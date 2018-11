Festa do Livro da USP chega à 20ª edição com mais de 200 editoras; confira outras dicas de passeios

+ Mais de 200 editoras participam da 20ª Festa do Livro da USP. Realizado pela primeira vez em 1999, o evento reúne títulos com, no mínimo, 50% de desconto – entre exemplares de ficção, não ficção e publicações acadêmicas. Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária. 4ª (28) a 30/11, 9h/21h; 1º/12, 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestUSP

Bazar da Cidade

São 55 expositores de moda, acessórios e decoração que fazem parte da 10ª edição do evento, que também recebe música e gastronomia. Um bate-papo sobre sexualidade feminina, comandado por Nininha Campedelli, será realizado hoje (23), às 17h. Espaço Obra de Arte. R. Indiaroba, 97, Moema, 5535-5928. Hoje (23), sáb. (24) e dom. (25), 11h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/10BCid

Bazar da Praça

O evento reúne cerca de 80 expositores de design, decoração, moda, acessórios, gastronomia, cosméticos naturais e produtos infantis. Casa Panamericana. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Alto de Pinheiros, 3023-0091. 5ª (29) a 2/12, 10h/20h. Grátis. Inf.: www.bazardapraca.com.br

Cinematographo

Nesta edição do projeto, o filme ‘Sin City – A Cidade do Pecado’, de Robert Rodriguez, ganha exibição com trilha sonora inédita ao vivo, feita pelo produtor musical Kastrup. 124 min. 16 anos. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (25), 11h. R$ 12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Um Domingo na Rússia

Em homenagem aos 190 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Rússia, o evento recebe palestras, oficinas e ensaio aberto de dança relacionados ao país. Venda de comidas típicas e uma apresentação do Coral da Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo também estão incluídas na programação. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. Dom. (25), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/DRuMA

Feira do Bem

O evento reúne mais de cem expositores de diversas marcas, além de apresentações culturais, projeto de reflorestamento, feira de adoção e oficinas como de xilogravura e grafite, cujas vagas são preenchidas por ordem de chegada. Pça. Pereira Coutinho, s/nº, V. Nova Conceição. Sáb. (24), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FBVnc

Feira Vira Fita

Fotografias, ilustrações, plantas e roupas são alguns dos produtos exibidos na feira de arte e criatividade, que também recebe comidinhas, cerveja artesanal e música. W3haus. Av. Dr. Arnaldo, 2.017, Sumaré, 3297-4370. Sáb. (24), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FVfW3

Festa Literária Biblioteca Viva

Cinco bibliotecas recebem contação de histórias (10h) e encontro com autores (15h), em todos os dias de programação. Na 2ª (26), por exemplo, o encontro é com os escritores Ignácio de Loyola Brandão e Bernardo Ajzenberg, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima (R. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros). Já na 3ª (27), o escritor, dramaturgo e quadrinista Lourenço Mutarelli é o convidado na Biblioteca Cora Coralina (R. Otelo Augusto Ribeiro, 113, Guaianases). 2ª (26) a 30/11. Grátis. Inf.: bit.ly/FLBiV

Festival Mix Brasil

A 26ª edição do evento dedicado à diversidade e à cultura LGBT traz a exibição de 110 filmes nacionais e internacionais, além de atrações que incluem teatro, música, literatura e dança, em vários pontos da cidade. Grátis. Até 25/11. Inf.: www.mixbrasil.org.br

Girl Games

O projeto, parte do evento SP_Urban Digital Festival, promove os resultados dos jogos desenvolvidos por mulheres durante a ação. A exibição dos games ocorre na fachada da Galeria de Artes Digital do Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. 20h/0h. Grátis. Até dom. (25).

Maze Fest

A 2ª edição do festival, que promove a cultura urbana, traz o show do rapper americano MadeInTYO. Além da apresentação, o evento conta com atrações como campeonato de skate, feira de sneakers, exposições, palestras, shows e workshops. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme. Dom. (25), 11h/23h. R$30/R$180. Vendas pelo site: www.mazefest.com.br

Virada Nerd

O evento conta com mais de 30 horas seguidas de atividades para os fãs da cultura pop, incluindo painéis, aulas de desenho e roteiro e demonstração de jogos. A Virada ocorre dentro da programação da exposição ‘Quadrinhos’, que estará aberta durante a madrugada. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (24), 11h, a dom. (25), 18h. Grátis. Inf.: bit.ly/VirN18

Warã – Encontro de Saberes

Em diversos dias e horários, rodas de conversa, intervenções e exibições de vídeo promovem reflexão sobre os conhecimentos dos povos indígenas guarani, xavante e krahô. Na 5ª (29), às 19h30, por exemplo, tem a exibição dos filmes ‘Voz das Mulheres Indígenas’ e ‘Hotxuá’. Ao final, haverá um bate-papo com duas personalidades de ‘Hotxuá’: o ancião Ismael Apract, que participou do filme, e a diretora Letícia Sabatella. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de 4ª (28). Grátis.Até 2/12. Inf.: bit.ly/WrESP