 26ª Festa Junina de Rua da Paróquia Santa Rosa de Lima tem desde bingo no salão da igreja até pescaria para as crianças. Quase tudo é feito pela comunidade, como o sanduíche de pernil (R$ 8), o chocolate quente com conhaque (R$ 7) e o caldo verde (R$ 10). R. Apiacás, 250, Perdizes, 3862-0369. Sáb. e dom., 18h/22h. Grátis. Até 16/6.

Além dos pratos típicos, bolinhos de bacalhau e pastéis de Santa Clara dão toque especial à Festa Junina na Portuguesa. Entre os shows, Raça Negra (16/6) e Marília Mendonça (30/6). Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (8), 16/6, 29/6, 30/6, 6/7, 8/7, 13/7 e 20/7, a partir das 19h; 20/6 e 14/7, a partir das 16h. R$ 60/R$ 80.

Na Festa Junina Vegana, é possível encontrar diferentes quitutes típicos em versões sem qualquer ingrediente de origem animal. Com preços entre R$ 5 e R$ 25, há opções como canjica e arroz-doce feitos com leite de amêndoas, sanduíche com ‘jaca louca’, além de itens sem glúten. O evento ainda tem feiras de artesanato e cosméticos veganos e de adoção de animais. R. Dr. José de Queiroz Aranha, 92, V. Mariana. Sáb. e dom., 12h/21h. Grátis. Até 30/6.

Com clima familiar, a tradicional Festa Junina da Paróquia São João de Brito ocorre nos fins de semana de junho com música ao vivo, brincadeiras e muita comida típica. Não faltam, claro, os onipresentes quentão e doces à base de milho. Mas também há outras opções para aplacar a fome entre as atrações, como churrasco e bolinho de bacalhau (R$ 6/R$ 7, em média). R. Nebraska, 868, Brooklin Novo, 5041-9043. Sáb. e dom., 17h/22h. Grátis. Até 30/6.

O Saia de Chita – bloco carnavalesco que existe há 12 anos e costuma desfilar pelas ruas da Pompeia – faz seu primeiro arraial. A festa promete um “mosaico de brasilidades”, unindo diferentes ritmos de São João – desde o forró nordestino até o brega caipira – com samba e músicas de carnaval. A formação será com a banda completa do grupo, com direito a metais, sanfona e bateria. Para animar ainda mais, a cantora Karina Buhr faz participação especial. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Sáb. (8), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 70.

A festa Chá da Alice faz seu Charraiá, com comidas típicas e atrações como Barraca do Beijo, pescaria e Boca do Palhaço. Já a trilha sonora segue o estilo que costuma ser ouvido na balada – com hits do pop atual e também ‘clássicos’ dos anos 1990. Babi Ribeiro, Adriano Rosa e Victor Vieira se revezam na discotecagem. E, fazendo jus ao nome da festa, personagens como a Rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco animam o público. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (8), 23h. R$ 35/R$ 80.

O Arraiá na Praça promete resgatar o clima das festas juninas de bairro, com quadrilhas, forró, xaxado, arrasta-pé e, claro, várias barracas com quitutes típicos. Entre as atrações de sábado (8), tem show do grupo Rastapé (18h) e apresentação da quadrilha Asa Branca (22h; foto). Já a programação de domingo (9) inclui o Trio Dona Zefa (14h30) e cinco grupos de quadrilha ao longo do dia. Pça. Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. Sáb. (8) e dom. (9), 12h/0h. Grátis.

Neste ano, a Festa Junina de San Gennaro traz uma novidade: além dos quitutes da época, prepara a ‘Macarronada das Mamas’, que é servida, em setembro, na tradicional festa da paróquia. A porção do espaguete com molho ao sugo sairá por R$ 9. Realizado em um galpão coberto, atrás da igreja, o arraial é embalado por música ao vivo, com repertório que privilegia ritmos como sertanejo e forró. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb., 18h/0h. Grátis. Até 29/6.

Para não deixar ninguém parado, o São João de Nóis Tudim (foto), no Centro de Tradições Nordestinas, terá bandas de forró, cantores sertanejos, grupos folclóricos, quadrilhas e até aulas de dança. O arrasta-pé ocupa os fins de semana de junho com comidas típicas, como pamonha (R$ 13), e também pratos nordestinos, como o baião de dois (R$ 65, para até quatro pessoas). Para beber, o quentão e o vinho quente estão garantidos (R$ 15, cada). R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sáb. e dom., 12h/0h. Grátis. Até 30/6.

