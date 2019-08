Festa de Nossa Senhora da Achiropita 2019 é uma das dicas de passeios para o fim de semana

LEIA TAMBÉM > 10 peças infantis para conferir em São Paulo

Festa de Nossa Senhora da Achiropita

Na 93ª edição da tradicional celebração da comunidade italiana, mais de 30 barracas, instaladas nas ruas 13 de Maio, São Vicente e Doutor Luís Barreto, vendem quitutes como antepastos, massas, polenta frita, pimentão recheado e a famosa fogaça. Para as crianças, o local conta com atrações como pula-pula, pescaria e tiro ao alvo. A festa ocorre aos fins de semana, até o dia 1º de setembro. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. Sáb. e dom., 19h/0h. Grátis. Até 1º/9.

MIRA

Com a proposta de receber eventos de música, cinema, moda e sustentabilidade, o Mirante 9 de Julho acaba de ganhar nova gestão e passa a ser chamado de MIRA. A inauguração, nesta 4ª (21), recebe discotecagem do grupo Feminine Hi-FI, coletivo de reggae que aborda a opressão social relacionada a questões de gênero. O espaço também abre a exposição ‘Mira, Prazer’, composta por obras de 13 mulheres artistas visuais – entre elas, Eva Uviedo, Mag Magrela e Hanna Lucatelli. Um dos destaques é o novo restaurante, MIRA Comida Urbana, que apresenta seu cardápio de almoço e jantar, composto por ingredientes de pequenos produtores. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. 4ª (21), 17h/22h. Grátis.

O Museu Mais Doce do Mundo

Com decoração que remete a doces gigantes, o espaço propõe despertar memórias afetivas a partir de cores e aromas. Entre as instalações imersivas, tem piscina de marshmallow e até uma batedeira gigante. R. Colômbia, 157, Jd. Paulista. 6ª (16), sáb. (17) e dom. (18), 11h/21h. R$ 60. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Tony Hawk Brasil Tour 2019

Tatuadores, food trucks e música compõem o evento, além de grandes nomes do skate mundial, entre eles o americano Tony Hawk – que apresenta manobras a partir das 14h. Por volta das 16h ocorre o show ‘Tamo Aí Na Atividade’, com os atuais integrantes do grupo Charlie Brown Jr. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. Dom. (18), 9h/20h. Grátis.

Virada Sustentável

Em seu primeiro dia, nesta 5ª (22), o evento leva atrações a vários pontos da cidade. O Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153) recebe a peça ‘Os Três Sobreviventes de Hiroshima’, na 5ª (22), às 21h. A história acompanha três sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima residentes no Brasil – é necessário retirar ingresso com uma hora de antecedência. De 5ª (22) a 24/8, o Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500) exibe filmes em realidade virtual, como o ‘Fogo na Floresta’ (2017), curta-metragem de Tadeu Jungle – as sessões ocorrem de hora em hora, das 11h às 19h. 5ª (22) a 25/8. Grátis. Inf.: www.viradasustentavel.org.br

+ Passeios e visitas guiadas a edifícios históricos integram mais uma edição da Jornada do Patrimônio, com atrações por toda a cidade. Uma das opções é visitar as obras de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa (Pça. da Luz, s/nº, metrô Luz), apresentando o processo de restauro de pinturas, forros e detalhes decorativos. As visitas ocorrem sábado (17) e domingo (18), às 11h e às 13h, e é necessário inscrição por e-mail (museu@museulp.org.br).

No sábado (17), às 15h, o ‘Grande Cortejo da Memória Paulistana’, com duração de 3h, começa no Pátio do Colégio e percorre pontos como o Largo São Bento e o Theatro Municipal – o roteiro será conduzido pelo ator Pascoal da Conceição.

Com ponto de encontro em frente ao Museu do Ipiranga, a atividade ‘As Transformações do Ipiranga e a Memória da Independência’ é conduzida pela equipe educativa do museu, que apresenta detalhes históricos sobre as construções da região e suas transformações – sábado (17) e domingo (18), às 10h, com inscrição feita com antecedência no local.

Para o lançamento desta edição do evento, nesta 6ª (16), às 18h, uma festa será realizada no Beco do Pinto (R. Roberto Simonsen, 136B) com repertório de reggae. Sáb. (17) e dom. (18), 9h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Jor19