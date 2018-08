Festa da Achiropita agita a região do Bexiga neste fim de semana; confira outras dicas de passeios

+ Na 92ª edição da Festa de Nossa Senhora da Achiropita, tradicional celebração da comunidade italiana, diversas barracas vendem quitutes como antepastos, massas, fogaças, polenta frita e pimentão recheado. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. A partir de sáb. (4). Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/22h30. Grátis. Até 2/9. Inf.: bit.ly/NSAch92

Free Walking Tour LGBT

O coletivo LGBTT.me conduz um passeio que explora pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT, como o Largo do Arouche, as baladas do Baixo Augusta e o Museu da Diversidade Sexual. Nesta edição, o tour também irá abordar a história de organizações lésbicas e bissexuais em São Paulo. Metrô Anhangabaú (saída Terminal Bandeira). Sáb. (4), 15h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/LGBTour

Ice Village

No boulevard do shopping Iguatemi São Paulo, o espaço simula um festival de inverno com pista de patinação e estações gastronômicas. A pista tem capacidade para até 50 pessoas (R$ 40, 30 min.) e conta com carrinho de neve para crianças de 3 a 5 anos (R$ 20, 8 voltas), além de duas apresentações de patinação artística – no sábado (4) e no domingo (5), às 15h e às 18h. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7344. Hoje (3) e sáb. (4), 12h/22h; dom. (5), 12h/20h. R$ 10.

Melhor Amigo Turma da Mônica

O espaço pet tem uma piscina de bolinhas para cachorros de pequeno e grande porte, labirinto e feira de adoção, tudo instalado em uma área de 230 metros quadrados. Quitutes vendidos em food bikes completam a programação. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Hoje (3) e dom. (5), 14h/20h; sáb. (4), 10h/20h. Grátis.

Versão na Praça

O evento reúne feira de gastronomia, design e moda, além de vários shows, infantis e adultos. No sábado (4), às 11h, tem a Banda Mirim, que apresenta o show ‘Música para Criança?’, com canções de todos os espetáculos da trupe. No domingo (5), Carlos Navas abre a programação às 11h com canções que Chico Buarque e Vinicius de Moraes dedicaram ao público infantil. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Sáb. (4) e dom. (5), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/VPraça08