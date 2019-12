Fernanda Takai cantando Tom Jobim está entre as dicas de música da semana

Fernanda Takai (foto) apresenta ‘O Tom da Takai’, com canções menos conhecidas de Tom Jobim, como ‘Aula de Matemática’ e ‘Ai Quem Me Dera’. As faixas do disco foram produzidas por Roberto Menescal e Marcos Valle. Blue Note (500 lug.). Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 3179-0050. Sáb. (21), 20h e 22h30. R$ 100/R$ 140.

CONFIRA OUTROS DESTAQUES DA AGENDA DE SHOWS

6ª (20)

Anavitória

A dupla com um pé no folk e outro na MPB encerra a turnê O Tempo É Agora. Canções como ‘Fica’, ‘Trevo’ e ‘Ai, Amor’ – todas com o clima leve e romântico que dá o tom da obra da dupla – estarão no repertório. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (20), 22h30. R$ 120/R$ 220.

Encruza – Metá Metá e Passo Torto

As bandas paulistanas Metá Metá (Juçara Marçal, Thiago França, Kiko Dinucci) e Passo Torto (Romulo Fróes, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral, Kiko Dinucci) se juntam para mostrar ao público as afinidades entre os dois grupos e seus desdobramentos. Casa de Francisca (120 lug.). R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 53.

Hamilton de Holanda e João Bosco

No show, que integra o projeto Estação Jazz, os artistas cantam canções como ‘Nação’ e ‘Coisa Feita’, de João Bosco, e de compositores como Ary Barroso (‘Isso É Brasil’) e Dorival Caymmi (‘Vatapá’), entre outras. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 3315-6650. 6ª (20), 21h. R$ 60/R$ 180.

Jadsa

Com influências que passeiam pelo pop, rock e jazz, a cantora apresenta seu trabalho que tem como referência a música brasileira produzida entre os anos 1960 e 1970 por Caetano Veloso e Jard Macalé, entre outros, além da vanguarda paulista de Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé. Sesc Vila Mariana. Praça. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (20), 18h. Grátis.

Leo Chaves

Em nova turnê, ‘Identidades’, o cantor dá mostras de toda a sua diversidade musical, passeando pelo brega refinado, arrocha, pop, balada romântica, R&B, folk e até ‘sofrência’. Tudo isso, sem deixar de lado a raiz sertaneja que o consagrou ao lado do irmão, Victor, em 2007. UnimedHall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (20), 22h. R$ 80/R$ 240.

Letrux

Conhecida como Letrux, a escritora, cantora, compositora, poeta e atriz Letícia Novaes ocupa lugar importante na cena indie-pop nacional. Neste show, ela encerra a turnê do álbum ‘Noite de Climão’, em noite que é acompanhada de um minidocumentário dirigido por Marcio Debillian. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-6318. 6ª (20), 22h. R$ 70/R$ 140 (esgotado).

Marcos Valle

Com a nova turnê ‘Sempre’, o cantor, que fez fama com o hit ‘Samba de Verão’, traz de volta a atmosfera alegre e tropical da era boogie, com repertório que inclui sambaião e jazz-funk. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (20), 20h e 22h. R$ 95/R$ 240. Vendas pelo site: www.tudus.com.br

Marina Peralta

No espetáculo ‘Leve’, a jovem cantora, que é um dos expoentes da cena reggae no Brasil, apresenta um compilado de canções autorais, cujas letras ressaltam temas como o empoderamento das mulheres, a luta pela igualdade social e econômica e a situação dos povos indígenas. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (20), 20h. R$ 9/R$ 30.

Marley Nights

A banda Sensacional Orchestra Sonora (SOS), com o cantor Peixe no vocal, faz show com repertório dedicado à vida e à obra de Bob Marley – daí o nome do espetáculo. O setlist traz músicas de todas as fases da carreira do artista. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (20), 20h30. R$ 50. Venda pelo site: www.sympla.com.br

Tim Bernardes

Vocalista da banda O Terno, ele mostra seu álbum solo. No repertório, não devem faltar canções como ‘Tanto Faz’, ‘Pouco a Pouco’, ‘As Histórias do Cinema’ e a faixa-título e ‘Recomeçar’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (20), 19h. R$ 40.

Sábado (21)

Baile do Ribeiro Convida Verônica Ferriani

Música instrumental brasileira para dançar é o mote da noite, em que o clarinete de Alexandre Ribeiro é acompanhado pela voz da cantora Verônica Ferriani. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Sáb. (21), 22h. R$ 25/R$45.

Chico Chico e João Mantuano

Os dois amigos e seus violões passeiam por rock, samba, folk, blues, frevo, forró e baião. Devem marcar presença composições de Caetano Veloso, João do Vale, Dorival Caymmi, Bob Dylan e Luiz Melodia. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (21), 20h30. R$ 45.

Clube do Balanço

O grupo celebra trajetória de 20 anos interpretando sucessos da carreira e releituras de clássicos do chamado novo samba-rock, gênero do qual é considerado um dos precursores. Sesc Guarulhos. Praça de Convivência. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (21), 18h30. Grátis.

Encruza – Metá Metá e Passo Torto

As bandas paulistanas Metá Metá (Juçara Marçal, Thiago França, Kiko Dinucci) e Passo Torto (Romulo Fróes, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral, Kiko Dinucci) se juntam para mostrar ao público as afinidades entre os dois grupos e seus desdobramentos. Casa de Francisca (120 lug.). R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 53.

