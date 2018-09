Festa alemã Oktoberfest tem shows, parque e cervejas artesanais em São Paulo

+ A 2ª edição da São Paulo Oktoberfest reúne apresentações de bandas típicas alemãs, danças tradicionais e cerca de 60 opções de pratos na área gastronômica do evento. Uma das novidades é o parque de diversões Bierpark, com brinquedos como uma roda gigante com 22 metros de altura e um carrossel para as crianças. Mais de 70 rótulos de cerveja serão vendidos no local. Sambódromo do Anhembi. R. Prof. Milton Rodrigues, 102, portão 30, Santana. A partir de 6ª (28). 5ª e 6ª, 17h/2h; sáb. e dom., 13h/1h. R$ 55/R$ 75. Até 14/10.

+ Nesta sexta-feira (28), último dia do 2º Festival Primavera Jazz, que reúne pocket shows de grupos de jazz instrumental, o Cali Trio se apresenta no bar Picco (R. Lisboa, 294, Pinheiros), às 20h (grátis). Uma festa de encerramento também ocorre no Jazz nos Fundos (R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros), a partir das 20h, com show do Mental Abstrato às 23h30 (R$ 15). Inf.: bit.ly/PrimaJazz

+ O bar temporário Tanqueray Mixed Gin Bar funciona de quinta-feira a domingo e serve drinques com gim. Nesta semana, as bebidas são assinadas pelo Trabuca Bar, com opções como o ‘Ultimate Tonic’ (R$ 25), de tangerina, morango e mel. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 190, Itaim Bibi. 16h/0h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Cc. e Cd.: todos. Até 7/10.

Confira outras dicas do roteiro:

NOVOS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 8. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, Consolação, 98477-8849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

São Cristóvão

A casa serve uma gostosa alheira (R$ 23), companhia para o chope Heineken (R$ 8,60). Serve também comidinhas de mãe, como a carne de panela com alecrim (R$ 42, a porção) e clássicos de botequim, como o bolinho de bacalhau (R$ 7, cada) e o ‘Oswaldinho Aranha’ (R$ 48, individual; R$ 92, para duas pessoas), filé mignon com lâminas de alho, couve, batata portuguesa, arroz e farofa. R. Aspicuelta, 533, V. Madalena, 3097-9904. 12h/1h (3ª e 6ª, 12h/ 23h; dom., 12h/20h). Couv. art.: R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco São Bento

Da bela chopeira de cobre sai o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Para acompanhar, peça a porção de bolinhos de costela bovina (R$ 34,90, 8 unid.) ou a torrada ‘São Bento’ (R$ 33,90, 6 unid.), com geleia de damasco, queijo brie e presunto cru. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

London Station

No pub decorado com o mapa do metrô londrino e camisas de clubes de futebol como o Chelsea e o Manchester, faça como os ingleses e peça uma porção de ‘London Fish’ (R$ 39), filé de peixe com batata frita e molho tártaro. Para beber, fique com a cerveja Newcastle (R$ 39) enquanto curte o som das bandas de pop, rock e classic rock, além dos DJs que comandam as noites. R. Tabapuã, 1.439, Itaim Bibi, 3071-2610. 21h/últ. cliente (fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Dita Cabrita

O chope Brahma (R$ 8,50) e a caipirinha de frutas vermelhas (R$ 21,90) são boas escolhas. Os espetinhos na brasa (R$ 6,80) e a batata recheada à milanesa (R$ 25,90, 6 unid.) fazem sucesso. R. Barão do Bananal, 961, Pompeia, 3868-2463. 17h30/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Agrada Gregos

A festa comemora a chegada da primavera com os blocos Meu Santo É Pop e Minhoqueens. R. Prof. Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro, 98774-3735. Sáb. (29), 14h/22h. R$ 30. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Calefação Tropicaos

A festa de música brasileira recebe discotecagem de Pita Uchôa e show do grupo Coco de Oyá. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (30), 15h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/CalTCC

Stay Free Disco Party

O DJ Benjamin Ferreira convida o DJ Mau Mau, que toca referências de disco, funk e boogie. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. Sáb. (29), 15h/21h. Grátis. Inf.: www.mirante.art.br