Férias com crianças: uma seleção de peças infantis para assistir antes da volta às aulas

A Bela e a Fera

Com adaptação e direção de Rafael Junqueira, o clássico da Disney traz a história de uma linda jovem que vive em um vilarejo francês com seu pai, que acaba por virar prisioneiro de um príncipe que foi transformado em fera. A aproximação dos dois acaba virando uma linda história de amor. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (300 lug.). Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 26/1.

Branca de Neve – O Musical

Conto clássico dos Irmãos Grimm, a história ganha uma versão com músicas executadas ao vivo com a participação de quatro atores cantores: Ella Dalcin, Thiago Lemmos, Simone Luiz e Vitor Moresco. Além de temas relacionados aos personagens, eles interpretam canções dos musicais ‘Into The Woods: ‘Witch’s Lament’ (‘Veja, Espelho Meu’), ‘Agony’ (‘Ai De Mim!’) e ‘It’s The Last Midnight’ (‘Sou a Mais Bela’). A direção é de Rodrigo Gomes. 60 mim. 3 anos. Teatro Folha (300 lug.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 5ª., 16h. R$ 50. Até 30/1.

El General

Sem guerras para lutar, um general decide se transformar em artista, o que garante uma série de situações divertidas para as crianças, como jogos e outras brincadeiras, que ajudam a contar a aventura do ex-comandante. Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (25), 14h. Grátis.

Elagalinha

O espetáculo de rua, musicado pelo Granja Sounds, faz uma brincadeira com o conceito de fábulas, nas quais animais têm características humanas. A história começa quando uma galinha de seis anos de idade vai à escola pela primeira vez. No caminho, ela é feita prisioneira por um monstro. É nesse momento que ela passa a ensinar o que vem do coração. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 2/2.

Existo!

O espetáculo da Cia. La Leche conta a história de Luan, que mora com sua mãe em uma torre, onde recebe a visita de muitos animaizinhos. O menino estuda em casa e espera ansiosamente que uma jabuticabeira dê frutos – somente quando isso ocorrer ele poderá sair e conhecer o mundo. Enquanto aguarda pelas jabuticabas, ele recebe a visita de alguns animais que, durante as conversas, ensinam a ele a respeito de diferentes formas de existir. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 26/1.

O Mágico de Oz – O Espetáculo

Com texto e direção de Fernando Lyra Jr., conta a história de Dorothy, uma menina que se perde no Mundo de Oz. Para encontrar o caminho de volta para a casa, ela precisa encontrar o Grande Mágico de Oz. Durante a busca, ela conhece O Espantalho, O Homem de Lata e o Leão, que viram seus grandes e inseparáveis amigos. Livre. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (366 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Estreia dom. (26). Dom., 17h30. R$ 50. Até 29/3.

Monstruário

O espetáculo, que tem direção de Eric Nowinski, conta a história dos irmãos Lili e Tuco, que estão aborrecidos por ter que brincar dentro de casa durante um dia de chuva. Eles acabam fazendo uma grande bagunça no quarto, motivo de uma bronca da mãe. O que eles não imaginam é que o local abriga um monstrinho. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, 2076-9700. Sáb. e dom., 13h. R$ 6/R$ 20. Até 26/1.

Pinocchio

Com concepção e direção de Pamela Duncan, a peça é livremente inspirada na obra do italiano Carlo Collodi e conta a história de Pinocchio, um boneco de madeira criado por Gepetto, um homem simples. Depois de pronto, ele ganha vida e passa a agir como se fosse feito de carne e osso. Mas tem uma característica diferente dos demais meninos: quando ele mente, seu nariz cresce. 60 mim. 4 anos. Teatro Folha (300 lug.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 3ª, 16h. R$ 50. Até 28/1.

Sítio do Pica Pau Amarelo

Dona Benta pega o livro de história para que Pedrinho e Narizinho possam viajar pelo mundo da fantasia. Na cozinha, Tia Anastácia costura uma nova boneca, que ganhará no nome de Emília. Mas a temida Cuca ameaça a paz do sítio quando elabora um plano para se casar com o Príncipe das Águas Claras e dominar os rios da região. A adaptação é de Ricardo Silva. 60 min. Livre. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. e dom., 15h. R$ 70. Até 29/3.

Turma da Mônica – O Show

No espetáculo, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, os famosos amigos do bairro Limoeiro, interpretam canções clássicas da Turma da Mônica, que, para esse show, receberam novos arranjos. Para encantar ainda mais o público, o cenário traz efeitos especiais e interação com painel de LED. A criação do espetáculo é de Mauro Sousa. 60 min. Livre. Teatro Santander (1.084 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. Estreia 6ª (24). 5ª, 6ª, dom., 16h; sáb.,15h e 18h. R$ 75/R$ 120. Até 9/2.