Festa à moda antiga, a Quermesse da Igreja do Calvário reúne cerca de 20 barracas de comidas e brincadeiras típicas. Fazem sucesso o vinho quente (R$ 6) e o espetinho de carne (R$ 7). Tem até correio elegante, sorteios de prêmios e shows, como o da dupla sertaneja Léo e Brenner, neste sábado (8). O ingresso ainda dá direito a um ‘vale-bingo’. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb., 17h30/23h30; dom., 17h30/22h30. R$ 15 (acima de 60 anos, R$ 5; até 10 anos, grátis). Até 7/7.

9/6

A Praça do Patriarca recebe o Arraial de São Paulo, a partir deste domingo (9), com atrações como o Arrastão de Sanfoneiros (16h). No dia 16/6, às 17h30, tem show da cantora Lia Sophia. Já Renato Teixeira dividirá o palco com Yassir Chediak (23/6, 17h30). E, no dia 30/6, o destaque é o show ‘Viva Gonzagão’ (17h30), com Maria Alcina (foto), Anastácia, Ayrton Montarroyos e Eliana Pittman interpretando Luiz Gonzaga. Pça do Patriarca, Sé. Dom., 14h/19h30. Grátis. Até 30/6.

Ao lado de nomes como Luedji Luna, Marcelo Jeneci, Chico César e Maria Gadú, a cantora Mariana Aydar (foto) comanda seu ‘Arraiá do Forrozin’, com comidas típicas e brincadeiras. A Bolha RoofTop. R. Professor Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro. Sáb. (9), 16h/ 0h. R$ 30 (1º lote). Ingressos: www.sympla.com.br

14/6

Criado no Rio de Janeiro há 18 anos e com sede em São Paulo desde 2012, o bloco Quizomba divide a noite com o Besta É Tu, influenciado pelo repertório dos Novos Baianos. Samba, funk, marchinhas e, claro, ritmos juninos dão o tom da noite. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 14/6, 22h. R$ 40/R$ 80.

15/6

O projeto de música clássica para crianças Aprendiz de Maestro apresenta o espetáculo Arraial do Maestro, sobre festas e quadrilhas juninas, com texto e direção de Paulo Rogério Lopes. Após o concerto, tem festa com comidas e brincadeiras típicas. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3777-9721. 15/6, 11h. R$ 70/R$ 135 (espetáculo + arraial).

Os DJs Marcio, Douglas Mota e Nalla animam a Festa Junina do Coreto, que tem ainda a cantora Bernadete França interpretando ritmos nordestinos. Para completar o clima, tem quitutes como pipoca, vinho quente e quentão. Estrella Galicia Estação Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena. 15/6, 16h/22h. R$ 15/R$ 35. Ingressos: www.sympla.com.br

16/6

O Arraial Mundo Bita reúne música, brincadeira e, claro, quitutes tradicionais da época. Sucesso entre as crianças, a personagem Flora assumirá os vocais – ao lado dos amigos Lila, Dan, Tito e Bita – para apresentar canções como ‘São João do Bita’, ‘Fazendinha’, ‘A Amizade’ e até uma interpretação de ‘A Vida do Viajante’, de Luiz Gonzaga. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 16/6, 16h30. R$ 60/R$ 190.

20/6

O Arraial no Parque da Água Branca terá várias barracas com comidas e bebidas típicas, além de quadrilha, danças e brincadeiras – como touro mecânico, pescaria e jogos de argola. O evento ainda reúne feira de artesanato, ‘tendas místicas’ e um espaço voltado especialmente para as crianças. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. 20, 21, 22 e 23/6, 9h/19h. Grátis.

22/6

Bebidas como vinho quente e comidas típicas de São João ‘temperam’ a edição junina da festa Pilantragi. Como sempre, a música brasileira, em suas várias vertentes, anima a noite. Renata Corr, Ian Nunes, Lia Macedo e Marina Lopes estão entre os DJs. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 22/6, 23h. R$ 25/R$ 30. Ingressos: www.ingresse.com

A banda Bicho de Pé (foto) é uma das atrações do primeiro dia (22/6) do Arraial Nos Trilhos, que também conta com participação da banda Caruá e de DJs. No segundo dia (29/6), há shows da banda Rastapé e do Quarteto São Jorge. O evento conta com barracas de comidas típicas e brincadeiras. Também é possível passear de Maria Fumaça (R$ 10, até 18h). Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. 22 e 29/6, 13h/22h. R$ 30 (1º lote). Ingressos: www.sympla.com.br

