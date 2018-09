Fernanda Abreu, Nick Carter e Maria Rita fazem shows em São Paulo nesta semana

6ª (7)

Adriana Calcanhotto

Em ‘A Mulher do Pau Brasil’, ela revê o País pelo filtro do movimento modernista. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (7) e dom. (9), 18h; sáb. (8), 21h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Forróçacana

O grupo apresenta o show ‘O Melhor Forró do Mundo’, com repertório que inclui faixas representativas de 20 anos de carreira. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (7), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Mambanegra

Criado em 2012, o grupo colombiano dirigido por Jacobo Vélez mostra sua mistura de música jamaicana, funk e salsa. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ritchie e Blacktie

‘Ritchie & Blacktie – Old Friends – The Songs of Paul Simon’ (2016) é álbum que une o autor de ‘Menina Veneno’ ao trio. No repertório, só músicas de Paul Simon. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (7), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

O pernambucano faz show em formato intimista ao lado de dois músicos, misturando no repertório canções gravadas em seus álbuns. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (7), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Virgínia Rosa

Em seu quinto álbum, ‘Virgínia Rosa Canta Clara’ (2015), grandes sucessos de Clara Nunes são relembrados. A cantora relê ‘Tristeza Pé no Chão’, ‘O Mar Serenou’, ‘Menino Deus’, entre outras canções. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (7), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (8)

Adriana Calcanhotto

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco, que tem músicas como ‘Mergulho Interior’ e ‘Chá de Jasmin’. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (8), 20h. Grátis.

Fernanda Abreu

Com seu suingue característico, a cantora apresenta as músicas do elogiado álbum ‘Amor Geral’ (2016), seu primeiro trabalho com canções inéditas em 12 anos. Sucessos que marcaram sua carreira não ficam de fora. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francis e Olivia Hime

O casal, junto desde os anos 1960, foi amigo de Vinicius de Moraes. No show ‘Sem Mais Adeus’, o poetinha é homenageado com releituras de suas canções em parceria com Francis, Baden Powell, Carlos Lyra e Tom Jobim. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (8), 21h30. R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grand Bazaar

Influenciado pela música cigana e dos países dos Bálcãs, o grupo lança o terceiro álbum, ‘Glória’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (8), 20h30; dom. (9), 17h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Hamilton de Holanda

No show ’O Som da Imagem’, inspirado em websérie homônima, o bandolinista e sua banda improvisam a partir da fusão entre o som feito ao vivo e as imagens que são projetadas no palco. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isca de Polícia

Criada por Itamar Assumpção para acompanhá-lo no fim dos anos 1970, a banda lança o álbum ‘Isca volume 2 – Irreversível’. Há parcerias de Paulo Lepetit, baixista e diretor musical do grupo, com Arrigo Barnabé, Chico César e Zélia Duncan. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mark Lanegan

Ex-vocalista da banda Screaming Trees, ele volta ao Brasil para divulgar o álbum ‘Gargoyle’, que saiu em 2017, com dez faixas. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (8), 21h (abertura, 19h). R$ 160/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Consolidada no samba, a cantora faz show do disco ‘Amor e Música’ (2018). O trabalho tem músicas de Moraes Moreira, Davi Moraes, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (8), 22h. R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nick Carter

Conhecido por seu trabalho com os Backstreet Boys, que acabam de lançar novo single, ele interpreta músicas de seus álbuns solos. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (8), 19h (abertura, 17h). R$ 240/R$ 360. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Sinara

Tendo entre seus integrantes filho (José) e netos (Francisco e João) de Gilberto Gil, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Menos É Mais’ (2017), em que passam por rock e soul. A banda Big Up participa do show de sábado (8) e o cantor e acordeonista Mestrinho é o convidado de domingo (9). Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Vespas Mandarinas

Sem a guitarra e o vocal de Chuck Hipolitho, que deixou a banda em junho, o grupo apresenta músicas do álbum ‘Animal Nacional’, em formato acústico. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (8), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Viper

Comemorando os 25 anos da turnê que gerou o álbum ‘Viper Live – Maniacs in Japan’, a banda de heavy metal toca o repertório deste trabalho na íntegra. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8), 21h30. R$ 9/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (9)

Adriana Calcanhotto

Ana Cañas

Preparando novo trabalho, a cantora e compositora faz show baseado no álbum ‘Tô na Vida’ (2015), que tem pegada roqueira. ‘Existe’ e ‘Madrugada Quer Você’ estão entre as faixas do disco. Sesc Itaquera. Palco da Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (9), 15h30. Grátis.