Feijoada 105 FM com Diogo Nogueira e Convidados

Filho do sambista João Nogueira, o cantor e compositor Diogo Nogueira participa da última edição do ano do encontro promovido por uma rádio. A feijoada, por quilo, é cobrada à parte. Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (21), 13h. R$ 25/R$ 30.

Ferrugem

Expoente atual do pagode, ele traz a turnê ‘Chão de Estrelas’ à cidade, que é baseada no segundo DVD do artista, lançado em julho deste ano. Entre as músicas do show estão a que dá nome a turnê, ‘Nada Muda’ e o sucesso ‘Pirata e Tesouro’. Unimed Hall (6.697 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (21), 23h. R$ 80/R$ 320.

Henrique e Juliano

No show, os irmãos de Tocantins apresentam repertório de sucessos, além de hits do último DVD da dupla, ‘Menos É Mais’, como ‘Quem Pegou, Pegou’, ‘Cidade Vizinha’ e ‘Completa a Frase’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Sáb. (21), 21h. R$ 180/R$ 120.

Linn da Quebrada

No Bailinn de Natal, a engajada cantora e ativista, que se define como ‘bicha, trans, preta e periférica’, celebra dois anos do lançamento do álbum ‘Pajubá’, ao lado de atrações convidadas. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (21), 23h. R$ 15/R$ 45.

Domingo (22)

Luan Santana

Ídolo do sertanejo universitário, o cantor faz em São Paulo show extra da turnê ‘VIVA’, baseada no repertório do DVD homônimo, lançado em maio. O setlist inclui os sucessos ‘Acordando o prédio’ e ‘Quando a Bad Bater’. Unimed Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Dom. (22), 20h. R$ 50/R$ 400. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Os Escolhidos

Criado em 2014, no Brasil, o grupo é formado por imigrantes e refugiados do Congo e toca gêneros como rumba congolesa e zouk. Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (22), 13h. Grátis.

Quarteto Love Strings

Parte da programação do projeto ‘Domingos Musicais’, do CCBB, o grupo instrumental – com voz, violino, viola e violoncelo – faz show com repertório eclético, que mistura doses de R&B, o rock clássico de Guns N’Roses, e a música erudita de Johann Sebastian Bach. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Dom. (22), 16h30. Grátis.

Roda de Samba Ilú Obá de Min – Homenagem a Leci Brandão

Coordenado pela educadora e musicista Beth Beli, o bloco afro apresenta seu trabalho baseado na pesquisa de matrizes sonoras africanas e afro-brasileiras, buscando trazer culturas tradicionais para a região urbana. Sesc Vila Mariana, Praça. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (22), 15h. Grátis.

Samba SP com Thiaguinho, Turma do Pagode, Belo e Pixote

Thiaguinho recebe Turma do Pagode, Belo e Pixote em noite repleta de hits conhecidos e novidades como ‘Deixa Tudo Como Tá’ e ‘Energia Surreal’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Dom. (22), 17h. R$ 60/R$ 220.

Música Clássica

Camerata Sé

No dia de Natal, a nave central da Catedral da Sé recebe a orquestra regida por Martinho Lutero Galati. Será executada a obra ‘Messias’, de Händel, com o uso de instrumentos antigos e a participação do Coro Luther King, que comemora 50 anos. Catedral da Sé. Pça. da Sé, s/nº, metrô Sé. 4ª (25), 12h30. Grátis.

Concerto de Natal

A Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico Municipal se unem para apresentar o Concerto de Natal, sob regência do maestro Mário Zaccaro. Fazem parte do repertório peças como ‘Ave Maria’, de Giulio Caccini; ‘Estrela de Natal’, de Pastoril Alagoano; e a marcha da suíte ‘O Quebra-Nozes’, Op. 71, de Tchaikovski. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 17h. R$ 12/R$ 40.

Concertos de Natal

O grupo coral La Capella Divina, formado por vinte cantores líricos e regido pelo maestro Sérgio Assumpção, entoa canções natalinas em vários idiomas, ao som de piano eletrônico e trompetes. As apresentações contam com a presença de 25 cantores do projeto social CoraLeste. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.).R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 6ª (20), 13h e 17h. Grátis.

Duo Diversis

A flautista Vivian Navarro e o trombonista André Canato apresentam repertório com músicas barrocas e temas folclóricos, além de composições nacionais populares, como o chorinho, com arranjos próprios. Sesc Santo Amaro. Praça de Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (20), 13h. Grátis.

João Carlos Martins em Concertos de Natal

À frente da orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, o maestro pretende contar a história do Natal desde o século 4, com os cantos gregorianos, passando por períodos como a Renascença e o Barroco. No repertório, desde ‘O Quebra-nozes’, de Tchaikovski, até sucessos como ‘Jingle Bells’ e ‘Noite Feliz’. Teatro Santander (1.100 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. 6ª (20), 21h; sáb. (21) e dom. (22), 16h e 19h. R$ 25/R$ 70.

Orquestra Experimental de Repertótio

Sob regência de Jamil Maluf, e com Aleyson Scopel no piano, a orquestra apresenta a série Orquestrando Os Grande Mestres que homenageia compositores. Nesta edição, o grupo executa obras de Modest Mussorgsky e Maurice Ravel. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom (22), 12h. R$ 10/R$ 20. Vendas pelo site: www.theatromunicipal.org.br