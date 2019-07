Férias de julho 2019: as melhores atrações infantis para aproveitar em São Paulo

Não faltam atrações dedicadas às crianças neste mês de julho. Mas, aqui no Divirta-se, você confere uma seleção das melhores novidades da cidade – entre espetáculos, passeios e brincadeiras

+ Escrita e dirigida por Miló Martins, Dorotéia, a Velhinha que Gostava de Dançar (foto) une teatro e dança contemporânea para narrar, de forma poética, a história de uma simpática velhinha e seus gatos travessos. Na trilha, músicas de Pixinguinha e Frank Sinatra. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Estreia dom. (7). Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 28/7.

+ Casa de jogos de fuga, a Escape Time conta, agora, com nova sala: a J&M Caçadores de Bruxas. Nela, os participantes se tornam guardiões da floresta e precisam achar duas crianças que desapareceram. E também se proteger dos perigos noturnos, antes que seja tarde demais – eles têm uma hora de luz natural para encontrar os pequenos. É necessário estar em um grupo de, no mínimo, quatro participantes e, no máximo, dez. Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 14h/22h. R$ 69/R$ 79 (1h).

+ O show Dinos e Dragões – O Grande Combate reúne, a partir de 3ª (9), reproduções de dinossauros gigantes e dragões em 3D. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. 3ª (9), 16h; 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom,. 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 4/8.

+ Mágica, acrobacia e malabarismo podem ser vistos no espetáculo de variedades apresentado pelo Circo Zanni. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (5) e sáb. (6), 20h; dom. (7), 19h. R$ 60/R$ 120.

+ A animação brasileira O Show da Luna dá origem a um espetáculo em que os personagens Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir do que é feito o arco-íris e se há vida em Marte. As músicas, compostas por André Abujamra e Márcio Nigro, ganham coreografias especiais. E um elenco de bailarinos e atores estará no palco ao lado dos personagens. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 13, 14, 20 e 21/7, 15h. R$ 70/R$ 80.

+ De 6ª (5) até 28/7, o Família no Parque ocupa o Villa-Lobos com pula-pula, carrossel, cama elástica e até oficinas de slime. Para as atrações gratuitas, como a sala de realidade virtual e o pebolim humano, basta fazer inscrição pelo site (www.familianoparque.com.br). Uma das opções pagas (R$ 6) é o ‘Jet Boat’ (foto). E, neste feriado prolongado, os personagens d’O Show da Luna se apresentam e tiram fotos com o público (6, 7, 8 e 9/7, 11h/17h). Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. 5ª a dom, 10h/18h. 2ª (8) e 3ª (9), 10h/18h.

+ A Casa do Teatro promove, em julho, oficinas artísticas para maiores de 4 anos. Nesta 2ª (8), na unidade Itaim Bibi, e nesta 4ª (10), na Pacaembu, das 14h às 18h, tem ‘Monstrando Criaturas’, em que os pequenos criam um mundo de seres imaginários, mesclando artes plásticas, música e teatro. Av. São Gabriel, 462, Itaim Bibi, 3884-8294. R. Armando Penteado, 311, Pacaembu, 3826-6624. 2ª a 5ª, 14h/18h. R$ 147 (4h).

+ Pedro Cardoso e Graziella Moretto iniciam, neste sábado (6), nova temporada de sua primeira peça infantil, Nem Sim Nem Não (foto). Em cena, são abordados, com muito humor, temas como educação e autoestima, a partir da história de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis). Até 10/8.

+ Personagens da Turma da Mônica circularão pelo parque aquático Wet’n Wild até o fim de julho. Outra atração é a recém-reformada Ilha Misteriosa do Cascão, com tobogãs, duchas e até um balde gigante que despeja água. Excepcionalmente, o local abrirá nesta 2ª (8) e 3ª (9). Rod. dos Bandeirantes, km 72, Itupeva, 4496-8000. 11h/ 17h (fecha 2ª e 3ª). R$ 120 (1 a 6 anos, R$ 25; pelo site www.wetshop.com.br, R$ 79).

+ O CCBB apresenta Três Histórias de Amor para Crianças, peças da diretora Duda Maia. A trilogia inclui, de 6ª (5) a 20/7, ‘Contos Partidos de Amor’ (6ª, sáb. e dom., 15h); de sábado (6) a 31/8, ‘Vamos Comprar um Poeta’ (sáb., 11h); e, de 21/7 a 4/8, ‘A Gaiola’ (6ª, sáb. e dom., 15h). Após as sessões, educadores promovem ações com a plateia mirim. Livre. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 30.