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band apresenta temas autorais e de compositores como Tom Jobim e Pixinguinha. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (9), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boogarins

Misturando psicodelia e sons eletrônicos, a banda de Goiânia vem se destacando no cenário internacional. O quarteto, que este ano tocou no festival Coachella, na Califórnia, tem três álbuns lançados. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (9), 18h. Grátis.

Grand Bazaar

Hamilton de Holanda

Isca de Polícia

Jonnata Doll e os Garotos Solventes

‘Crocodilo’ (2016) é o segundo álbum da banda, influenciada por rock e punk. ‘Táxi’ é uma das 12 faixas. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (9), 16h. Grátis.

Luiza Possi

Ao lado do pianista Ivan Teixeira, a cantora interpreta sucessos da carreira e hits de outros artistas, entre eles Rita Lee. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sinara

2ª (10)

Metá Metá

Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (guitarra), o grupo faz uma temporada de apresentações batizada de ‘Ojo Aje’, que será o embrião do próximo álbum do trio. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª, 20h. R$ 15/R$ 50. Até 24/9. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (11)

Aíla

‘Em Cada Verso um Contra-ataque’ (2016) é disco em que a cantora paraense assume posições políticas e sexuais. Triz participa do show de 3ª (11) e Lucas Santtana, produtor do álbum, é o convidado de 4ª (12). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 3ª (11) e 4ª (12), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Clube do Balanço

Com 18 anos de carreira, o grupo apresenta clássicos do samba-rock e também repertório autoral. O último disco da banda, ‘Menina da Janela’, saiu em 2014. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (11), 23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Douglas Germano

Gravado por Elza Soares, o compositor influenciado pelo samba faz o show ‘Escumalha’, com músicas inéditas e outras incluídas em seus discos. Os temas das canções tratam do cotidiano de moradores da periferia. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (11), 20h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Nila Branco

Conhecida pelo sucesso ‘Diversão’, a cantora apresenta músicas de seu mais recente trabalho, ‘Azul Anil’. Influências da MPB e do pop aparecem em faixas como ‘Quadro Vivo’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (11), 21h. R$ 40 /R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

O cantor, compositor e violonista estreia ‘Contrapontos’, ao lado de João Ventura (voz e piano), Proveta (sax e clarinete) e Camilla Faustino (voz). Clássicos como ‘Aquarela’ estão no repertório. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 3ª (11), 4ª (12) e 5ª (13), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (12)

Aíla

Bruno Capinan

Baiano radicado em Toronto, o cantor e compositor apresenta músicas do álbum ‘Divina Graça’ (2016), baseado em sons percussivos. Rafael Rocha, Saulo Duarte e João Gabriel Fernandes Pereira participam do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Juan Duran

O cantor e ilusionista argentino faz o show ‘O Romance dos Tangos e Boleros’, marcado por técnicas avançadas de mágica. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (12), 21h. R$ 130/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Miranda Apresenta: Noites Bacaneza

O evento homenageia o legado do produtor Carlos Eduardo Miranda, que morreu em março, com a participação de artistas que trabalharam com ele. Na 4ª (12), o festival tem show da banda Boogarins. Na apresentação de 5ª (13), Jaloo (foto) convida Gaby Amarantos e MC Tha. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 4ª (12) e 5ª (13), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘Entre Mundos’, lançado no ano passado. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (12), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Silibrina

Ritmos da cultura popular e do jazz fazem parte do som da banda, que grava o DVD do álbum ‘Estandarte’, ainda em fase de mixagem. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (12), 21h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

5ª (13)

Ana de Hollanda

Irmã de Chico Buarque, a cantora apresenta clássicos da bossa nova e conta histórias do movimento. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hablan por La Espalda + Deb And The Mentals

A banda uruguaia de punk rock, que apresenta músicas do quinto disco da carreira, divide a noite com o grupo brasileiro, destacando composições incluídas no álbum ‘Mess’ (2017). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Carlos Martins e Frejat

O maestro e o ex-vocalista do Barão Vermelho se encontram neste show, em que músicas como ‘Por Você’ são interpretadas com novos arranjos. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (13), 21h. R$ 25/R$ 60 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luca Velotti 4Tet

O músico de jazz e seu grupo apresentam seu mais recente projeto, ‘Moonray’, inspirado na canção do clarinetista Artie Shaw. Clássicos do jazz também estão presentes no show. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (13), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Em formato de trio, o artista relembra músicas representativas da carreira, como ‘Lycra Limão’, e composições incluídas em seu mais recente trabalho, ‘Modo Avião’ (2017). Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (13), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Miranda Apresenta: Noites Bacaneza

