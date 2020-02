Feriado em SP: selecionamos as melhores atrações de diferentes áreas para você aproveitar

CINEMA

Dolittle

Dir. Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen . Dr. John Dolittle é um excêntrico e famoso médico que vive cercado de animais. Quando a rainha Victoria fica doente, ele parte para uma aventura. 10 anos. 96 min. Confira salas e horários.

CRIANÇAS

Baile de Carnaval

O Bourbon Street faz um baile com marchinhas tradicionais, de nomes como Chiquinha Gonzaga, João de Barro e Lamartine Babo, além de contemporâneos, como Moraes Moreira e Chico Buarque. Livre. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (23), 15h. R$ 25/R$ 50

EXPOSIÇÕES

Tony Cragg

A exposição ‘Espécies Raras’ exibe um recorte da obra do britânico, sobretudo a partir dos anos 2000. O conjunto reúne 43 esculturas, produzidas com diversos materiais, além de 70 desenhos. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/3.

MÚSICA

Carnaval na Cidade





O evento, com open bar e programação musical diversificada, terá quatro dias de apresentações. No sábado (22), as atrações são Dennis DJ, Xand Avião e Homem de Lata; No domingo (23), se apresentam Alok, Anitta, Luan Santana e Pedro Sampaio. Na 2ª (240, é a vez de Gusttavo Lima, É o Tchan, Jetlag e Pedrinho Black. Por fim, sobem ao palco na 3ª(25), Jorge e Mateus, Banda Eva, DDP Diretoria e Salk. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cid. Jardim, 2161-8300. 13h. R$ 450. Inf.: www.ingresse.com/carnavalnacidade

PASSEIOS

Parque da Água Branca

Com 137 mil m², o parque criado em 1929 tem um clima de fazenda – não estranhe se cruzar com galinhas soltas durante o passeio. No feriado de carnaval – na 2ª (24) e na 3ª (25), das 9h às 19h –, o local vai receber um festival de culinária nordestina com barraquinhas que venderão pratos como baião-de-dois, carne-seca, sarapatel, galinhada, mandioca, acarajé, pamonha e cuscuz. No evento, não é permitida a entrada de animais. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3803-4200. 6h/20h. Grátis.

TEATRO

Mãos Limpas

Uma trama que envolve tráfico, política, infidelidade e muitos dólares escondidos marca a comédia escrita por Juca de Oliveira. Além de assinar a peça, ele atua ao lado de Fulvio Stefanini, Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton Bicudo e Bruna Miglioranza. A direção é de Léo Stefanini. 80 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Jd. Paulistano, 3069-2286. Sáb., 18h30. R$ 60. Até 28/3.