+ Com direção de Billy Bond, Peter Pan – O Musical (foto acima) reúne, a partir de sábado (6), um elenco de 27 atores que dá vida a personagens como Sininho e Capitão Gancho. A montagem usa influências da cultura pop para apresentar a clássica história do escocês J.M. Berrie, sobre o garoto que se recusa a crescer. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h30. Sessões extras: 3ª (9), 16h; 28/7 e 4/8, 11h. R$ 60/R$ 160. Até 4/8.

+ A partir de 6ª (5), o Circo dos Sonhos levanta sua lona para apresentar temporada do espetáculo Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia. No picadeiro, é encenada a história de uma criança que atravessa um portal para o mundo da fantasia. Reis, rainhas, sapos, bruxas e fadas são representados por artistas circenses. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, metrô Itaquera. 3ª a 6ª, 20h; sáb., dom., e fer., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 50. Até 4/8.

+ O Festival Rock for Kids começa neste fim de semana e traz bandas que apresentam o universo roqueiro às crianças. Sábado (6) e domingo (7) tem grupo cover de Guns N’ Roses (foto acima). Nos dias 13 e 14/7, o repertório é do U2; e, em 20 e 21/7, de Pitty. O show ‘Princesas do Rock’, sobre o reino de Lady Heavy Metal e Conde de Hard Rock, fecha a programação (27 e 28/7). Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 15h. R$ 60.

+ De domingo (7) até 28/7, Mozart Moments, do Sobrevento, usa bonecos para contar a vida do famoso músico. Biblioteca Mário de Andrade (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Dom., 11h. Grátis.

+ Na programação infantil do Festival Risadaria, os palhaços da Trupe DuNavô encenam, no sábado (6), às 15h30, ‘Meninas’. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba. Grátis.

+ Ícone do teatro de bonecos, o grupo Giramundo promove um festival com diversos espetáculos a partir da semana que vem. Na 5ª (11) e em 12/7, às 16h, tem sessões de ‘Pedro e o Lobo’. Nos dias 12/7, às 21h30, 13/7, às 21h, e 14/7, às 20h, tem ‘Aventuras de Alice no País das Maravilhas’. Já em 13 e 14/7, às 16h, é a vez de ‘A Bela Adormecida’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. R$ 20/R$ 60.

+ As férias do Itaú Cultural começam neste sábado (6) e vão até o fim do mês – com atrações aos fins de semana e às terças e quintas-feiras. No primeiro dia, às 11h30, tem oficina de carimbos (inscrições 30 min. antes) e, às 15h, ‘Caça ao Tesouro’ (inscrições 1h antes). Sábado (6) e domingo (7), às 15h, tem ainda a Orquestra Modesta com suas ‘Canções para Pequenos Ouvidos’ (retirar ingresso 1h antes). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776.

+ O Sesc Avenida Paulista promove ampla programação em julho. Entre as dicas gratuitas, na ‘Brincadeira dos Sentidos’, as crianças criam objetos sensoriais (3ª, 10h30 e 15h30; foto acima). Sábado (6) e dia 20/7, às 10h e às 14h30, tem ‘Estruturas Tramáveis’, atividade a partir de tramas de linhas e fios (retirar senha 30 min. antes). E a mostra Nóis na Tela exibe, 4ª (10), às 15h, ‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’ (retirar ingresso 1h antes). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800.

+ Reis, bruxas, fadas e piratas compõem o universo da peça A Bola Mágica (foto acima), dirigida por Marcio Rosario, que estreia neste sábado (6). A história parte de um príncipe que tinha todos os brinquedos do mundo, mas não sabia jogar bola. Com ajuda de uma fada, precisa enfrentar desafios para se transformar num grande craque do futebol. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé, 2251-5775. Sáb. e dom., 15h30. R$ 70. Até 28/7.

+ Em julho, a Unibes Cultural traz a programação Kids que Arrebentam!, com shows, peças e oficinas. No domingo (7), às 11h, tem uma oficina que ensina a construir e jogar pingue-pingue, versão individual do pingue-pongue (R$ 55). Entre os shows gratuitos, dia 14/7, às 15h, tem o grupo Rebrincando, ligado ao folclore; e, em 18/7, às 15h, o Trio Sandália de Couro toca repertório de festas juninas. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333.