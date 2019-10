Festa com participação de Alceu Valença, na Audio, está entre as opções para aproveitar a noite paulistana

Tropicana com Alceu Valença

O cantor e compositor Alceu Valença se apresenta durante a festa, no palco da Audio. A abertura fica por conta da banda Circuladô de Fulô. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Hoje (4), 22h/4h. R$ 184/R$ 230. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Alt-Hop

Um casarão histórico do século XIX em frente à Estação da Luz recebe a 32ª edição da festa dedicada ao hip-hop e ao Trap. Com duas pistas simultâneas, o evento conta ainda com cinema, tattoo e um quintal para quem quiser relaxar. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (5), 23h/6h. R$ 15/R$ 35.

Baile da Massa Real

A edição de aniversário da festa baiana conta com participação especial de Luiz Galvão, dos Novos Baianos, e discotecagem da dupla Veias de Guerra, formada pelas atrizes Samara Felippo e Débora Veneziani. O setlist da festa vai de Dorival Caymmi a BaianaSystem, passando por Olodum, Timbalada e Harmonia do Samba. Parte do lucro do evento será doado ao Lar Batista de Crianças. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda, 95080-0033. Sáb. (5), 23h59/5h. R$ 35/R$ 50. Inf.: bit.ly/BMR019

Rebel Rebel

A festa inspirada no repertório de David Bowie mistura os hits da década de 1980 com sucessos do rock, soul, pop e indie. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2028-2857. Sáb. (5), 22h/5h. R$ 10.