Festa da Achiropita ocorre pela última semana em São Paulo; confira outros passeios

Visita MSP

A Mauricio de Sousa Produções lançou um programa de visitação à empresa, que inclui a exposição ‘Linha do Tempo do Mauricio e da MSP’ e a exibição de um vídeo em que o criador da Turma da Mônica apresenta a empresa. Na sequência, é hora de conhecer os estúdios e os processos pelos quais uma revista em quadrinhos passa antes de chegar às bancas. A partir de 6 anos. R. Werner Von Siemens, 111, Lapa, 3864-4780. 3ª, 4ª e 5ª, 10h/14h30. R$ 150. Vendas pelo site: bit.ly/MSPVisita

14º Encontro Anual de Mustang

O Shopping Eldorado recebe o evento no estacionamento externo, que terá cerca de 150 automóveis em exposição. Conversíveis e o primeiro Ford Mustang, de 1964, são alguns dos modelos. Av. Rebouças, 3.790, Pinheiros, 3900-3288. Dom. (2), 9h/13h30. Grátis.

Festa de Nossa Senhora da Achiropita

Na 92ª edição da tradicional celebração da comunidade italiana, diversas barracas vendem quitutes como antepastos, massas, fogaças, polenta frita e pimentão recheado. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. Sáb. (1º), 18h/0h; dom. (2), 17h30/22h30. Grátis. Inf.: bit.ly/NSAch92

Free Walking Tour LGBT

O coletivo LGBTT.me conduz um passeio de cerca de três horas, que explora pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT, como o Largo do Arouche, as baladas do Baixo Augusta e o Museu da Diversidade Sexual (R. do Arouche, 24) – que exibe, até sábado (1º), a mostra ‘Com Muito Orgulho’, uma seleção de fotos de paradas do orgulho LGBT realizadas em vários países. Lgo. Santa Cecília, s/nº, S. Cecília. Sáb. (1º), 15h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/LGBTT

Manual na Pina

O Mercado Manual, festival de cultura feita à mão, realiza nova edição na Pinacoteca. São cerca de 80 expositores com artigos de moda e decoração, além de área gastronômica com produtos artesanais. A programação de shows recebe a Banda Strombólica, no sábado (1º), às 13h, e tem apresentação do percussionista Emilio Martins, no domingo (2), às 13h. Oficinas completam o evento, como a de cosméticos naturais, no domingo, às 11h30 (as inscrições devem ser feitas 1h antes, no próprio evento). Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/ManuPina

As Mulheres e as Tecnologias

O Sesc promove evento dedicado à autonomia feminina nos meios tecnológicos e audiovisuais. Neste sábado (1º), às 16h, o Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119) recebe o debate ‘Perspectivas Sobre Mulheres e a Tecnologia’ (retirar ingresso 30 min. antes). A partir de sáb. (1º). Grátis. Até 30/9. Inf.: bit.ly/SescMTc

Por Dentro do Acervo

O coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, Sergio Burgi, conversa com o público sobre os registros da cidade presentes no acervo de fotografia do local. A atividade faz parte de uma série de rodas de conversa. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Sáb. (1º), 11h. Grátis (retirar senha 1h antes). Inf.: bit.ly/IMSAc