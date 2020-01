Férias com crianças: conheça os ambientes temáticos de diversos espaços de ‘jogos de fuga’

60 Minutos

Na casa, o público pode escolher entre cinco diferentes roteiros, como ‘Assalto a Banco’, no qual os jogadores precisam se livrar de um assaltante. No ‘Apartamento 71’, os participantes acordam em um apartamento desconhecido e, acorrentados, precisam desvendar o que aconteceu para conseguirem escapar do local. R. Vieira de Morais, 1.438, Campo Belo, 4114-9470. 9h30/21h30. R$ 79 (por pessoa). Inf.: www.sessentaminutos.com.br.

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a ‘Pânico no Avião’, que simula o voo inaugural da fictícia Kazakh Airlines que se transforma em um verdadeiro pesadelo. Outra sala é a inspirada no desenho animado ‘Bob Esponja Calça Quadrada’. Na brincadeira, os jogadores devem ajudar Bob Esponja a proteger a fórmula secreta do hambúrguer de siri das mãos do Plankton. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa). Inf.: www.escape60.com.br

Escape Hotel



O espaço de jogos de fuga simula um hotel, com salas que comportam até 16 participantes e duram de 40 a 60 minutos. O público deve resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’, ‘A Máfia’ e ‘A Cena do Crime’. A sala ‘Máfia Kids’, de 7 a 14 anos, é inspirada no filme ‘O Poderoso Chefão’, e traz uma batalha contra a máfia russa. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 84 (por pessoa). Inf.: www.escapehotel.com.br

Escape Júnior

Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio; impedir que um contrabandista de animais seja solto. Esses são os temas propostos nas salas do Escape Junior. Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério. Para tanto, precisam resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia, além de lidar com informações sobre o corpo humano, exercitando a capacidade de raciocínio, em uma atividade coletiva. Os grupos são compostos por um número de quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 8 a 13 anos. Escape Júnior. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 75 (por criança). Inf. e reservas: www.escapejunior.com.br

Escape Now

A casa tem três unidades em São Paulo, com salas diferentes em cada uma delas. Na Mooca, entre os roteiros, há um inspirado no personagem Hannibal Lecter e a ‘K 19’, que traz a missão de um submarino que é atingido por um torpedo inimigo em águas russas. As outras unidades são na Vila Mariana (R. Embuaçu 285) e no Campo Belo (R. Pascal, 239). R. Pe. Raposo, 99, Mooca, 3881-8106. 10h/22h30. R$ 49/R$ 79. Inf.: www.escapenow.com.br

Escape Time

O espaço de jogos de fuga, no qual um grupo precisa solucionar enigmas em uma hora para sair de uma sala, tem foco no público geek. As salas são de temática pop, com desafios como encontrar a cura para uma epidemia zumbi. A sala ‘Herdeiros de Blair’ é inspirada no longa-metragem ‘A Bruxa de Blair’ (1999), com uma floresta como cenário. Em ‘Jogos Mortais’, sala para maiores de 16 anos, o objetivo é descobrir quem é o serial killer responsável por colocar vítimas uma contra as outras em desafios cada vez mais insanos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 13h30/21h30. R$ 79 (por pessoa). Inf.: www.escapetime.com.br