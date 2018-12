Festa de rua inspirada em carnaval americano é um dos passeios para o fim de semana

3º Mardi Gras

O evento, inspirado no carnaval de rua dos Estados Unidos, conta com apresentação do bloco de carnaval jazzístico Unidos do Swing e opções gastronômicas do Sul do país norte-americano. Soul Botequim. Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. Sáb. (8), a partir das 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/3MGSb

2ª Mostra Refúgios Culturais

Pessoas em situação de refúgio vindas de países como Síria e Venezuela participam da mostra, que conta com exposição de produtos e programação cultural, como a aula de dança árabe no sábado (8), das 13h às 15h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (8) e dom. (9), 12h/18h30. Grátis. Inf.: bit.ly/2MRfC

Adote um Gatinho

A ONG organiza um bazar de Natal, que conta com expositores de itens como decoração, moda e acessórios. Centro de Convenções Rebouças. Av. Rebouças, 600, Pinheiros, 3898-7850. Dom. (9), 10h/18h. Grátis. Inf.: www.adoteumgatinho.org.br

Bazar Flor Café

Além de expositores de segmentos como moda e papelaria, o evento traz uma ala de serviços, como consertos de eletrônicos e ajustes de costura. Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacamebu. Sáb. (8) e dom. (9), 11h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/PaBFC

Conectando Vila Mariana

Vários espaços de cultura do bairro estarão abertos para visitação, como ateliês de arte. Performances teatrais e shows ao vivo também estão incluídos na programação, que abrange diversas ruas do local. Baixo Vila Mariana. Dom. (9), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/CoVMa

Entre Arte e Acesso

Direcionado para a cultura a partir da acessibilidade, um dos destaques é o espetáculo ‘Nube de Pájaros’, com a ¡Ya! Danza, companhia de dança da Costa Rica, hoje (7) às 20h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Hoje (7), 14h/20h45; sáb. (8), 15h30/20h50; dom. (9), 15h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ICeAA

Printa-feira

Setenta convidados, entre editoras e artistas, vendem e discutem seus trabalhos e o universo das publicações independentes. Sesc 24 de Maio. Área de convivência. R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (8) e dom. (9), 11h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/2PriF