‘Festa de São Vito’ e ‘Festa do Imigrante’ são opções de passeios na cidade

Diversidade Cultural

A 24ª edição da Festa do Imigrante celebra a cultura de 48 países por meio de gastronomia, artesanato e apresentações artísticas. Estão contempladas nacionalidades historicamente ligadas a São Paulo – como a italiana, a portuguesa e a espanhola –, além de nações de migração mais recente – como Venezuela, Síria e Moçambique. Para as crianças, das 12h às 15h, um espaço traz contação de histórias relacionadas aos imigrantes. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (8) e dom. (9), 10h/17h30. R$ 10.

101ª Festa de São Vito

Uma das mais tradicionais festas italianas da cidade, realizada em um espaço coberto, reúne dezenas de barracas com massas e quitutes preparados pelas mammas da São Vito, como ficazzellas, cannoli e sfogliatella. Tudo com muita música. R. Fernandes Silva, 96, Brás, 3227-8234. Sáb. e dom., 19h. Até 14/7.

Copa do Mundo Feminina 2019

A partir de hoje (7), o Sesc Pompeia exibe todos os jogos do torneio mundial feminino. No domingo (9), às 10h30, haverá a transmissão do primeiro jogo da seleção brasileira, que enfrenta a Jamaica, com narração ao vivo da radialista Natália Lara e os comentários de Mayra Siqueira. O Brasil volta ao campo na 5ª (13), às 13h, contra a Austrália. R. Clélia, 93, Pompeia, 3871-7700. 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Até 7/7.

Dmc World Dj Championship

Etapa regional de performance de Djs. Criada no Reino Unido, é a competição de maior prestígio do hip-hop. Entre os convidados, os DJs californianos Babu e Shortkut. A final será realizada em Londres, em setembro. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (9), 17h. R$ 9/R$ 30.

Experimenta Portugal

O evento reúne mostra fotográfica, sessão de cinema e palestras, em diferentes pontos da cidade, até 29/6. No Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333), por exemplo, um concerto promove o encontro inédito do pianista português Mário Laginha com o instrumentista brasileiro Hamilton de Holanda, na 2ª (10), às 20h. No mesmo local, haverá apresentação da peça ‘A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong’, de Clarice Niskier, na 5ª (13), às 20h. As duas atrações são gratuitas.

Minha Voz Tem Força

O projeto ‘Força Meninas’, que capacita garotas a desenvolverem autoconfiança e liderança, faz um evento com oficinas, atrações musicais e atividades lúdicas. A estudante Natália Bigolin Groff, de 12 anos, vencedora nacional de olimpíadas científicas, com oito medalhas, é uma das palestrantes (14h15 ). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Pinheiros, 3065-4333. Dom. (9), 13h/17h. R$ 30/R$ 70.

Smorgasburg

A feira, nascida em Nova York e considerada o maior evento de comida de rua do mundo, tem sua primeira edição na cidade. Em uma área de 10 mil m2, vai reunir food trucks e barracas com diferentes tipos de comidas e bebidas, como hambúrguer, pizza em pedaço, pratos mexicanos e vegetarianos, sorvetes, brigadeiros e cervejas premium. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº, V. Mariana. Sáb. (8) e Dom. (9), 11h30/20h. Grátis.

Virada Cultural Judaica

Com o tema ‘Diversidade – Diálogos do Judaísmo com a Atualidade: Aprender, Desaprender e Reaprender’, o evento invadirá a madrugada com uma programação que inclui espetáculo de dança, musical, debate e workshop. Às 21h, por exemplo, haverá um encontro com o cineasta, roteirista e produtor Cao Hamburger, no qual ele falará sobre diversidade na arte, na sociedade e no judaísmo. Congregação Israelita Paulista. R. Antônio Carlos, 653, Cerqueira César, 2808-6299. Sáb. (8), 20h. Grátis.