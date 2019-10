Feiras de artesanato: confira eventos que ocorrem no mês de outubro em São Paulo

Bárbara Rubira e Roberta Vassallo

De moda e acessórios a itens de decoração e design, a produção artesanal ganha cada vez mais espaço na cidade. Em São Paulo, feiras e eventos reúnem diversos produtores de artesanato, atividades culturais e oficinas. Confira alguns dos que ocorrem nos próximos dias

Feira de Todos os Povos

A edição da Feira Na Rosenbaum, com curadoria de Cris Rosenbaum e Tati Accioli, reúne, entre 6ª (4/10) e domingo (6/10), mais de 70 expositores nacionais do design e da moda autoral brasileira. Haverá estandes de arte, artigos de decoração e casa, acessórios, jóias e bijuterias. O local ainda terá um espaço gastronômico com cafés, docerias e estandes de drinques. O destaque desta edição vai para o coletivo carioca Carandaí 25. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2500, Sumaré. 4, 5 e 6/10, 11h/20h. Grátis.

3+8

Em sua 3ª edição, neste sábado (5/10), a feira de arte e impressos conta com 17 expositores – entre artistas e editoras – que mostram e vendem trabalhos de colagem, fotografia, bordado, ilustração, serigrafia, arte digital e mais. A curadoria é de Patrícia Cividanes. Centro da Terra. R. Piracuama, 19, Perdizes, 3675-1595. 5/10, 14h/20h. Grátis.

Mercado Manual

Em sua 21ª edição, o festival de cultura feita à mão leva mais de 50 expositores de áreas como moda, beleza, bem-estar, design e gastronomia à Casa-Museu Ema Klabin. A programação conta ainda com shows, oficinas – de tingimento natural, neste sábado (5/10) e de óleos essenciais, no domingo (6/10), ambas às 12h –, e rodas de conversa gratuitas. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jardim Europa. 5/10, 11h/20h; 6/10, 11h/18h. Grátis. Inf.: redemanual.com.br

Fair&Sale

A feira de empreendedorismo criativo, neste domingo (6/10), conta com cem expositores de moda, beleza, design, botânica, bem-estar e gastronomia. Pet friendly, o evento conta ainda com apresentações musicais e atividades dedicadas às crianças, como oficinas de ioga e colagem. Pça. Cidade de Milão, Vila Nova Conceição, 3871-3030. 6/10, 10h/17h. Grátis.

Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras

Além de uma grande exposição de peças artesanais, haverá oficinas de artesanatos, shows com artistas nacionais e grupos folclóricos e uma mostra de agroindústria e turismo relacionada ao artesanato no salão. O evento também conta com o Festival Brasil na Panela, um espaço gastronômico, onde chefs irão preparar receitas típicas de diferentes regiões brasileiras. Lá, é possível provar pratos como acarajé, vatapá, bobó de camarão, arroz carreteiro, galinhada, bolinho de peixe, torresmo, bolinho de mandioca com queijo e com carne de sol, bolinho de arroz e muito mais. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 3, V. Mariana. 9, 10, 11, 12 e 13/10, 11h/21h. Grátis. Inf.: salaodoartesanato.com.br

Giro Artesanal In Town

Cadernos artesanais e objetos decorativos em papel, roupas, bijuterias, jóias e queijo artesanal são alguns dos itens que estarão na feira que ocorre no rooftop do shopping Morumbi Town. O evento que ocorre nas tardes de um fim de semana (dias 12 e 13/10) terá música ao vivo e opções gastronômicas. Morumbi Town Shopping. Av. Giovanni Gronchi, 5930, Morumbi, 3740-6946. 12 e 13/10, 12h/20h. Grátis.