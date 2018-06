Festa do Imigrante reúne atrações inspiradas em mais de 50 países; confira outras dicas de passeios

+ Mais de 50 países compõem a 23ª Festa do Imigrante, que reúne gastronomia, artesanato, oficinas e apresentações de música e dança tradicionais. Na barraca da Polônia, por exemplo, vale provar o ‘zapiekanka’, um lanche de rua típico do país. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (16), 10h/17h. R$ 10.

60/30 – Conquistas do Futebol Brasileiro

O projeto organiza uma série de bate-papos, vivências, oficinas e mostras sobre a trajetória do futebol feminino e masculino. Às quartas e sextas, das 18h às 20h30, Anderson Cheni conduz oficinas de narração de futebol, apresentando técnicas e estilos narrativos, no 8º andar (até 20/6). Entre 3ª (19) e 30/6, o 3º andar da unidade vai reunir consoles de videogames de várias gerações, com os principais jogos de futebol de cada época. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h). Grátis. Até 29/7. Inf.: bit.ly/6030Sesc

Escape Week

Durante dez dias, salas de jogos de fuga em São Paulo terão valores especiais para famílias e grupos que quiserem brincar em alguns dos cenários das casas. Participam salas como Os Piratas de Montserrat, da Escape 60 (Av. Rebouças, 765); A Máfia, do Escape Hotel (Av. Pedroso de Morais, 832); e a Roubo a Banco, da The Escape Game (R. Flávio de Melo, 273). Hoje (15) a 24/6. R$ 39,90/R$ 59,90. Inf.: bit.ly/EscWeek

Festa Junina Colégio Marista Arquidiocesano

O arraial vende comidas típicas, com quitutes como sanduíche de pernil e bolo de pote, e organiza quadrilhas e brincadeiras – entre elas, pescaria, boca do palhaço e tiro ao alvo. Bandas independentes se apresentam no local com ritmos como rock, pop rock e forró universitário. R. Loefgren, 1.048, V. Mariana. Sáb. (16), 10h/19h30. R$ 30.

Memorial da Inclusão

O espaço recebe a mostra ‘Palavras Fechadas’, com 20 obras de Mozileide Neri que reproduzem capas de livros com intervenções que estimulam o tato, o olfato e a audição. Neri utilizou materiais como caramelo, chicletes, barbante e botões para transformar as capas em obras de arte. A exposição conta com recursos de audiodescrição. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3727. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/7.

Sábado Literário

O evento promove oficinas, bate-papos e contação de histórias com autores e ilustradores. Nesta edição, às 15h30, o autor Marco Haurélio conversa sobre folclore brasileiro a partir do livro ‘A Lenda do Batatão’. Durante o evento, também ocorre uma feira de troca de livros. Para participar, basta levar livros e HQs para trocar pelas opções disponíveis – a troca deve ser equivalente, ou seja, um livro por outro, e não valem publicações didáticas e revistas. Livre. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. Sáb. (16), 11h/17h. Grátis (reservas pelo site: www.centroculturalfiesp.com.br).