Qinho

No álbum ‘Quinho Canta Marina’ (2018), o carioca interpreta canções de Marina Lima, que participa deste show. ‘Acontecimentos’ e ‘Fullgás’, parcerias de Marina com o irmão Antonio Cícero, fazem parte do repertório. Tutu Moraes discoteca. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (13), 21h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ da música brasileira, que recentemente lançou o single ‘Regreso’, em espanhol, inicia temporada de shows. ‘Emoções’, ‘Detalhes’, ‘Como Vai Você’ e outros grandes sucessos da carreira não ficam de fora, A apresentação do dia 23/9 é exclusiva para mulheres. Espaço das Américas (3.507/ 3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (13), 15 e 20/9, 21h30 (abertura, 19h30); 16/9, 20h (abertura, 18h); 23/9, 17h (abertura, 15h30). R$ 160/R$ 780. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scalene

A banda de rock se apresenta em prévia do festival potiguar DoSol, com repertório baseado no álbum ‘magnetite’, de 2017, e no EP ‘+gnetite’, que saiu este ano. O grupo Talma e Gadelha faz o show de abertura. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

Especial

DoSol

O festival potiguar continua com sua prévia em São Paulo. Hoje (7), há show de Ângela Castro e Buena Onda e também de Giovani Cidreira. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Giramundo

O radialista e produtor Edgard Piccoli e o jornalista Bento Araújo apresentam o projeto, com o músico palestino Yousef Saif e o coletivo Yaqin Ensemble mostrando temas da cultura árabe. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (13), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Notas Contemporâneas

O projeto recebe nesta edição o compositor Roberto Menescal, autor de ‘O Barquinho’, ‘Vagamente’ e outros sucessos da bossa nova. Ele conversa com Cleber Papa sobre a carreira. A Banda MIS interpreta clássicos do artista. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Oxigênio Festival

Além de shows, o evento recebe em três dias atividades envolvendo games, skate e tatuagens. Hoje (7), Fresno e Far From Alaska estão entre as bandas que se apresentam. Dead Fish e Garotos Podres são alguns dos nomes que estarão no palco no sábado (8). No domingo (9), último dia do festival, há shows de CPM22, Garage Fuzz, Supla, entre outros. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Hoje (7), sáb. (8) e dom. (9), 14h (abertura, 13h). R$ 80/R$ 400 (passaporte para três dias). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Professor Duprat – Maestro da Invenção

O projeto, que reúne Tim Bernardes, Tiê, Jaloo, Curumin, Jonas Sá, Luiza Lian e uma banda formada por oito músicos, homenageia o maestro Rogério Duprat, principal arranjador da Tropicália. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projeto 18h30

O Mirante 9 de Julho recebe shows gratuitos durante o mês de setembro. Às terças-feiras, há apresentação da banda Un Tza Fanfarra, que mistura música judaica com fanfarras do leste europeu. O rock instrumental do StringBreaker and the StuffBreakers é atração das quartas-feiras. O quarteto Corcel, formado apenas por mulheres, investe no folk e faz shows às quintas-feiras. A cantora e compositora MariElle, que vai do pop ao reggae, pode ser vista às sextas-feiras. Mirante 9 de Julho.

R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. 3ª a 6ª, 18h30. Grátis. Até 28/9.

Música Clássica

Andreas Scholl, Avi Avital & Friends

O contratenor alemão Scholl e o bandolinista israelense Avital fazem apresentação da série Concertos Internacionais da Tucca, ao lado de Shalev Ad-El (piano), Tiziano Bagnati (alaúde) e Marco Frezzato (violoncelo). Obras de Vivaldi, Händel e outros autores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (11), 21h. R$ 60/R$ 320. Vendas pelo site: www.tucca.org.br

Filarmônica Jovem Alemã

Sob regência de Jonathan Nott, a orquestra se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. Obras de Brahms e Mahler estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (12), 21h. R$ 50/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

Marcelo Campos rege a orquestra, em concerto com adaptações de músicas compostas por Chico Buarque, Ivan Lins, entre outros. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (9), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Fischer e Pahud

Sob regência de Thierry Fischer, a orquestra apresenta obras de Jules Massenet, Philippe Manoury e Hector Berlioz em concerto com a participação do flautista Emmanuel Pahud. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (13) e 14/9, 20h30; 15/9, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (13), 10h. R$ 12.

Quarteto da Cidade

O violoncelista americano Robert Suetholz participa da apresentação do grupo, que faz uma homenagem a Brahms. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (13), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.