28/6

No ‘São João do Banga’, o bloco Bangalafumenga se apresenta com os 200 batuqueiros de sua oficina de percussão. Ritmos como maracatu e ciranda são contemplados na apresentação, que também traz hits de Jorge Ben Jor e Lulu Santos. Rodrigo Maranhão (voz) é acompanhado por Thiago di Sabatto (guitarra), Hamilton Fofão (cavaquinho e voz), Gustavo Souza (trompete) e Edy (trombone). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 28/6, 21h30/5h. R$ 50 (2º lote). Ingressos: www.eventbrite.com.br

29/6

O Grande Arraial faz parte da programação do Arraial de São Paulo. Iniciando cortejo na Praça do Patriarca, o trio Forrozin, de Mariana Aydar, começa a desfilar às 12h – Enok Virgulino e Dió de Araújo também são atrações do desfile, que termina na Praça da Sé. Num palco montado em frente à Catedral, às 15h, tem apresentação da cantora Fafá de Belém (foto) e festa do boi-bumbá. Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina estão no show ‘Viva Dominguinhos’ (18h), dedicado ao autor de ‘Eu Só Quero um Xodó’. Na Rua 15 de Novembro, o Tablado Baile recebe apresentações de grupos como o Forróçacana (18h30) e Grupo Tradição (20h). Pça. da Sé. 29/6, 12h/22h. Grátis.

Enquanto se prepara para lançar seu terceiro álbum, ‘Guaia’, Marcelo Jeneci (foto) faz o Arraial do Jeneci. O contato do artista com os ritmos nordestinos começou dentro de casa, vendo o pai eletrificando as sanfonas de Dominguinhos, Sivuca, Toninho Ferragutti e outros mestres. Ao lado de sua banda, o cantor e compositor interpreta clássicos do período junino e também músicas de sua autoria com arranjos festivos. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 29/6, 19h. R$ 6/R$ 20. Ingressos (vendas a partir de 18/6): www.sescsp.org.br

O Projeto Frequências, da Casa Natura Musical, faz edição junina dos encontros que promove entre artistas pertencentes a diferentes cenas. Assim, os blocos Explode Coração e Casa Comigo, que costumam desfilar no carnaval de São Paulo, unem-se no Arraiá Explode Comigo, com participação de nomes como a cantora Verônica Bonfim. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, 3031-4143. 29/6, 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 100.

6/7

No Arraiá do Monobloco, um dos blocos carnavalescos mais célebres dos carnavais de Rio e São Paulo celebra o período junino com repertório especial. Não vai faltar decoração temática, comidas e bebidas típicas e também food trucks. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6/7, 22h. R$ 60/R$ 100 (1º lote). Ingressos: www.ticket360.com.br

11/7

Marília Mendonça abre, no dia 11/7, a 10ª edição do Arraiá do Villa, voltado à música sertaneja. As duplas César Menotti e Fabiano e também Breno e Caio César se apresentam em 12/7. Dia 13/7 é a vez de Thaeme e Thiago. Jefferson Moraes encerra a programação do evento, em 14/7. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 11, 12, 13 e 14/7, 20h (show, 0h30). R$ 30/R$ 120.

13/7

Sucessos autorais e músicas de São João vão embalar o Arraiá do Geraldo Azevedo. Cantor e banda querem fazer o público dançar ao ritmo de canções como ‘Sabor Colorido’, ‘Tempero do Forró’ e ‘Moça Bonita’. Já a música ‘Chorando e Cantando’ será apresentada com novos arranjos. Geraldo Azevedo (foto) também vai interpretar releituras de clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. 13/7, 22h. R$ 100/R$ 220.

27/7

A primeira edição do Arraiá D’Arena conta com grandes nomes da atual música sertaneja e também do forró. No dia 27/7, há shows de Solange Almeida, Falamansa, Mila e Léo Magalhães. Naiara Azevedo, Mano Walter e Bárbara Telles se apresentam em 28/7.O evento conta com roda-gigante, comidas típicas e brindes. A cenografia é assinada pelo renomado Zé Carratu. Arena Corinthians. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim. 27 e 28/7, 14h (abertura dos portões; shows, 16h/23h). R$ 50/R$ 320. Ingressos: www.eventbrite.com.br