Festa com transmissão de final da Copa do Mundo é uma das dicas de balada para o fim de semana

Budweiser Basement

O evento, que ocupa um galpão com transmissão dos jogos em telões com visão 360°, festas, estúdio de tatuagem e barbearia, chega à última semana. No sábado (14), o selo Selvagem comanda a festa com ritmos como disco, house e techno. No domingo (15), com entrada gratuita para quem enviar o nome até as 9h por e-mail (concierge@haute.com.br), o projeto recebe o Bud & Burger, durante a transmissão da final da Copa do Mundo, reunindo hamburguerias paulistanas como a Tradi e a Monkey Burger N’ Shake. R. Dr. Móises Kahan, 191, Barra Funda. Sáb. (14), 22h/5h; dom. (15), 11h/20h. R$ 20/R$ 60. Vendas pelo site: bit.ly/BudBas

John Wayne Especial Nirvana

Prestes a encerrar suas atividades, no dia 28/7, o TEX Bar dedica mais uma edição da festa inspirada no cantor norte-americano John Wayne, com hits de pop rock e rock, do indie ao clássico, comandados pelos DJs Sérjô, Fish e Gabriel Rocha. Sucessos do Nirvana farão parte do set, como ‘Smells like Teen Spirit’ e ‘Come as You Are’. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Sáb. (14), 22h/5h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/JWTEX

Love

Um especial com hits de Beyoncé e Anitta agitam a noite do Lab Club. Para completar, a festa toca o melhor do pop, funk e latinidades. R. Augusta, 523, Consolação. 6ª (13), 23h/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/LOVELAb

NIX

Com filial recém-inaugurada no Itaim, a Trackers recebe festa de techno com a pista comandada apenas por mulheres, com participação da DJ convidada Nikkatze. Av. 9 de julho, 5.871, Itaim Bibi, 2640-9266. Hoje (13), 23h/6h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: bit.ly/NIXTr

