‘Ferrugem’ e ‘Yonlu’ estreiam nos cinemas em São Paulo; confira a programação

O Candidato Honesto 2 – O ‘Impitchiment’

(Brasil/2018, 104 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal. O político João Ernesto se entrega à justiça e é preso por corrupção, antes de tentar dar a volta por cima com sinceridade e propostas reais. 14 anos.

Deus Não Está Morto – Uma Luz na Escuridão

(God's Not Dead: A Light in Darkness, Estados Unidos/2018, 115 min.) – Drama. Dir. Michael Mason. Com David A. R. White, John Corbett, Jennifer Taylor. Quando um incêndio atinge a igreja do pastor Dave, a universidade do local usa a tragédia para tentar expulsar a congregação, o que dá início a uma batalha entre igreja e comunidade. 10 anos.

Ferrugem

(Brasil/2018, 105 min.) – Drama. Dir. Aly Muritiba. Com Tiffanny Dopke, Giovanni de Lorenzi, Enrique Díaz. Tati adora compartilhar sua vida nas redes sociais. Quando um vídeo que não gostaria que se tornasse público passa a ser divulgado pelos colegas, ela se vê obrigada a amadurecer. 14 anos.

As Herdeiras

(Las Herederas, Paraguai, Alemanha/2018, 98 min.) – Drama. Dir. Marcelo Martinessi. Com Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova. Chela e Chiquita, herdeiras de famílias abastadas do Paraguai, vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita acaba presa por dívidas não quitadas, Chela começa a prestar serviço de motorista. Logo a nova realidade afeta seus interesses. 14 anos.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, Estados Unidos/2018, 84 min.) – Animação. Dir. Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando seus filmes, os Jovens Titãs decidem resolver a situação e partem em busca de um diretor de Hollywood. Mas acabam enganados por um supervilão. Livre.

Meu Tio e O Joelho de Porco

(Brasil/2017, 90 min.) – Documentário. Dir. Rafael Terpins. Com animação e relatos, o filme fala sobre um garoto que passa a ter contato com o fantasma do tio após encontrar o diário do pai recém-falecido. Ele é transportado para o cenário do punk e conta como a cena atual foi influenciada pela banda Joelho de Porco. 12 anos.

Nico, 1988

(Nico, 1988, Itália-Bélgica/2017, 94 min.) – Drama. Dir. Susanna Nicchiarelli. Com Tryne Dirholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca. O filme acompanha os dois últimos anos de vida da cantora e compositora alemã Nico. Prestes a fazer 50 anos, a musa de Andy Warhol e vocalista da banda The Velvet Underground decide pegar a estrada mais uma vez para promover seu novo álbum. 16 anos.

Takara – A Noite em que Nadei

(Takara, la Nuit Où J'ai Nagé, Japão-França/ 2018, 78 min.) – Drama. Dir. Damien Manivel, Kohei Igarashi. Com Takara Kogawa, Takashi Kogawa, Chisato Kogawa. Nas montanhas do Japão, toda noite um pescador parte em direção ao mercado da cidade. Certa vez, seu filho de 6 anos é acordado por sua partida e não consegue voltar a dormir. No caminho para a escola, ele se afasta e decide vagar pela neve. Livre.

Yonlu

(Brasil/2017, 90 min.) – Drama. Dir. Hique Montanari. Com Thalles Cabral, Leonardo Machado, Nelson Diniz. Um jovem músico descobre na internet um refúgio perigoso para compartilhar alguns de seus dilemas. 14 anos.