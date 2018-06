Feiras de vinhos portugueses e de pequenos produtores agitam fim de semana na capital

+ Durante três dias, o shopping JK Iguatemi vai abrigar o evento Vinhos de Portugal, com degustações, aulas, harmonizações e provas temáticas da bebida com especialistas. No espaço Mercado de Vinhos, por exemplo, o público poderá experimentar diferentes rótulos de mais de 80 produtores portugueses. Entre as provas, o evento se inspira na Copa do Mundo para apresentar uma seleção de grandes vinhos, no domingo (10), às 12h. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. Hoje (8), 17h/22h; sáb. (9), 12h/ 22h; dom. (10), 13h/22h. R$ 140/ R$ 180. Inf.: bit.ly/vinhosp

+ Em sua 7ª edição, a Feira Sabor Nacional volta a reunir pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários no Museu da Casa Brasileira. Nas bancas, haverá mel, chás, chocolates, cachaças, conservas, queijos, doces e cerâmicas. A novidade fica por conta das comidas feitas por imigrantes, à venda na praça de alimentação, onde também estarão Holy Burger, Aguzzo e Mocotó Aqui. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (9), 10h/20h; dom. (10), 10h/19h. Grátis.