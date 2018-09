Fel apresenta nova carta de drinques; confira outras dicas de bares e baladas

+ No Copan, o Fel apresenta sua nova carta de drinques ‘esquecidos’ (R$ 35, cada), com receitas como as do ‘Chicago Fizz’ (foto), que leva rum, vinho do Porto, xarope de limão e clara pasteurizada, e do ‘Alaska #1’, com gim, vinho, licor e angustura de laranja. Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215. 19h/0h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Instalado no Itaim Bibi, o Tanqueray Mixed Gin Bar é um espaço temporário que irá funcionar de quinta-feira a domingo com drinques que levam gim e pratos como o ‘Petit Poulet Frite’ (R$ 20, 4 unid.; foto acima), pedaços de frango frito com molho, do Ici Brasserie – que participa do evento na primeira semana junto com o SubAstor, casa que toma conta do bar. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 190, Itaim Bibi. A partir de 6ª (21). 5ª a dom., 16h/0h. Até 7/10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares e de baladas:

NOVOS

Cachaçaria Ouro Verde

O bar serve cerca de 90 rótulos de cachaças, com marcas de Estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará. O cardápio inclui petiscos como o ‘Bolinho Leblon’ (R$ 6, cada), com feijão preto, couve, linguiça defumada e bacon, e a coxinha de carne-seca com catupiry (R$ 6,80, cada). Nem todas as cachaças estão listadas no menu. Peça a Nova Aliança (R$ 11,90, a dose), envelhecida em barril de bálsamo. R. do Oratório, 1.750, Mooca, 2084-0508. 17h30/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/23h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e camisas de times de futebol. O chope Brahma (R$ 8,90, claro) ou a caipirinha (R$ 13, com Velho Barreiro) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90) e o ‘Bolinho da Lili’ (R$ 31,90, a porção). A dose de pinga da casa (R$ 7), feita em Minas Gerais, é outra boa opção de bebida. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veloso

Faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 20/R$ 37). A de jabuticaba faz sucesso, mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black) é ótimo para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 32, 8 unid.) e as cremosas e famosas coxinhas (R$ 33, 6 unid.). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar da Praça

Próximo à Faap, recebe universitários em peso, mas não tem visual de pé-sujo como outros bares do gênero. O chope (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black) casa bem com a porção de bolinhos de carne (R$ 42, 7 unid.), feita com fraldinha, ou a ‘Picanha Aperitivo’ (R$ 76/R$ 126). Pça. Vilaboim, 65, Higienópolis, 3826-2941. 17h30/2h (5ª e 6ª, 17h30/3h; sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa, fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958, e serve chope Brahma (R$ 7,90). O filé mignon aperitivo (R$ 52) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão (R$ 27, 8 unid.). R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 13h/23h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Serafim

Nos dias quentes, a arejada varanda com teto retrátil é o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cervejas de 600 ml (R$ 13,90, Serramalte; R$ 12,90, Original). O cardápio lista tira-gostos típicos de botequim, além dos saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 36,90, 10 unid.). R. Jandira, 574, Moema, 5052-0473. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/ 22h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

VARIADOS

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar o local bem arejado tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 8,10, claro) ou Heineken (R$ 8,30, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 17,90) e a porção de iscas de abadejo (R$ 42). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnnie Wash

O bar é ponto de encontro de motociclistas que têm serviço de lavagem de motos (R$ 95). Enquanto esperam, os clientes aproveitam a costela suína com molho barbecue (R$ 55,90) e a linguiça artesanal (R$ 37,90, a porção). Para beber, fazem sucesso os destilados, como o Jack Daniel’s (R$ 25, a dose). R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3846-0227. 9h/últ. cliente (dom. e 2ª, 9h/18h30). Cc.: todos.

VINHOS

Dionysos

O bar tem uma espaçosa varanda na entrada e um pequeno salão pouco iluminado. O clima aconchegante é perfeito para pedir rótulos como o Intacto (R$ 36, a taça), Carmenére chileno, e o espumante brasileiro Cave Amadeu Brut (R$ 23, a taça), servidos recentemente. A seleção muda de tempos em tempos. O menu lista itens para petiscar, como a bruschetta de brie, figo e presunto cru (R$ 29). R. Dep. Lacerda Franco, 207, Pinheiros, 2628-4645. 19h/ 23h45 (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Chá da Alice

A festa carioca volta ao Tropical Butantã com as DJs Babi e Ju de Paiva, que revezam sucessos do pop atual e clássicos dos anos 1990 e 2000. Av. Valdemar Ferreira, 93, Butantã, 3031- 0393. Sáb. (22), 23h/6h. R$ 30/R$ 80. Inf.: www.chadaalice.com

Dia da Música Eletrônica de São Paulo

O evento, localizado em diversos pontos da cidade, reúne DJs, mostra de filmes, workshops, bate-papo e exposição de fotos sobre música eletrônica. No domingo (23), das 12h às 20h, em Pinheiros (R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 47), a abertura fica por conta de um line-up só de mulheres, como a DJ Sonia Abreu. Na 2ª (24), no Tendal da Lapa (R. Guaicurus, 1.100), a mostra ‘30 Anos de Música Eletrônica em São Paulo’ recebe uma festa de abertura com vários DJs, das 18h às 22h. A partir de dom. (23). Grátis. Até 30/9. Inf.: bit.ly/DmeSP18

Pardieiro

Os DJs abrem a festa com o melhor da música brasileira. Em seguida, uma roda de samba

toca clássicos de artistas como Clara Nunes e Martinho da Vila. Às 23h, os tambores do Maracatu Bloco de Pedra animam a noite. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (22), 17h/3h. R$ 30 (até 19h, grátis). Inf.: bit.ly/PardMar