Festa junina 2019: confira onde comprar comidas e bebidas típicas para montar o arraial

Quitutes do receituário junino aparecem em várias vitrines da cidade. Para incrementar o arraial, tem desde bolos até sorvetes.

+ Sob o comando da banqueteira Rita Atrib, a Petit Comité Rotisserie tem um cardápio amplo de bebidas, doces e salgados típicos feitos por encomenda. Na loja também há opções com pronta entrega, que se revezam no balcão, como o curau (R$ 5,30, copinho; foto), o quentão (R$ 35, o litro) e o cuscuzinho (R$ 25, 15 unid.). R. Gaivota, 763, Moema, 5584-9879. 11h/19h (sáb., 11h/17h; dom. e fer., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª).



+ Até 1º/7, a Bacio di Latte leva às cubas os novos sorvetes juninos. São eles: ‘Ai, Amor!’, de maçã do amor (foto); ‘Il Casório’, de cocada com doce de leite; e ‘Trem Bão’, com paçoca e amendoim caramelizados (R$ 12,50/R$ 17,50). R. Oscar Freire, 136, Cerqueira César, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h).

+ Na linha junina da Bolo à Toa estão receitas como a do ‘Bolo Pé de Moleque’ (R$ 40; foto), que traz a massa de chocolate coberta com brigadeiro cremoso e pedaços de pé de moleque. Também sai do forno o bolo de fubá cremoso (R$ 18, pequeno). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (sáb., 9h30/16h; fecha dom.).

+ A Confeitaria Dama também entra em clima de festa junina e prepara três receitas especiais para as comemorações, o ‘Pé de Dama’ (R$ 15,50; foto), com amêndoas caramelizadas; o mil-folhas de creme pâtisserie com paçoca (R$ 16,50); e o bolo de milho com coco (R$ 48, inteiro). R. Ferreira de Araujo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h30 (dom., 10h30/18h).

+ Doces e bolos fresquinhos também reinam na seleção da padaria artesanal St. Chico. Especialmente para a época de festas, a padeira Helena Mil-Homens faz curau (R$ 7,50, a porção), bolo de fubá com goiabada (foto) e bolo de milho verde (R$ 6,50, a fatia; R$ 65, inteiro). R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, 3031-5096. 7h30/20h (sáb., 8h/18h; dom., 8h/12h).

+ Na Ghee Banqueteria dá para encomendar todos os itens para compor a mesa da festa. No menu, há quentão (R$ 90, 2 litros; foto), minipão de queijo com pernil desfiado (R$ 150, 30 unid.), minipamonha (R$ 240, 30 unid.) e arroz-doce (R$ 80, o quilo). Pedidos com três dias de antecedência. Inf.: 3208-0767.

A Casa Santa Luzia também prepara diferentes quitutes para a época. Na seleção, há biscoito de Santo Antonio (R$ 127, o quilo), pé de moleque com chocolate ao leite belga (R$ 78, o quilo) e maçã do amor (R$ 9,10, cada; foto). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).